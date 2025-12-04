Ключевые моменты

Петроверовка когда-то была оживленным местечком на Шпаковом пути, через которое чумаки доставляли соль из Куяльника в Европу.

В селе работает уникальный историко-краеведческий музей, который сохраняет местное наследие и воспитывает молодежь через кружки и исследовательские проекты.

Архитектурной жемчужиной Петроверовки является Петропавловская церковь 1845 года и сохранившиеся здания еврейской общины.

Громада активно поддерживает ЗСУ, развивает социальные программы и получает помощь от благотворительных организаций — в том числе трициклы для соцработников.

В Петроверовке модернизируют инфраструктуру: ремонтируют дороги, обновляют школьные столовые и обеспечивают всех учеников бесплатными обедами.

Самый известный рынок живой силы

В 1540 году крымский хан Сахиб Герай и польский король Сигизмунд II Август заключили договор, согласно которому чумакам позволили беспошлинно доставлять соль из Причерноморья в Польшу и Западную Европу. И торговцы солью направлялись к солеварне и возвращались через нынешнюю Петроверовку – оживленный дорожный чумацкий узел на Шпаковом пути, откуда торговые тракты вели на север Украины, в Подолье, на Волынь и в Европу.

При османах здесь действовала турецкая почтовая станция. После оккупации края Россией на землях шляхтича Петра Поплавского в 1814 году для обслуживания тракта было основано местечко Поплавское, которое в 1822-м переименовали в Петроверовку.

Село Петроверовка славилось как рынок живой силы по найму сельскохозяйственных рабочих для Ананьевского, Тираспольского и Одесского уездов. Тысячи крестьян собирались на центральной площади, ожидая работодателей.

При советской власти, в 1927 году, Петроверовку переименовали в Октябрь, и лишь в 2016-м этому населенному пункту вернули его историческое название.

Сельский музей – и дом, и школа

78-летняя Нина Казимирова, которая может рассказать много интересного об этом самобытном крае, оберегает и приумножает сокровища местного историко-краеведческого музея.

В его экспозициях представлены шедевры народных ремесел, работы фотохудожников, скульпторов, живописцев, старинные фотографии, раритетные вещи мещанского и сельского быта, сельскохозяйственный инвентарь и многое другое.

– Наш музей – своеобразный мост между прошлым и будущим, созданный, чтобы передать грядущим поколениям мудрость тысячелетий, – говорит Нина Казимирова.

Хранительница музейных реликвий убеждена, что музей должен быть одновременно домом, школой и храмом старины. Для пополнения экспозиций госпожа Нина привлекла к поискам молодежь, создав исследовательский кружок «Поиск».

Также она организовала литературный клуб «Вербиченька» и с удовольствием участвует во всех художественно-творческих мероприятиях. Нина Казимирова – соавтор книги об истории села Петроверовка «Память… История… Вечность…», а теперь работает над изданием еще одной книги о родном крае – «Источник памяти».

О Петропавловской церкви и не только

Строительство церкви Петра и Павла инициировал в 1819 году помещик Петр Поплавский. 31 декабря того же года Херсонская духовная консистория дала разрешение на возведение храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Строительство еще продолжалось, когда прихожане местечка 22 июня 1822 года впервые отметили храмовый праздник.

Во всей своей красоте церковь предстала в августе 1845 года.

Петр Поплавский заботился о развитии села, которое в 1830-м отнесли к разряду местечек Тираспольского уезда.

К сожалению, его сын поручик Порфирий Поплавский промотал отцовское наследство, которое выкупил его кредитор – князь грузино-армянского рода Павел Абамелик.

Ведущую роль в развитии Петроверовки играла большая еврейская община. Из памятников архитектуры до наших дней сохранились еврейские здания, помещение синагоги, усадьба генерала Павла Иванова и его жены Елизаветы Абамелик.

Самое ценное в громаде – люди

Громада самостоятельно решает собственные проблемы, а с началом войны активно помогает ЗСУ, в рядах которых Родину защищают десятки земляков.

Только на последней ярмарке украинского борща и вареников жители собрали 165 тысяч гривен. Средства направили на нужды жителей громады, которые мужественно воюют на фронте.

– Самое ценное в нашей громаде – люди. Молодежь, которая мечтает о счастливой жизни под мирным небом, и представители старшего поколения, которые вдохновляют и делятся жизненным опытом, – говорит глава сельского совета Артем Демчуков.

Поэтому Артем Демчуков совместно с депутатским корпусом громады применяют разные подходы для поддержки наименее защищенных слоев населения, переселенцев и детей.

Десять трициклов для соцработников

Жителям громады помогают благотворительные организации – благотворительный фонд «Наша хата Украина» в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев, БФ «Ветры перемен» при поддержке детского фонда UNICEF. Их представители регулярно посещают Петроверовку с гуманитарной помощью.

Под опекой БФ «Наша хата Украина» находятся 37 семей, в которых воспитываются 149 детей, а также лица с инвалидностью и внутренне перемещенные лица. Дважды в месяц эти семьи получают продуктовые и хозяйственно-бытовые наборы, а при необходимости – необходимые лекарства. Палаты дневного стационара Центра первичной медико-санитарной помощи «Наша хата» фонд оснастил двумя кондиционерами.

Юридическую, психологическую и гуманитарную помощь получили ромские семьи от общественной организации «Правозащитный ромский центр».

Сотрудники Петроверовского центра социального обслуживания населения постоянно заботятся о 132 престарелых жителях громады.

Чтобы облегчить труд соцработников, БФ «Наша хата Украина» приобрел для них десять аккумуляторных трициклов.

– Трициклы – это как раз то, что действительно нужно соцработникам, чтобы они могли быстрее добраться до стариков, большинство которых не может обходиться без посторонней помощи, – рассказал Артем Демчуков.

Ремонт дорог между селами тоже актуален

В Петроверовской громаде бесплатными обедами обеспечены все 428 учеников с 1 по 11 класс – как в опорном лицее, так и в его филиалах. Эта важная инициатива реализуется за счет средств образовательной субвенции.

Уже в первый год полномасштабного вторжения в громаде обустроили три укрытия в школах, отремонтировали столовую, закупили новую посуду.

На повестке дня и ремонт дорог. Благодаря обращениям Артема Демчукова в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области было принято решение о проведении аварийных ремонтных работ автодорог на условиях софинансирования громады и государства.

Таким образом, летом был отремонтирован участок дороги Р-71, который соединяет Петроверовку, Константиновку, Осиновку и Ширяево.

Выдающиеся уроженцы села

В Петроверовке родились:

Украинский живописец, представитель старшего поколения Одесской школы живописи, мастер натюрморта и тематической картины Борис Герус (1905–1998).

Советский философ и историк философии, академик АН СССР Теодор Ойзерман (1914–2017).

Украинский дерматовенеролог, профессор Семипалатинского медицинского института Павел Базыка (1920–1986).

Летчик-истребитель, Герой Советского Союза Сергей Шевелев (1909–1979).

Украинский общественный деятель Владимир Павловский (1896–1986) .

После Февральской революции 1917 года Владимир Павловский командовал полком Третьей Сибирской стрелковой дивизии. В 1918-м вступил в Томский офицерский батальон, но как украинец был освобожден от службы. Добровольно пополнил ряды белой армии адмирала Колчака, а после ранения был эвакуирован на лечение в Маньчжурию. В 40-х годах стал владельцем украинской типографии «Рекорд» в Харбине, где печатал большинство украинских изданий. Владимир Павловский – один из основателей общества «Просвита» и основателей Украинской национальной колонии (УНК) в Маньчжоу-Ди-Го.

Факты и цифры о Петроверовке

В 1886 году местечко стало центром Петроверовской волости Тираспольского уезда Херсонской губернии.

Здесь проживало около 300 жителей, насчитывалось 45 дворовых хозяйств, действовали православная церковь, еврейская синагога, больница, школа, почтовая и земская станции, аптека, паровая мельница, 14 лавок, 5 винных погребов, 2 винных склада, 4 постоялых двора, дважды в месяц проходили крупные базары.

В начале ХХ века Петроверовку населяло более 800 евреев, которые облюбовали местечко еще с 1830 года и успешно занимались ремеслом.

Петроверовская территориальная громада, которая объединяет десяток населенных пунктов, создана 17 июля 2020 года. Площадь территории – 292,4 квадратных километра, население – 4500 человек.

Интересный факт из Петроверовки

В Петроверовке поговаривают, что «поющий ректор» Михаил Поплавский – потомок основателей села.

Читайте также: