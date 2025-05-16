Грантовая заявка «Млечный путь» стала единственной из Одесской области, которая одержала победу в программе UCORD. Всего участие в отборе приняли 46 проектов со всей Украины, из которых финансирование получили только восемь.

Официальное подписание грантового соглашения запланировано на пятницу, 17 мая, в Киеве. После этого общины вместе с национальным природным парком «Куяльницкий» обнародуют детали реализации инициативы.

Проект восстанавливает историческую память о чумацких путях, по которым в древности перевозили соль из Куяльницкого, Тузловского и других лиманов. Эти маршруты проходили через территорию современной Одесской области — от Крыма и Очакова в направлении Подолья, Киевщины и Полтавщины.

В северной части области, в частности в городах Балта, Кодыма и Ананьев, чумаки останавливались для отдыха, торговли и ремонта телег. Сегодня в регионе уже действует туристический маршрут «Шпаков шлях», который пролегает через 15 населенных пунктов. Названный в честь атамана Федора Шпака, он символизирует восстановление культурного наследия края.

Читайте также: Как скифы и чумаки в Причерноморье товары перевозили и что везли обратно