Песни для новогоднего настроения: 15 новых песен украинских артистов

Мировые звезды всегда охотно записывают целые рождественские альбомы с каверами классических песен и авторскими треками. Так некоторые хиты, например, All I Want for Christmas Is You Мэрайи Керри, Last Christmas группы Wham! и Santa Tell Me Арианы Гранде, приобрели культовый статус, и многие уже не представляют праздника без них. Приятно, что с каждым годом украинские артисты все больше записывают свои рождественские и новогодние песни. Поэтому приглашаем вас послушать некоторые из них.

Народився Бог на санях — Христина Соловій Христина Соловий выпустила мини-альбом «Різдвянії сни», куда кроме «Народився Бог на санях» вошли еще три аутентичные колядки и щедровки: «Маланка», «В зеленім ліску» и «Ци дома дома білий молодче». На своем YouTube-канале певица написала, что этот сборник — ее маленькое рождественское чудо, потому что этого релиза по многим причинам могло не быть, но, несмотря на все, ей все же удалось его записать и издать. А вы уже запаслись новогодними подарками для всех близких? Если нет, то держите несколько идей в этой статье. Ой, сивая тая зозуленька — Тина Кароль feat. PROBASS ∆ HARDI Тина Кароль не оставила поклонников без рождественских песен в этом году, записав совместную песню с авторами культового «Доброго вечора, ми — з України». Результатом стала древняя украинская рождественская щедровка приправленная мощным электронным звучанием.

Добрий вечір тобі, пане господарю – ROXOLANA Певица ROXOLANA также выпустила альбом колядок «Настрій: колядувати» в коллаборации с украинскими артистами. «Добрий вечір тобі, пане господарю» — одна из самых любимых рождественских песен у украинцев, поэтому мы знаем ее во многих исполнениях. Например, несколько лет назад свою версию выпустила вышеупомянутая Тина Кароль. Семпл с ее голосом Роксолана использовала в своем «Добром вечере…».

Ой, чи є, чи нема – ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка Эта песня — микс современных и народных мотивов, а также коллаборация с наибольшим количеством участников из альбома «Настроение: колядовать». Также туда вошли следующие дуэты Роксоланы: «Небо і земля» с Владимиром Дантесом, «Небо ясні зірки вкрили» с MONATIK, «Виноград» с KAZKA, Тиха ніч» с Филиппом Коляденко, «Ой дивноє народження» с Марией Квиткой.

Святий Миколай — Alena Omargalieva, POSITIFF, ZLATA OGNEVICH, DEMCHUK, Анна Трінчер, ENLEO Алена Омаргалиева решила обновить свою прошлогоднюю песню «Святий Миколай» и записала римейк в компании друзей.

Щедра ніч — alyona alyona, KOLA, Jerry Heil Пока фанаты Алены Алены и Джерри Хейл ждут премьеру их песни к Нацотбору на Евровидение-2024, девушки выпустили рождественский трек, еще и пригласили присоединиться певицу KOLA.

Ти Моє Різдво — PANCHYSHYN & SVIT Посвящение всем тем, кто из-за войны не может встретить Рождество в кругу семьи. «Эта песня о тепле, любви, волшебных совместных моментах и осуществлении всех желаний. Пусть все желания сбываются и родные возвращаются домой» — комментирует рождественский сингл певица и автор слов Светлана Германова.

Давай зустрінемо Різдво вдома — Наталія Могилевська Наталья Могилевская тоже посвящает песню тем, кто хотел бы встретить праздники вместе, но не имеет такую возможность.

Щедрий вечір — OSTY, Klavdia Petrivna Молодой исполнитель OSTY и TikTok-звезда Клавдия Петровна выпустили совместный трек «Щедрий вечір», который входит в рождественский альбом певца «Свято». Туда вошел еще один дуэт с Клавдией «Новорічна», и две сольные песни OSTY «Свято» и «Сніг вже падає».

Klavdia Petrivna — Зима (Я буду одна) В свою очередь Клавдия Петровна тоже выпустила праздничный мини-альбом «Зима». Трек посвящен всем, кто стремится к переменам. Также в тексте говорится о желании встретить Рождество наедине с собой. Почему бы и нет?

ЩЕДРИК — GLOVA & YAROMIYA Без переосмысления культового «Щедрика» в этом году тоже не обошлось. Свою версию представила певица YAROMIYA в сотрудничестве с саундпродюсером GLOVA.

Щасливе Різдво — Аркадій Войтюк Волшебные рождественские колокольчики из новой песни Аркадия Войтюка создают идеальное рождественское настроение.

З Новим роком, Україна! — VOLKANOV Хотите чего-то танцевального и зажигательного в духе Верки Сердючки? Тогда держите оптимистичную песню от Дмитрия Волканова!

Квітка | Christmas Version — Анастасія Димид Юная участница «Детского Евровидения» выпустила рождественскую версию своей конкурсной песни. Праздничные аранжировки и клип очень подходят «Квітці»!

Завдяки тобі — TARABAROVA Хочется завершить наш рождественский сборник важной песней от Светланы Тарабаровой. «Завдяки тобі» — это открытка-посвящение всем воинам и воительницам ВСУ, благодаря которым мы можем праздновать Рождество и Новый год. Поздравляйте и не забывайте поддерживать наших военных!



Читайте также: Семь раз, когда об Одессе пели на украинском, и это было круто

Классика на новый лад: 10 раз, когда стихи украинских поэтов превратили в хиты

