Ключевые моменты:

День Воздушных Сил ВСУ учрежден в 2007 году. Он отмечается в первое воскресенье августа;

Воздушные Силы играют критическую роль в отражении ракетных и дроновых атак, прикрытии войск и защите неба.

В этот день чествуют всех бойцов и вспоминают погибших героев, отдавших жизнь за свободу Украины.

История праздника

Этот праздник был учрежден указом Президента Украины в 2007 году и ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. Он стал продолжением традиций военной авиации Украины и символом уважения к людям, которые посвятили себя защите Родины в воздухе.

«Учитывая значение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства, постановляю установить в Украине праздник – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье августа», – говорилось в Указе третьего президента нашего государства Виктора Ющенко.

Этим же указом глава государства отменил День Войск противовоздушной обороны, ведь современные Воздушные силы были образованы в 2004 году путем объединения Войск ПВО и Военно-воздушных сил.

Напомним, в субботу, 2 августа, в Украине чествовали День памяти погибших десантников всех поколений

Роль Воздушных Сил в условиях войны

Сейчас в состав Воздушных сил ВСУ входят не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, в частности зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также специальные войска.

На вооружении Воздушных сил находятся самолеты F-16, МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» различных модификаций, радиолокационные станции 19Ж6, 35Д6, 35Д6М, П-18, П-18М, 5Н84А, П-37, РРВ-13, РРВ-16, 79К6. Общая численность личного состава, согласно открытым данным – около 50 тысяч человек.

Подготовка специалистов для Воздушных сил осуществляется в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году роль Воздушных Сил ВСУ стала как никогда критической. Военные летчики совершают боевые вылеты под постоянной угрозой, отражают воздушные атаки, уничтожают ракеты, беспилотники и авиацию противника. Бойцы противовоздушной обороны защищают критическую инфраструктуру, города и мирных жителей от массированных обстрелов.

По данным Генштаба ВСУ, ежедневно зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы сбивают десятки вражеских целей. Без Воздушных Сил невозможно представить устойчивость украинской обороны.

Признание и благодарность

В этот день в соцсетях, СМИ и не только украинцы выражают благодарность защитникам неба. Во многих городах проходят церемонии награждения военных, встречи с ветеранами, патриотические мероприятия и минуты молчания в память о погибших летчиках и зенитчиках.

«Сегодня День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. День нашей благодарности каждому и каждому, кто отбивает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто каждый день и ночью борется против российского террора.

Благодарю пилотов, инженеров, технических работников, зенитчиков, каждого, кто тренирует, и всех, кто помогает. Нашим людям, показывающим результат в защите Украины.

Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись из задач и погибли, защищая жизнь», – написал сегодня в своем поздравительном посте в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Слава Воздушным Силам Украины! Честь и благодарность всем защитникам неба!