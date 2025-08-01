История крымских татар — это история борьбы, депортации, изгнания и бесконечного возвращения к своим корням. Сейчас в Одессе проживает чуть больше тысячи крымских татар. Для них Крым остается не только родиной, но и духовным центром, источником идентичности. Один из важнейших праздников для мусульман и крымских татар — Курбан-байрам — объединяет семьи, знакомит молодежь с традициями и укрепляет сообщество.

Курбан-байрам: смыслы и обряды

Джемиль Кариков, музыкант, композитор, мультиинструменталист рассказывает о традиционной музыке крымских татар

В этом году Курбан-байрам начали праздновать 6 июня. Празднование длится четыре дня и связано с хаджем — паломничеством в Мекку. Это не просто религиозный праздник — это проявление солидарности, милосердия и духовного обновления. Центральным обрядом праздника является жертвоприношение, которое имеет глубокое символическое значение. Мясо жертвы делится на три части: для своей семьи, для родственников и для нуждающихся, рассказывает имам Хамза Иса.

— Один из элементов праздника — проявлять милосердие. Человек должен пожертвовать. А чем пожертвовать? Как раз курбанами. А нуждающихся сейчас стало больше. Не всем по карману купить мясо. Поэтому каждый получает подарок — килограмм, два, три. Мы раздадим пять тонн мяса. Вы представляете, сколько семей его получают? Это приятно.

Дети празднуют курган Байрам

В современных условиях войны эта традиция приобретает особую актуальность.

— Часть отдаем нуждающимся мусульманам, которые в ВСУ. Даже из Одессы у нас есть знакомые, которые ушли добровольцами на фронт. Чувствуется, что их не хватает. Мы их в первую очередь стараемся поздравлять, им передавать, чтобы они также почувствовали немного атмосферу этого праздника, — делится волонтер Ильяс Шейхислямов.

После праздничного намаза люди отправляются поздравлять друг друга с праздником. Первый человек, к кому приходят или кому звонят, — мама. Затем поздравляют всех людей старшего возраста. Младшие идут в гости к бабушкам и дедушкам, целуют им руку в знак уважения и обязательно получают подарки. Это могут быть деньги, а также какие-то милые безделушки.

Закир Калмыков, пенсионер

Подготовка к празднику длится не один день. Председатель ОО «Крымские татары Одесской области» Февзи Мамутов рассказывает, что Курбан-байрам, кроме всего, это еще и определенная финансовая культура, которую бы он хотел передать своим детям:

— Есть такая особенность. Ты можешь выделять финансы для жертвоприношения этих животных, а можешь и не выделять. Поэтому у тебя должна быть определенная финансовая дисциплина, чтобы ты целый год накапливал деньги именно для этого. Я бы очень хотел, чтобы мои дети на это обращали внимание.

Домашние традиции крымских татар: кофе, угощения и гостеприимство

Госпожа Эльвира готовит традиционный крымскотатарский кофе. Ведь именно таким кофе встречают гостей

Особое место в крымскотатарской культуре занимает гостеприимство. Праздник Курбан-байрам — это постоянное движение, когда родные, соседи и друзья посещают друг друга, угощаются, дарят внимание. В каждом доме гостей встречают чашечкой ароматного кофе, сваренного в джезве, с настоящими сливками — хаймахом. Это не просто напиток, это ритуал, часть семейного тепла, вспоминает госпожа Сервиназ.

— Я жила с бабушкой и надо было встречать людей, накрывать стол. В один из дней я насчитала восемьдесят человек, кто к нам пришел. Обычно мы угощаем гостей кофе и сладостями. Но если люди приезжали, например, из другого города, тогда мы обязательно готовили что-то, потому что они были голодны с дороги.

Исса Айша Хамза Мухаммад — ее нет в статье

На столе обязательно присутствуют традиционные блюда: сарбурма (мясной пирог), плов, сладости. Рецепты передаются из поколения в поколение, а сама кухня является важной частью идентичности. В дни праздника в крымскотатарских домах двери не закрываются — это проявление уважения, заботы, единства.

Память о депортации и современные вызовы

Мастер-класс по традиционному крымскотатарскому танцу

История крымских татар — это также история боли. В 1944 году почти весь народ был депортирован. Сотни тысяч оказались в Средней Азии. Только после провозглашения независимости Украины началось массовое возвращение. Многие семьи смогли вернуться только в 1990-х годах. Среди них были и родные Закира Калмыкова, пенсионера, который уже четыре года не может попасть в свой дом в Крыму.

— Я свидетель того, как мои родственники возвращались в Крым, способствовал в определенной степени этому. Нашел во время возвращения двоюродного брата, который со своей семьей смог вернуться в Крым только в 1990 году. До этого он более сорока лет испытывал всевозможные беды в Средней Азии.

Плов в крымскотатарской кухне — это память о трагической истории 20 века

Но и в XXI веке крымские татары снова подвергаются преследованиям из-за оккупации Крыма. Многие снова вынуждены жить на материковой части Украины, иногда в эмиграции.

Курбан-байрам становится точкой духовной связи с домом. Это момент, когда семьи вспоминают свою историю, молятся за пленных, созваниваются с теми, кто остался в Крыму. Это праздник не только религиозный, это праздник памяти и надежды.

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Одесса, благодаря мультикультурной среде, стала настоящим домом для многих крымских татар. Здесь живет и память об исторической родине, и надежда на лучшее будущее. Курбан-байрам объединяет одесских татар, напоминает им, что даже вдали от Крыма они остаются частью единого народа, который помнит, любит и ждет возвращения домой.

Справка «ОЖ»

Праздничный намаз

Крымские татары — коренной народ Украины тюркского происхождения, сформировавшийся на Крымском полуострове и в степной Украине. Состоят из нескольких субэтнических групп.

Разговаривают на крымскотатарском языке, который входит в тюркскую языковую семью.

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