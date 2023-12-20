Множество переименований улиц и демонтаж объектов: итоги последней историко-топонимической комиссии в Одессе

Об этом сообщил на своей facebook-странице одесский историк и член историко-топонимической комиссии Александр Бабич.

Он рассказал, что на комиссии было рассмотрено более 70 вопросов.

Проголосовали члены комиссии за переименование улиц в честь героев Украины – Виталия Блажко (ул. Махачкалинская), Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), Игоря Бедзая (ул. Якутская), Валерия Самофалова (ул. Каманина).

Также в Одессе появятся улицы названные в честь великих исторических фигур — контр-адмирал Остроградского (ул. Макарова), Петра Болбочана (ул. Мичурина), гетмана Сагайдачного (Лидерсовский бульвар).

Бабич рассказывает, что Лидерсовский хотел назвать в честь писателя Нечуя-Левицкого. Но комиссия решила, что там море и фигура Сагайдачного более уместна.

Также в Одессе появятся улицы в честь городов, подвергшихся наибольшим разрушениям и пыткам мирного населения оккупантами — улицы Бахмутская и Мариупольская.

Улицу Белорусскую переименуют в ул. Кастуся Калиновского. Это будет благодарность белорусским добровольцам, которые воюют за Украину в полку им. Кастуся Калиновского.

Сменит название и Пионерский переулок. Он будет называться Пластовым.

Несколько улиц переименуют в честь одесских скульпторов и архитекторов. Улица Писарева станет улицей Бориса Эдуардса, ул. Леваневского – ул. Юрия Дмитренко, а пер. Леваневского станет пер. Феликса Гонсиоровского.

Площадь Льва Толстого станет площадью Менделе Мойхера Сфорима, а ул. Льва Толстого станет ул. Шалом-Алейхема.

Также Бабич рассказал, что он предложил, чтобы Пушкиных стало меньше на единице городского пространства. Сквер Пушкина будет сквером Розы ветров, уберут Тень Пушкина и уличную скульптуру от дома-музея на Пушкинский,13.

К сожалению, не приняли мое предложение вернуть улице Пушкинской ее историческое название — Итальянская. Но здесь будут совещаться с ЮНЕСКО, потому что еще я предлагал Жуковского переименовать в ул. Леси Украинки (она там жила), и Бунина заменить на ее историческое название Полицейская, —

поделился своими взглядами Александр Бабич.

Маленькие переулки Иванова продолжают «переигрывать» в Мерло и Каберне. Поскольку там много маленьких переулков с двойными названиями, там складывается винный микрорайон.

Также на комиссии проголосовали за демонтаж орденов Ленина и Золотой звезды по монументу на пл. 10 Апреля.

А в ЖК «Альтаир» разобрались с переулками. Теперь им предоставят названия и, кроме этого, там появится возможность сделать разметку и установить светофоры.

В парке Победы дадут название еще двум аллеям – аллея Добровольцев и аллея Спасателей.

Члены комиссии отклонили предложение о доске на памятнике Стефану Джевецкому на просп. шевченко. Там должны были упомянуть «меценатов» — Кивалова, Боделана, Гриневецкого, Спивака и т.п.

Также в Одессе не будет улиц в честь ученого Бориса Патона, председателя совета адвокатов Одесской области Иосифа Бронза, художника-реставратора Алика Мирзоева. Поскольку с даты их смерти не прошло 10 лет.