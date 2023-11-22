9-летняя украинка выступит в финале Детского Евровидения-2023 в необычном образе

На сцене Детского Евровидения-2023 юная представительница Украины впервые появилась в новом образе – украинской Сейлор Мун. В руках 9-летняя Анастасия держит магический жезл в форме мальвы, символ победы добра над злом, и поет о любви матери к своему ребенку — чувству, которое всегда побеждает и имеет силу исцелять мир.

Детское пение — это не только про эстетическое совершенствование, развитие слуха, чувства ритма и умения импровизировать. Во время пения в организме также происходят важные физические процессы: улучшается кровообращение, а значит — насыщение организма кислородом, поддерживается мышечный тонус, работают и укрепляются легкие и сердце — не зря некоторым детям с астмой рекомендуют петь. Во время пения вырабатываются эндорфины — гормоны счастья, которые помогают справляться с последствиями стрессовых ситуаций. А еще пение стимулирует память и способствует изучению иностранных языков: ребенок может неохотно учить стихи и спрягать глаголы, но совсем другое дело — выучить песни любимой группы хоть на английском, хоть на корейском!

По словам Германа Ненова, креативного директора нынешнего Нацотбора на Детское Евровидение и режиссера номера Анастасии Димид, центральным элементом номера является цветок:

«Цветок – мощный символ украинского фольклора и литературы. Во многих известных всем украинцам произведениях именно цветок имеет ведущее значение — целебную силу и любовь. В нашей постановке она станет символом победы добра над злом, суперсил всех украинских детей. Номер будет в очень популярной среди молодежной аудитории стилистике — аниме с отсылками ко всем знакомым персонажам, где Анастасия предстанет в образе украинской Сейлор Мун. Будет ярко! Мы используем визуальную фишку, элемент дополненной реальности и другие технические сценические элементы в номере», – отметил Герман Ненов.

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Как проголосовать за Анастасию

Зрительное голосование за победителя Детского Евровидения-2023 состоится онлайн в два этапа.

Начиная с 21:00 в эту пятницу, 24 ноября, Вы можете проголосовать за представительницу Украины Анастасию Димид онлайн через сайт JESC.TV, находясь в любой точке мира.

Голосование временно прекращается перед началом представления в воскресенье, 26 ноября. Когда все 16 стран-участников конкурса исполнят свои песни, голосование откроется примерно на 15 минут.

Финал конкурса будет транслироваться на телеканале и сайте Суспільне Культура, фейсбук-страницах Суспільного и Евровидение Украина, а также на сайте Детского Евровидения. Начало в 17:00.

Напомним, певец из Одессы MELOVIN стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024