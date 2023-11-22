Новости Одессы и Одесской области

9-летняя украинка выступит в финале Детского Евровидения-2023 в необычном образе

9-летняя украинка выступит в финале Детского Евровидения-2023 в необычном образе

9-летняя Анастасия Димид, которая представит Украину на Детском Евровидении-2023, провела первую репетицию на главной сцене 21-го песенного конкурса в Ницце. В финале конкурса в воскресенье, 26 ноября, Анастасия с песней «Цветок» выступит под номером 3.

На сцене Детского Евровидения-2023 юная представительница Украины впервые появилась в новом образе – украинской Сейлор Мун. В руках 9-летняя Анастасия держит магический жезл в форме мальвы, символ победы добра над злом, и поет о любви матери к своему ребенку — чувству, которое всегда побеждает и имеет силу исцелять мир.

Детское пение — это не только про эстетическое совершенствование, развитие слуха, чувства ритма и умения импровизировать. Во время пения в организме также происходят важные физические процессы: улучшается кровообращение, а значит — насыщение организма кислородом, поддерживается мышечный тонус, работают и укрепляются легкие и сердце — не зря некоторым детям с астмой рекомендуют петь. Во время пения вырабатываются эндорфины — гормоны счастья, которые помогают справляться с последствиями стрессовых ситуаций. А еще пение стимулирует память и способствует изучению иностранных языков: ребенок может неохотно учить стихи и спрягать глаголы, но совсем другое дело — выучить песни любимой группы хоть на английском, хоть на корейском!

По словам Германа Ненова, креативного директора нынешнего Нацотбора на Детское Евровидение и режиссера номера Анастасии Димид, центральным элементом номера является цветок:

«Цветок – мощный символ украинского фольклора и литературы. Во многих известных всем украинцам произведениях именно цветок имеет ведущее значение — целебную силу и любовь. В нашей постановке она станет символом победы добра над злом, суперсил всех украинских детей. Номер будет в очень популярной среди молодежной аудитории стилистике — аниме с отсылками ко всем знакомым персонажам, где Анастасия предстанет в образе украинской Сейлор Мун. Будет ярко! Мы используем визуальную фишку, элемент дополненной реальности и другие технические сценические элементы в номере», – отметил Герман Ненов.

Читайте также: Юная одесситка не поедет на Евровидение-2023, набрав максимальные баллы от судей: причины (видео)

Как проголосовать за Анастасию

Зрительное голосование за победителя Детского Евровидения-2023 состоится онлайн в два этапа.

Начиная с 21:00 в эту пятницу, 24 ноября, Вы можете проголосовать за представительницу Украины Анастасию Димид онлайн через сайт JESC.TV, находясь в любой точке мира.

Голосование временно прекращается перед началом представления в воскресенье, 26 ноября. Когда все 16 стран-участников конкурса исполнят свои песни, голосование откроется примерно на 15 минут.

Финал конкурса будет транслироваться на телеканале и сайте Суспільне Культура, фейсбук-страницах Суспільного и Евровидение Украина, а также на сайте Детского Евровидения. Начало в 17:00.

Напомним, певец из Одессы MELOVIN стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить