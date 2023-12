Пісні для різдвяного настрою: 15 нових пісень українських артистів

Світові зірки завжди охоче записують цілі різдвяні альбоми з каверами класичних пісень та авторськими треками. Так деякі хіти, наприклад, All I Want for Christmas Is You Мераї Кері, Last Christmas гурту Wham! та Santa Tell Me Аріани Ґранде, набули культового статусу, і багато хто вже не уявляє свята без них. Приємно, що з кожним роком українськи артисти все більше записують свої різдвяні та новорічні пісні. Тож запрошуємо вас послухати деякі з них.

Народився Бог на санях — Христина Соловій Христина Соловій випустила міні-альбом «Різдвянії сни», куди крім «Народився Бог на санях» увійшли ще три автентичні колядки та щедрівкі: «Маланка», «В зеленім ліску» та «Ци дома дома білий молодче». На своєму ютуб-каналі співачка написала, що ця збірка — її маленьке різдвяне диво, бо цього релізу з багатьох причин могло не бути, але, попри все, їй все ж таки вдалося його записати та видати.

А ви вже запаслися різдвяними та новорічними подарунками для всіх близьких? Якщо ні, то тримайте декілька ідей у цій статті. Ой, сивая тая зозуленька — Тіна Кароль feat. PROBASS ∆ HARDI Тіна Кароль не залишила шанувальників без різдвяних пісень цього року, записавши спільну пісню з авторами культового «Доброго вечора, ми — з України». Результатом стала стародавня українська різдвяна щедрівка приправлена потужним електронним звучанням.

Добрий вечір тобі, пане господарю – ROXOLANA Співачка ROXOLANA також випустила альбом колядок «Настрій: колядувати» у колаборації з українськими артистами. «Добрий вечір тобі, пане господарю» — одна з найулюбленіших різдвяних пісень у українців, тому ми знаємо її у багатьох виконаннях. Наприклад, декілька років тому свою версію випустила вищезгадана Тіна Кароль. Семпл з її голосом Роксоляна використала в своєму «Доброму вечірі…».

Ой, чи є, чи нема – ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка Ця пісня — мікс сучасних та народних мотивів, та колаборація з найбільшою кількістю учасників з альбому ROXOLANA «Настрій: колядувати». Також туди увійшли наступні дуети: «Небо і земля» з Володимиром Дантесом, «Небо ясні зірки вкрили» з MONATIK, «Виноград» з KAZKA, «Тиха ніч» з Пилипом Коляденко, «Ой дивноє народження» з Марією Квіткою.

Святий Миколай — Alena Omargalieva, POSITIFF, ZLATA OGNEVICH, DEMCHUK, Анна Трінчер, ENLEO Альона Омаргалієва вирішила оновити свою торішню пісню «Святий Миколай» та записала рімейк у компанії друзів.

Щедра ніч — alyona alyona, KOLA, Jerry Heil Поки фанати Альони Альони та Джеррі Хейл чекають на прем’єру їхньої пісні до Нацвідбору на Євробачення-2024, дівчата випустили різдвяний трек та ще й запросили доєднатися співачку KOLA.

Ти Моє Різдво — PANCHYSHYN & SVIT Присвячення тим, хто через війну не може зустріти Різдво в колі сім’ї. «Ця пісня про тепло, любов, чарівні спільні моменти і здійснення всіх бажань. Нехай всі бажання здійснюються і рідні повертаються додому» — коментує різдвяний сингл співачка та авторка слів Світлана Германова.

Давай зустрінемо Різдво вдома — Наталія Могилевська Наталія Могилевська теж присвячує пісню тим, хто хотів би зустріти свята разом, але не має таку можливість.

Щедрий вечір — OSTY, Klavdia Petrivna Молодий виконавець OSTY та TikTok-зірка Клавдія Петрівна випустили спільний трек «Щедрий вечір», який входить до різдвяного альбому «Свято». Туди увійшов ще один дует із Клавдією «Новорічна», та дві сольні пісні OSTY «Свято» та «Сніг вже падає».

Klavdia Petrivna — Зима (Я буду одна) В свою чергу Клавдія Петрівна теж випустила святковий міні-альбом «Зима». Однойменний трек присвячений всім, хто прагне змін, а у текст йдеться про бажання зустріти Різдво наодинці з собою. Чом би й ні?

Щедрик — GLOVA & YAROMIYA Без переосмислення культового «Щедрика» цього року теж не обійшлося. Свою версію представила співачка YAROMIYA у співпраці з саундпродюсером GLOVA.

Щасливе Різдво — Аркадій Войтюк Чарівні різдвяні дзвоники з нової пісні Аркадія Войтюка створюють ідеальний різдвяний настрій.

З Новим роком, Україна! — VOLKANOV Хочете чогось танцювального та запального в дусі Вєрки Сердючки? Тоді тримайте оптимістичну пісню від Дмитра Волканова!

Квітка | Christmas Version — Анастасія Димид Юна учасниця «Дитячого Євробачення» випустила різдвяну версію своєї конкурсної пісні. Святкові аранжування та кліп дуже пасують «Квітці»!

Завдяки тобі — TARABAROVA Хочеться завершити нашу різдвяну збірку важливою піснею від Світлани Тарабарової. «Завдяки тобі» — це листівка-присвячення усім воїнам та воїтелькам ЗСУ, завдяки яким ми можемо святкувати Різдво та Новий рік. Вітайте та не забувайте підтримувати наших військових!

Обкладенка: прев’ю кліпів Аркадія Войтюка «Щасливе Різдво», Анастасії Димид «Квітка», Alena Omargalieva «Святий Миколай», PANCHYSHYN & SVIT «Ти Моє Різдво», alyona alyona, KOLA, Jerry Heil «Щедра ніч» та Наталії Могилевської «Давай зустрінемо Різдво вдома» Читайте також: Сім разів, коли про Одесу співали українською, і це було круто

Осучаснена класика: 10 разів, коли вірші українських поетів перетворили на хіти Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу. Актуальна інформація ЗА Одесу у нашомуНовини, фоторепортажі та історични факти про Одесу. Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії. Читайте нас уНа каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.