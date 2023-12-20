Пісні для різдвяного настрою: 15 нових пісень українських артистів

Народився Бог на санях — Христина Соловій

Христина Соловій випустила міні-альбом «Різдвянії сни», куди крім «Народився Бог на санях» увійшли ще три автентичні колядки та щедрівкі: «Маланка», «В зеленім ліску» та «Ци дома дома білий молодче». На своєму ютуб-каналі співачка написала, що ця збірка — її маленьке різдвяне диво, бо цього релізу з багатьох причин могло не бути, але, попри все, їй все ж таки вдалося його записати та видати.



А ви вже запаслися різдвяними та новорічними подарунками для всіх близьких? Якщо ні, то тримайте декілька ідей у цій статті.

Ой, сивая тая зозуленька — Тіна Кароль feat. PROBASS ∆ HARDI

Тіна Кароль не залишила шанувальників без різдвяних пісень цього року, записавши спільну пісню з авторами культового «Доброго вечора, ми — з України». Результатом стала стародавня українська різдвяна щедрівка приправлена потужним електронним звучанням.



Добрий вечір тобі, пане господарю – ROXOLANA

Співачка ROXOLANA також випустила альбом колядок «Настрій: колядувати» у колаборації з українськими артистами. «Добрий вечір тобі, пане господарю» — одна з найулюбленіших різдвяних пісень у українців, тому ми знаємо її у багатьох виконаннях. Наприклад, декілька років тому свою версію випустила вищезгадана Тіна Кароль. Семпл з її голосом Роксоляна використала в своєму «Доброму вечірі…».



Ой, чи є, чи нема – ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка

Ця пісня — мікс сучасних та народних мотивів, та колаборація з найбільшою кількістю учасників з альбому ROXOLANA «Настрій: колядувати». Також туди увійшли наступні дуети: «Небо і земля» з Володимиром Дантесом, «Небо ясні зірки вкрили» з MONATIK, «Виноград» з KAZKA, «Тиха ніч» з Пилипом Коляденко, «Ой дивноє народження» з Марією Квіткою.



Святий Миколай — Alena Omargalieva, POSITIFF, ZLATA OGNEVICH, DEMCHUK, Анна Трінчер, ENLEO

Альона Омаргалієва вирішила оновити свою торішню пісню «Святий Миколай» та записала рімейк у компанії друзів.



Щедра ніч — alyona alyona, KOLA, Jerry Heil

Поки фанати Альони Альони та Джеррі Хейл чекають на прем’єру їхньої пісні до Нацвідбору на Євробачення-2024, дівчата випустили різдвяний трек та ще й запросили доєднатися співачку KOLA.



Ти Моє Різдво — PANCHYSHYN & SVIT

Присвячення тим, хто через війну не може зустріти Різдво в колі сім’ї. «Ця пісня про тепло, любов, чарівні спільні моменти і здійснення всіх бажань. Нехай всі бажання здійснюються і рідні повертаються додому» — коментує різдвяний сингл співачка та авторка слів Світлана Германова.



Давай зустрінемо Різдво вдома — Наталія Могилевська

Наталія Могилевська теж присвячує пісню тим, хто хотів би зустріти свята разом, але не має таку можливість.



Щедрий вечір — OSTY, Klavdia Petrivna

Молодий виконавець OSTY та TikTok-зірка Клавдія Петрівна випустили спільний трек «Щедрий вечір», який входить до різдвяного альбому «Свято». Туди увійшов ще один дует із Клавдією «Новорічна», та дві сольні пісні OSTY «Свято» та «Сніг вже падає».



Klavdia Petrivna — Зима (Я буду одна)

В свою чергу Клавдія Петрівна теж випустила святковий міні-альбом «Зима». Однойменний трек присвячений всім, хто прагне змін, а у текст йдеться про бажання зустріти Різдво наодинці з собою. Чом би й ні?



Щедрик — GLOVA & YAROMIYA

Без переосмислення культового «Щедрика» цього року теж не обійшлося. Свою версію представила співачка YAROMIYA у співпраці з саундпродюсером GLOVA.



Щасливе Різдво — Аркадій Войтюк

Чарівні різдвяні дзвоники з нової пісні Аркадія Войтюка створюють ідеальний різдвяний настрій.



З Новим роком, Україна! — VOLKANOV

Хочете чогось танцювального та запального в дусі Вєрки Сердючки? Тоді тримайте оптимістичну пісню від Дмитра Волканова!



Квітка | Christmas Version — Анастасія Димид

Юна учасниця «Дитячого Євробачення» випустила різдвяну версію своєї конкурсної пісні. Святкові аранжування та кліп дуже пасують «Квітці»!



Завдяки тобі — TARABAROVA

Хочеться завершити нашу різдвяну збірку важливою піснею від Світлани Тарабарової. «Завдяки тобі» — це листівка-присвячення усім воїнам та воїтелькам ЗСУ, завдяки яким ми можемо святкувати Різдво та Новий рік. Вітайте та не забувайте підтримувати наших військових!



Обкладенка: прев’ю кліпів Аркадія Войтюка «Щасливе Різдво», Анастасії Димид «Квітка», Alena Omargalieva «Святий Миколай», PANCHYSHYN & SVIT «Ти Моє Різдво», alyona alyona, KOLA, Jerry Heil «Щедра ніч» та Наталії Могилевської «Давай зустрінемо Різдво вдома»

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