Новости Одессы и Одесской области

Одесситки запустили челлендж, который покоряет мир (видео)

Одесситки запустили челлендж, который покоряет мир (видео)

Две одесситки станцевали на улице гопак под украинскую песню «Ти же мене підманула». Танец девушек быстро набрал популярность и сейчас его танцуют по всему миру.

Видео стало вирусным в соцсети TikTok и продолжает набирать популярность среди блогеров и пользователей со всего мира. Украинский танец под народную песню исполняют французы, немцы, поляки, японцы в общежитиях, в казармах, на фоне Эйфелевой башни.

В комментариях люди сходятся к мнению, что «украинское народное сейчас модно», а еще — «украинец — это не просто национальность, это состояние души».

@maliyok_ #гопак #gopak #трендытанцы ♬ оригинальный звук — Мальок

Самой популярной исполнительницей украинского народного танца стала девушка в военной форме армии обороны Израиля – ЦАХАЛ. Ее танец собрал более 3 миллионов просмотров и 200 тысяч лайков.

«Если террористы придут ко мне, это то, что я с ними сделаю, и они сразу убегут», — подписала девушка свое видео танца.

Мимо нового тренда в соцсети TikTok не прошли и танцоры Королевского балета Швеции. Видео гопака в исполнении балета уже просмотрело около 4 миллионов пользователей и собрало миллион лайков.

К тренду присоединились уже около 2 тысяч пользователей со всего мира. А запустили челлендж две девушки из Одессы, которые выполнили его впервые, судя по локации, на улице Львова. Также по геометкам стало известно, что девушки учатся в Одесском училище искусств и культуры им. Данькевича.

@_rabadjullya_ @ritaachkkaaa ♬ оригінальний звук — _rabadjullia_

Выполнение гопака одесскими студентками привело к новому тренду сначала среди украинцев, а затем и среди иностранцев, которые в своих видео пытаются воспроизвести движения девушек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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