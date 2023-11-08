Одесситки запустили челлендж, который покоряет мир (видео)

Видео стало вирусным в соцсети TikTok и продолжает набирать популярность среди блогеров и пользователей со всего мира. Украинский танец под народную песню исполняют французы, немцы, поляки, японцы в общежитиях, в казармах, на фоне Эйфелевой башни.

В комментариях люди сходятся к мнению, что «украинское народное сейчас модно», а еще — «украинец — это не просто национальность, это состояние души».

Самой популярной исполнительницей украинского народного танца стала девушка в военной форме армии обороны Израиля – ЦАХАЛ. Ее танец собрал более 3 миллионов просмотров и 200 тысяч лайков.

«Если террористы придут ко мне, это то, что я с ними сделаю, и они сразу убегут», — подписала девушка свое видео танца.

Мимо нового тренда в соцсети TikTok не прошли и танцоры Королевского балета Швеции. Видео гопака в исполнении балета уже просмотрело около 4 миллионов пользователей и собрало миллион лайков.

К тренду присоединились уже около 2 тысяч пользователей со всего мира. А запустили челлендж две девушки из Одессы, которые выполнили его впервые, судя по локации, на улице Львова. Также по геометкам стало известно, что девушки учатся в Одесском училище искусств и культуры им. Данькевича.

Выполнение гопака одесскими студентками привело к новому тренду сначала среди украинцев, а затем и среди иностранцев, которые в своих видео пытаются воспроизвести движения девушек.

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