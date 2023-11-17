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Певец из Одессы стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024

Певец из Одессы стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024

Сегодня, 17 ноября, стали известны имена 10 финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на 68 песенном конкурсе Евровидения-2024, который в следующем году пройдет в Швеции.

Но это еще не окончательное количество участников. Среди прошедших прослушивание, но не попавших в десятку финалистов, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія. Именно по его результатам и выберут еще одного – одиннадцатого — участника.

фіналісти євробачення

Полный список финалистов будет обнародован 29 декабря.

Итак, в десятку финалистов Национального отбора попали:

  • alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
  • Drevo — «Endless chain»
  • INGRET — «Keeper»
  • MÉLOVIN — «DREAMER»
  • NAHABA — «GLASSS»
  • NAZVA — «Slavic English»
  • SKYLERR — «Time is running out»
  • YAGODY — «Tsunamia»
  • YAKTAK — «Lalala»
  • Ziferblat – «Place I Call Home»

Услышать песни 10 финалистов Национального отбора, с которыми они будут бороться за право представить Украину на Евровидении-2024, украинцы смогут в январе следующего года.

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Сам финал Национального отбора состоится в феврале 2024 года и пройдет в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Выбирать состав жюри будут также украинские зрители путем онлайн-голосования.

68-й песенный конкурс Евровидение в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

Ранее «Одесская жизнь» писала о певце из Одессы. MELOVIN — псевдоним украинского певца Константина Бочарова, выигравший в 2018 году национальный отбор на «Евровидение-2018».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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