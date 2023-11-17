Певец из Одессы стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024

Сегодня, 17 ноября, стали известны имена 10 финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на 68 песенном конкурсе Евровидения-2024, который в следующем году пройдет в Швеции.
Но это еще не окончательное количество участников. Среди прошедших прослушивание, но не попавших в десятку финалистов, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія. Именно по его результатам и выберут еще одного – одиннадцатого — участника.
Полный список финалистов будет обнародован 29 декабря.
Итак, в десятку финалистов Национального отбора попали:
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- Drevo — «Endless chain»
- INGRET — «Keeper»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- NAHABA — «GLASSS»
- NAZVA — «Slavic English»
- SKYLERR — «Time is running out»
- YAGODY — «Tsunamia»
- YAKTAK — «Lalala»
- Ziferblat – «Place I Call Home»
Услышать песни 10 финалистов Национального отбора, с которыми они будут бороться за право представить Украину на Евровидении-2024, украинцы смогут в январе следующего года.
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Сам финал Национального отбора состоится в феврале 2024 года и пройдет в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Выбирать состав жюри будут также украинские зрители путем онлайн-голосования.
68-й песенный конкурс Евровидение в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.
Ранее «Одесская жизнь» писала о певце из Одессы. MELOVIN — псевдоним украинского певца Константина Бочарова, выигравший в 2018 году национальный отбор на «Евровидение-2018».