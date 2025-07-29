Ключевые моменты:

В 2024 году Вышиванковый фестиваль в Одессе пройдет с 21 по 24 августа в сокращенном формате.

Программа будет включать торжественные, патриотические и просветительские мероприятия, все с соблюдением мер безопасности.

Какие мероприятия ждут участников фестиваля

В нынешней программе запланирован ряд мероприятий: Акция памяти погибших героев, торжественное поднятие Флага Украины по Приморской (Потемкинской) лестнице, патриотический автопробег. Отдельно в рамках литературного фестиваля PORT будет проведен массовый диктант по украинскому языку. Все мероприятия организуются при поддержке Одесского городского совета, возле укрытий и с соблюдением мер безопасности.

Организаторы отмечают, что на данный момент намерены провести больше мероприятий, чем в предыдущем году, приглашая всех желающих участвовать. Однако окончательное проведение мероприятий зависит от военной обстановки. Если во время фестиваля будет опасно и есть соответствующее решение военных, мероприятия могут быть отменены. Посетителям советует тщательно оценивать собственное состояние здоровья и безопасность и принимать решение об участии самостоятельно.

Организаторы подтверждают, что все мероприятия будут проходить вблизи укрытий, но отмечают: принять участие или воздержаться — это выбор каждого человека, который важно делать, предварительно оценив ситуацию. Традиционный акцент фестиваля остается поддержкой украинской культуры и слаженности общества в сложное время.

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