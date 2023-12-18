Одесские «монстры» начали покупать оружие для фронта: помочь может каждый

Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» впервые объявил сбор на оружие для бригад ТРО и ВСУ. Для первоочередных нужд необходимо собрать 28 миллионов грн на минометы 82 калибра. Сумма рекордная, но каждый из нас может внести свой посильный вклад в нашу оборону.
Важной новостью поделилась основательница фонда Катерина Ножевникова на своей странице в facebook.
Ранее мы рассказывали, как «монстры» получили государственную лицензию на закупку вооружений.
По словам Ножевниковой, потребность в минометах «на вчера» составляет 110 шт, но начинают сбор с 66. Это оружие не только нужно воинам, оно — для нас с вами. Именно оружие лучше всего помогает останавливать эту «раковую опухоль», которая расползается по нашей стране.
«Я не радуюсь этому и не буду писать «наконец-то» «ура» «ничего себе» и прочее, что обычно пишут о большом собрании. Ибо это ужас, что мы должны это делать. Но это нужно делать потому что государство, к сожалению, не в состоянии закрыть все потребности.
И очередь большая. И вот такие инициативы общества помогут получить оружие некоторым бригадам быстрее. А это значит, что кто-то из врагов скорее будет уничтожен. И кто-то из наших сможет удержать позиции и отразиться, когда орки лезут… они лезут здесь из всех щелей», — написала Катерина Ножевникова.
Читайте также: Мавик летит в Авдеевку: читатели “Одесской жизни” помогли закрыть сбор
Итак, сбор на 66 минометов 82 калибра для пяти бригад ТРО и ВСУ открыт. Для всех, кто присоединится, предлагается «опция» — можно приобрести именной миномет.
«И он будет уничтожать врага с вашим именем на «борту» или с названием вашей фирмы», — говорит Ножевникова, отметив, что уже собрано на пять минометов, три из которых именные.
Реквизиты для донатов:
- https://send.monobank.ua/jar/7Eyzu11b21
- PayPal в $ [email protected]
- Приват 4246001003297797
-
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»код 41569293,IBAN UA943052990000026007044917519 ,в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
-
Банк «Восток»:БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»ЄДРПОУ: 41569293UA603071230000026009020513865ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. ДніпроМФО Банку 307123