Одесские «монстры» начали покупать оружие для фронта: помочь может каждый

Важной новостью поделилась основательница фонда Катерина Ножевникова на своей странице в facebook.

Ранее мы рассказывали, как «монстры» получили государственную лицензию на закупку вооружений.

По словам Ножевниковой, потребность в минометах «на вчера» составляет 110 шт, но начинают сбор с 66. Это оружие не только нужно воинам, оно — для нас с вами. Именно оружие лучше всего помогает останавливать эту «раковую опухоль», которая расползается по нашей стране.

«Я не радуюсь этому и не буду писать «наконец-то» «ура» «ничего себе» и прочее, что обычно пишут о большом собрании. Ибо это ужас, что мы должны это делать. Но это нужно делать потому что государство, к сожалению, не в состоянии закрыть все потребности.

И очередь большая. И вот такие инициативы общества помогут получить оружие некоторым бригадам быстрее. А это значит, что кто-то из врагов скорее будет уничтожен. И кто-то из наших сможет удержать позиции и отразиться, когда орки лезут… они лезут здесь из всех щелей», — написала Катерина Ножевникова.

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Итак, сбор на 66 минометов 82 калибра для пяти бригад ТРО и ВСУ открыт. Для всех, кто присоединится, предлагается «опция» — можно приобрести именной миномет.

«И он будет уничтожать врага с вашим именем на «борту» или с названием вашей фирмы», — говорит Ножевникова, отметив, что уже собрано на пять минометов, три из которых именные.

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