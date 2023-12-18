Новости Одессы и Одесской области

Одесские «монстры» начали покупать оружие для фронта: помочь может каждый

Одесские «монстры» начали покупать оружие для фронта: помочь может каждый

Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» впервые объявил сбор на оружие для бригад ТРО и ВСУ. Для первоочередных нужд необходимо собрать 28 миллионов грн на минометы 82 калибра. Сумма рекордная, но каждый из нас может внести свой посильный вклад в нашу оборону. 

Важной новостью поделилась основательница фонда Катерина Ножевникова на своей странице в facebook.

Ранее мы рассказывали, как «монстры» получили государственную лицензию на закупку вооружений.

По словам Ножевниковой, потребность в минометах «на вчера» составляет 110 шт, но начинают сбор с 66. Это оружие не только нужно воинам, оно — для нас с вами. Именно оружие лучше всего помогает останавливать эту «раковую опухоль», которая расползается по нашей стране.

«Я не радуюсь этому и не буду писать «наконец-то» «ура» «ничего себе» и прочее, что обычно пишут о большом собрании. Ибо это ужас, что мы должны это делать. Но это нужно делать потому что государство, к сожалению, не в состоянии закрыть все потребности.
И очередь большая. И вот такие инициативы общества помогут получить оружие некоторым бригадам быстрее. А это значит, что кто-то из врагов скорее будет уничтожен. И кто-то из наших сможет удержать позиции и отразиться, когда орки лезут… они лезут здесь из всех щелей», — написала Катерина Ножевникова.

Читайте также: Мавик летит в Авдеевку: читатели “Одесской жизни” помогли закрыть сбор

Итак, сбор на 66 минометов 82 калибра для пяти бригад ТРО и ВСУ открыт. Для всех, кто присоединится, предлагается «опция» — можно приобрести именной миномет.

«И он будет уничтожать врага с вашим именем на «борту» или с названием вашей фирмы», — говорит Ножевникова, отметив, что уже собрано на пять минометов, три из которых именные.

Реквизиты для донатов:

  • https://send.monobank.ua/jar/7Eyzu11b21
  • PayPal в $ [email protected]
  • Приват 4246001003297797
  • БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»
    код 41569293,
    IBAN UA943052990000026007044917519 ,
    в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
  • Банк «Восток»:
    БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»
    ЄДРПОУ: 41569293
    UA603071230000026009020513865
    ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро
    МФО Банку 307123
ВНИМАНИЕ! Если вы донатите из других банков на ПриватБанк, нужно вводить реквизиты.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить