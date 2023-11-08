Семь раз, когда об Одессе пели на украинском, и это было круто

Поэтому послушайте нашу подборку «за Одессу» на украинском языке и обязательно посмотрите клипы с видами любимого города! Часть из них была снята до полномасштабного вторжения, часть — уже во время войны. Кстати, попробуйте посчитать, сколько одесских котиков прячется в приведенных видео!

ФІОЛЕТ — На Чорному морі

Сергей Мартынюк не собирался сочинять песню о войне, как он сам признался в выпуске программы #Муз_Оборона. У группы ФІОЛЕТ из Луцка нежные и особые отношения с Одессой: они искренне любят наш город, у них здесь много хороших друзей и преданное фан-сообщество. Поэтому Сергей хотел просто написать красивую песню. Но первая строчка, которая появилась у него в голове, была «На Чорному морі — чужі кораблі».



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Николай Свидюк — Моя Одеса

Проживая в Одессе, Николай Иванович конечно не мог не посвятить ей песню — и не одну! «Одеса, ти — щастя моє», «Вечори у моря», «Мелодія для одеситки» и многие другие!



ХЕДШОТ | HEADSHOT — ОДЕСА МАМА

Хочется чего-то зажигательного, немножко безумного и с бессарабскими мотивами? Такой вариант у нас есть — украиноязычный кавер на давний танцевальный хит Makhno Project. Поэтому отправляемся на экскурсию по городу вместе с ребятами из группы ХЕДШОТ.



ДОРОШ — Їду в Одесу

Если при прослушивании этой песни вам кажется, что едем мы в Одессу, но мыслями где-то в Сан Ремо, то вам не кажется: музыку написал итальянский композитор Роберто Руссо.

Эта песня Владимира Дороша вышла в 2021-м, когда еще частично продолжались карантинные ограничения. Поэтому певец хотел такой вот летней атмосферой поднять настроение украинцам. «Полоса неприятностей и трудностей рано или поздно заканчивается, — говорит певец, — а отдых в Одессе — это святое!»



ФІОЛЕТ — Одеса

Да, здесь снова группа ФІОЛЕТ, потому что они классные. Если «На Чорному морі» была написана в 2022 году, и это — грустная песня, то «Одеса» из 2016-го — легкая и мечтательная. «Засинай, Одесо, засинай…» — поет Сергей Мартынюк. Верим, что очень скоро Одесса снова сможет засыпать беззаботно.



Пожарный кран — Оперний

Фотоколлаж, где сравниваются защитные сооружения перед Одесским оперным театром в 1941-м и 2022-м годах, наверное успел облететь весь мир, а сходство увиденного ужасало. Дмитрий Олешко, фронтмен группы, понял, что абсолютно все хотят избавиться от противотанковых ежей и мешков с песком, которые навалили перед театром, а также всей боли и страха, которые были с ними связаны.

Эта песня — об общей мечте, о дне, когда война закончится, а мы сможем крепко-крепко обнять всех защитников и защитниц, которые вернутся домой. И конечно же она посвящена родному городу Дмитрия.



Край Чорного моря

И конечно, такой список не будет полным, если в нем не будет главной музыкальной визитной карточки города. Существует несколько переводов «У Черного моря», но мы предлагаем послушать версию Сергея Осоки в исполнении актрис Одесского украинского театра Ирины Бессараб, Марии Буймович и Богданы Шуманской.



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Евгений Филатов — Як звучить Одеса

И напоследок — не совсем песня, а точнее — совсем не песня. Но не включить сюда музыкальное творение композитора Евгения Филатова не получится. Мы любим красивые стихи и меткие слова, описывающие наш родной город, но Одесса состоит не только из них. Одесса — это шорох волн, визг чаек, дребезжание клавиш уличного пианино, скрип кресел в Оперном и еще сотни ежедневных звуков, из которых складывается портрет города.



Бонус для тех кто все-все прослушал и дочитал до конца! Есть еще одна песня на украинском, связанная с Одессой, и ее точно хотя бы раз слышали все, кто гулял по набережной Ланжерона. Да, мы именно о той, где дельфины с эндорфинами. Если вам было интересно, кто ее исполняет, то это — Виктор Павлик!

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Фото: Pixabay