Пенсия по инвалидности: о дополнительном и сверхнормативном стажах

«В 2010 году я вышла на пенсию по инвалидности III группы при стаже 32 года. В 2019 году перешла на пенсию по возрасту, но ее размер не изменился – остался 2000 грн. Период, когда я была 9 лет на инвалидности, в стаж при назначении пенсии по возрасту не засчитали. Правильно ли это? Поясните также, почему я не получаю доплату за сверхнормативный стаж. Как она начисляется?
Ксения Самойлова, с. Городковка, Винницкая обл.»
О переходе с одного вида пенсии на другой
Переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту не всегда влияет на расчет пенсии. Да, законом предусмотрено, что пенсия по инвалидности ІІІ группы составляет всего 50% от пенсии по возрасту. Но пенсия по инвалидности в любом случае не может быть ниже размера прожиточного минимума. Более того, при наличии достаточного стажа пенсия по инвалидности может сразу назначаться в размере пенсии по возрасту. Поэтому при переходе с одного вида пенсии на другой могло ничего не измениться.
Так называемый дополнительный стаж (в вашем случае – 9 лет) учитывается только при назначении пенсии по инвалидности – это период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. При назначении пенсии по возрасту такой дополнительный стаж не учитывается, законодательством это не предусмотрено.
О сверхстаже и размере пенсии
За каждый полный год работы свыше 30 лет женщинам к пенсии дополнительно устанавливается доплата в размере 1% от основного размера пенсии, но не более 1% от размера минимальной пенсии по возрасту. Очевидно, что вам такая доплата установлена и она входит в общий размер пенсии, просто вам нужно уточнить ее составляющие.
Согласно Постановлению Кабинета Министров №543 от 26 июня 2019 года*, у женщин при наличии не менее 30 лет стажа и у мужчин при наличии не менее 35 лет стажа общий размер пенсии не должен быть ниже 2000 грн. Вполне возможно, что основной размер вашей пенсии вместе с надбавкой за сверхнормативный стаж составляет менее 2000 грн. В таком случае к пенсии устанавливается доплата в сумме, которой недостает до указанного размера.
Поэтому, даже если немного меняется минимальная пенсия или размер доплаты за сверхнормативный стаж, вы этого не ощущаете: базовые составляющие пенсии немного увеличиваются, а размер доплаты до 2000 грн. уменьшается. То есть общий размер пенсии остается прежним.
*«О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины»
Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант
Фото: maanimo.com
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