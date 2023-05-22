В Одесской области продолжают расти цены на пищевые продукты и не только

Начиная с января, цены на пищевые продукты в Одесской области продолжают расти. Выросли в цене как сезонные овощи и фрукты, так и продукты животного происхождения.

С начала года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в Одесской области выросли на 7,5%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Одесской области.

Среди продуктов питания овощи подорожали на 45,4%. Наиболее существенно повысились цены на морковь, огурцы, лук – в 1,8 раза, белокочанную капусту – в 1,7 раза, помидоры и сладкий перец – соответственно в 1,6 и 1,5 раза.

Рыба стала дороже на 5,4%. Фрукты – на 5,0%, мясо и мясопродукты – на 3,9%, молоко, творог и яйца – на 1,1%.

Прирост цен на табачные изделия – 5%, алкогольные напитки – 2,1%.

Цены на обувь выросли на 3,3%. Одежда, напротив, стала дешевле на 2,2%.

Снижение цен на транспорт на 5,0% произошло в основном путем удешевления топлива и смазочных масел на 13,0%. В то же время, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подорожал на 6,2%.

Кроме того, цены на связь выросли на 5,5%, что в значительной степени вызвано повышением платы за интернет на 22,9%.

С начала года эксперты прогнозировали повышение цен на продукты питания, о чем мы также писали.

В этом году мы могли наблюдать как постепенное повышение цен, так и внезапное – перед праздниками.

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