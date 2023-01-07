Новости Одессы и Одесской области

Cколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2023 году?

Cколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2023 году?

В этом году изменились требования к стажу для выхода на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Так, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, теперь нужно иметь 30 лет страхового стажа. Если человек не имеет необходимого стажа, выйти на пенсию по возрасту можно будет в 63 года (при наличии стажа от 20 лет) или в 65 лет (при наличии стажа от 15 до 20 лет).

Если стажа менее 15 лет, в 65 лет можно будет оформить вместо пенсии соцпомощь. Ее размер, как правило, не превышает размера прожиточного минимума для нетрудоспособных (с 1 декабря – 2093 гривны).

Читайте также: Пенсии в 2023 году: какие изменения нас ждут?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Что изменится в Украине в 2023 году?
    Что изменится в Украине в 2023 году?

    В новогодние праздники всегда хочется надеяться на лучшее. Но что скрывать – нас ждет один из самых сложных годов в истории независимого украинского государства. И это понятно – в воюющей стране львиная доля госбюджетных средств направляется на оборону и безопасность. Поэтому ожидать повышения социальных стандартов украинцам не приходится. К чему надо готовиться в 2023 году, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Куда идти за пенсией, если нет света?
    Куда идти за пенсией, если нет света?

    Нацбанк Украины (НБУ) заявил, что банки будут продолжать работать в случае длительного отсутствия энергоснабжения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Работа в оккупации и за границей: как считают стаж для назначения пенсии?
    Работа в оккупации и за границей: как считают стаж для назначения пенсии?

    Когда приходит время оформлять пенсию, возникает немало вопросов, связанных с количеством стажа. В разных профессиях есть свои нюансы, к тому же есть периоды, которые выпадают из трудовой деятельности. И это еще не все. Например, на государственном уровне был рассмотрен вопрос зачета стажа, заработанного в оккупации.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Военные пенсии: что изменилось и каковы планы на будущее?
    Военные пенсии: что изменилось и каковы планы на будущее?

    Сегодня, 6 декабря, мы отмечаем День Вооруженных сил. Праздник был основан еще в 1993 году и привязан к дате принятия Закона «О Вооруженных силах Украины» (6 декабря 1991 года). В честь этой даты мы решили проанализировать, какие главные изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих произошли в этом году и что нашим защитникам обещают в дальнейшем.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кто может получить пенсию за умершего в оккупации?
    Кто может получить пенсию за умершего в оккупации?

    Часть наших граждан проживала или пока еще проживает на оккупированных территориях. Там пенсионеры не имеют возможности получать пенсию. Ее можно будет получить только после освобождения соответствующего населенного пункта. А если пенсионер в этот период ушел из жизни, его пенсию выплатят наследникам.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить