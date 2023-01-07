Cколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2023 году?

В этом году изменились требования к стажу для выхода на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Так, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, теперь нужно иметь 30 лет страхового стажа. Если человек не имеет необходимого стажа, выйти на пенсию по возрасту можно будет в 63 года (при наличии стажа от 20 лет) или в 65 лет (при наличии стажа от 15 до 20 лет).

Если стажа менее 15 лет, в 65 лет можно будет оформить вместо пенсии соцпомощь. Ее размер, как правило, не превышает размера прожиточного минимума для нетрудоспособных (с 1 декабря – 2093 гривны).

Читайте также: Пенсии в 2023 году: какие изменения нас ждут?