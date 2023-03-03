Индексация пенсий в марте: кто получит доплаты и повышения

Постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году Кабинет Министров окончательно утвердил в понедельник вечером, 27 февраля, опубликовав новость и само постановление на сайте правительства.

Ранее мы сообщали: Индексация и повышение пенсии может быть уже в марте 2023. Теперь точно можно сказать, что индексация состоялась, и в начале марта начались первые выплаты повышенных пенсий.

Индексация обычной пенсии: какие отличия для работающих и неработающих

Главное отличие от того, что предлагалось в проекте постановления – это немножко откорректированный размер индексации. Вместо обещанных 20%, пенсии индексируют на 19,7%. Разница некритичная – всего 0,3%. В остальном все остается таким же, как мы и писали в предыдущей статье. Подведем итоги.

С 1 марта индексации подлежат обычные пенсии, назначенные по нормам Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца). Напомним, что на 19,7% увеличивается не вся сумма пенсии, а только лишь зарплата, которая подставляется в формулу расчета. Если пенсия сама по себе высокая, то и прибавка будет более или менее ощутимая. Отметим, что основной размер пенсии (а точнее зарплата) в данном случае индексируется и у работающих, и у неработающих пенсионеров.

Если же основной размер пенсии после индексации все равно остается меньше минимального, тогда рассматривается вопрос об установлении доплат. Доплаты будут зависеть от возраста человека, имеющегося стажа и от того, работает он или нет. Минимальная пенсионная выплата выросла с 2100 до 2520 гривен независимо от возраста и стажа. Но на 2520 гривен сможет рассчитывать только неработающий человек.

Далее, в зависимости от индивидуальных показателей, пенсионер может претендовать на минимальные выплаты в размере 2760 гривен, 3000 гривен или 3120 гривен. В некоторых случаях, если у человека не будет полного стажа (30 лет у женщин и 35 лет у мужчин), пенсия будет высчитываться пропорционально имеющемуся стажу.

Но лицам старше 75 лет для получения пенсии в размере трех тысяч гривен уже достаточно иметь всего 20 и 25 лет стажа соответственно. В этом смысле для людей сделано некоторое послабление по сравнению с предыдущими годами.

В целом в прошлом году подобные минимальные выплаты колебались в пределах 2100-2300-2500-2600-3000 гривен. Сейчас их подтягивают на 120-420 гривен в зависимости от категории и статуса.

Военные пенсии: индексируют базовую пенсию

С 1 марта на 19,7%, то есть на коэффициент 1,197 увеличиваются пенсии, назначенные по нормам Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». В данном случае на указанный процент увеличивается уже не зарплата, а сама пенсия. Правда, повышается только ее базовый размер без надбавок.

На такой же процент выросли минимальные пенсии по инвалидности, предусмотренные указанным законом. Теперь их размер будет составлять от 5010,64 до 6014,93 гривны для солдат и еще на 10–30% больше для старшего начальствующего состава — в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причины. Здесь повышение составляет порядка 800 — 1000 гривен. Но речь именно о минимальных размерах.

Участники боевых действий: повышения пенсии не будет

Ранее мы писали, что с 1 марта также должны были вырасти минимальные выплаты для инвалидов войны и участников боевых действий (на 460-820 гривен). Но здесь изменений не будет – из первоначального проекта постановления соответствующий пункт убрали. То есть размеры минимальных пенсий в данном случае пока остаются на прежнем уровне и зависят от прожиточного минимума. Напомним, что с 1 декабря 2022 года общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже:

для инвалидов войны I группы – 13 604,50 гривны (650% прожиточного минимума);

для инвалидов войны II группы – 10 988,25 гривны (525%);

для инвалидов войны ІІІ группы – 7534,80 гривны (360%);

для УБД – 4395,3 гривны (210%).

Таким образом, есть вероятность, что общий размер пенсии у некоторых ветеранов по итогам марта не изменится. Может быть проиндексирован основной размер пенсии, но ее общая сумма останется на указанном уровне.

Пенсии чернобыльцам: кому и на сколько увеличили

На 19,7% растет минимальная пенсия по инвалидности. Теперь во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

для I группы – 8187,48 гривны;

для II группы – 6549,99 гривны;

для III группы и для детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

Здесь повышение колеблется в пределах примерно от 800 до 1300 гривен.

Также с 1 марта выросли минимальные пенсии для ликвидаторов. Это связано не с указанным постановлением, а с тем, что был опубликован размер средней зарплаты по Украине за 2022 года – 13 376,21 гривны. Это предполагает автоматический перерасчет данного вида пенсии. Теперь пенсия по инвалидности у ликвидатора не может быть ниже:

для I группы (100%) – 13 376,21 гривны;

для II группы (80%) – 10 700,97 гривны;

для III группы (60%) – 8025,73 гривны.

В данном случае прирост по сравнению с прошлым годом не такой ощутимый – примерно на 230-380 гривен.

Когда поднимут пенсии госслужащим и научным работникам

Повышение все-таки предусмотрено. Но не с 1 марта, а с 1 июля. На 19,7% летом должны повысить пенсии, назначенные в соответствии с Законами «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины» и «О научной и научно-технической деятельности». Повышать будут только основной размер пенсии без учета всевозможных надбавок.

Поскольку повышение таких пенсий много лет назад заморозили, многие пенсионеры со временем были вынуждены перейти на обычные пенсии по возрасту. Теперь, в случае целесообразности, такие пенсионеры смогут перейти с обычных пенсий обратно на специальные.

Напомним, постановление гласит, что минимальный размер повышения составит 100 гривен, а максимальный – 1500 гривен. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, средний размер повышения должен составить 400-700 гривен. А тем, кто ушел на пенсию в 2020-2022 годах к пенсии просто добавят по 100 гривен.

Кроме прочего, на 19,7% с 1 марта должны проиндексировать ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве – лицам, имеющим производственную травму или профзаболевание.

Два примера как происходит повышение пенсии

Приведем два примера. Они не являются исчерпывающими, но могут быть весьма показательными, чтобы отобразить суть мартовских перерасчетов.

Пример 1. Мужчина, 70 лет

Ушел на пенсию в 2013 году. Стаж — 35 лет. Индивидуальный коэффициент зарплаты – 2. Пенсия в феврале 2023 года составляла 4630,42 гривны, в том числе:

размер пенсии по возрасту – 4330,42 гривны;

надбавка лицам старше 70 лет – 300 гривен.

Основной размер пенсии определен по формуле: 6186,32 грн. х 2 х 0,35 = 4330,42 грн.

В данном случае 2 и 0,35 – это коэффициенты зарплаты и стажа соответственно. А 6186,32 гривны – это средняя зарплата по стране за 2014-2016 годы, которая была несколько раз проиндексирована в период с 2019-го по 2022 год. Такая средняя зарплата применяется при расчете большинства пенсий, назначенных до 2018 года (то есть одинаковая у многих пенсионеров).

Когда с 1 марта происходит индексация пенсии на 19,7%, то это означает, что мы указанную сумму зарплаты умножаем на коэффициент 1,197. Таким образом, получаем новую сумму зарплаты: 6186,32 грн. х 1,197 = 7405,03 грн.

Далее подставляем проиндексированную зарплату в формулу и получаем новый размер пенсии по возрасту: 7405,03 грн. х 2 х 0,35 = 5183,52 грн.

Общий размер пенсии по возрасту с 1 марта составляет 5483,52 гривны, в том числе:

размер пенсии по возрасту – 5183,52 грн. (увеличился на 853,10 грн.);

надбавка лицам старше 70 лет – 300 грн. (с 1 марта не меняется).

В этом примере общий рост пенсии в принципе совпадает с процентом самой индексации, то есть пенсия увеличивается почти на 20%.

ПРИМЕР 2. Женщина, 67 лет

Ушла на пенсию по возрасту в 2011 году. Не работает. Стаж — 29 лет. Индивидуальный коэффициент зарплаты — 1. Пенсия в феврале 2023 года составляла 2416,67 гривны, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1794,03 гривны;

доплата до прожиточного минимума (до 2093 грн.) – 298,97 гривны;

доплата за 9 лет сверхнормативного стажа (1794,03 х 9%) – 161,46 гривны;

доплата до суммы 2416,67 грн. (по Постановлению №963 от 15.09.2021 г.*) – 162,21 грн.

Яркий пример того, что непросто объяснять сложные вещи. С основным размером пенсии мы уже более или менее разобрались. По аналогии с первым примером: 6186,32 грн. х 1 х 0,29 = 1794,67 грн.

Далее идет череда доплат. Но общий размер такой пенсии с 1 декабря не мог быть ниже 2416,67 гривны. Откуда взялась эта сума? Согласно Постановлению №963 с 1 декабря 2022 года, у женщин со стажем не менее 30 лет, но младше 70 лет, общий размер пенсии не мог быть ниже 2500 гривен. А если стажа меньше, то минимальный размер пенсии устанавливается пропорционально указанной сумме, исходя из имеющегося стажа.

Здесь мы составляем пропорцию. Если у женщины со стажем 30 лет пенсия не может быть ниже 2500 гривен, то у женщины со стажем 29 лет – не ниже 2416,67 гривны (2500 : 30 х 29 = 2416,67). Потому к основному размеру пенсии с имеющимися надбавками производилась еще одна доплата до указанной суммы.

Что происходит с 1 марта? На первом этапе мы индексируем на 1,197 зарплаты. По аналогии с первым примером вместо 6186,32 гривны получаем 7405,03 гривны.

Таким образом, новый размер пенсии по возрасту составляет: 7405,03 грн. х 1 х 0,29 = 2147,46 грн. Далее мы переходим ко второму этапу, и начинается чехарда с надбавками.

Общий размер пенсии с 1 марта, по нашим подсчетам, должен составить 2520 гривен, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 2147,46 грн.;

доплата за 9 лет сверхнормативного стажа (2093 грн. х 9%) – 188,37 грн.;

доплата до нового минимального размера (до 2520 грн.) – 184,17 грн.

Общий размер пенсии в этом примере вырос на 103,33 гривны. То есть чуть больше, чем на 4%. Несмотря на существенную трансформацию составляющих внутри самой пенсии, ключевое изменение заключается лишь в том, что пенсию дотянули до нового размера минимальной пенсионной выплаты. Доплату по старому постановлению отменили, а по новому – установили. Как указано выше, теперь у неработающих гражданам с неполным стажем и младше 70 лет общий размер пенсии не может быть ниже 2520 гривен. Также из-за увеличения основного размера пенсии, который стал выше прожиточного минимума, изменился подход к расчету доплаты за сверхнормативный стаж.

Сергей Коробкин

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