Новости Одессы и Одесской области

Одесская область в лидерах по количеству браков с иностранцами

Одесская область в лидерах по количеству браков с иностранцами

У любви нет границ — именно об этом говорит статистика заключенных браков между украинцами и иностранцами. Одесская область на почетном 2-м месте.

Несмотря на военные действия в нашей стране, желающих создать семью меньше не становится, а вот разводов стало в 9 раз меньше в сравнении с предыдущим годом за этот же период времени.

Уже вначале года Одесская область попала в лидеры по количеству браков. Но новый рейтинг от Минюста говорит еще и о том, что Одесская область также занимает второе место по количеству браков с иностранцами — 285 пар узаконили свои отношения. А уступает первенство Киеву (355 пар).

Всего 2023 год в Украине уже зарегистрировали 1366 браков с иностранцами.

Еще в Минюсте добавили, что Украина – свободная европейская страна и 86 браков, где невеста и жених – иностранные граждане, тоже устроили собственную свадьбу на территории нашей страны.

Данная статистика еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается, несмотря на все неурядицы и войну. Ведь любовь — это то, что делает нас сильнее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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