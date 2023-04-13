МСЭК будут реформировать: как сейчас определяется группа инвалидности

МСЭК планируют реформировать. Министерство здравоохранения заявило о предстоящей реформе медико-социальной экспертной комиссии. Люди, которые столкнулись с этой системой, давно жалуются на проблемы, связанные с установлением инвалидности. Теперь доказывать очевидное должны даже военные после тяжелых ранений.

Что затронет реформа МСЭК

На сегодня в Украине насчитывается 2,6 миллиона человек с инвалидностью.

В Кабмине сообщили, что реформирование службы медико-социальной экспертизы требует внесения большого количества изменений и затронет:

19 законов Украины;

39 постановлений правительства;

40 приказов различных органов власти.

На это нужно время. Но есть критерии установления инвалидности. Их применяют при определении нарушений функций систем организма человека, которые могут быть вызваны заболеваниями, являться следствием травм или врожденными пороками. Знание этих критериев будет полезно для всех, кто обращается в МСЭК.

I группа инвалидности: не способны к самообслуживанию

Основанием для установления инвалидности являются стойкие функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, травмой или врожденными пороками, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности личности, неспособности к самообслуживанию. Люди с I группой инвалидности нуждаются в постоянном постороннем уходе или помощи.

Критерии установление I группы инвалидности – это неспособность к:

самообслуживание;

самостоятельному передвижению;

ориентации (дезориентация);

общению;

контролю своего поведения;

обучению и т.д.

Первая группа инвалидности делится на подгруппы А и Б в зависимости от степени потери здоровья лицом с инвалидностью и объема потребности в постоянном постороннем уходе, помощи или присмотре.

II группа инвалидности: не нуждаются в постоянном уходе

Лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничения жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.

К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:

самообслуживания (человек не может обходиться без вспомогательных средств или помощи других лиц);

самостоятельного передвижения;

способности к обучению, работе, ориентации или к общению;

способности частично или полностью контролировать свое поведение.

III группа инвалидности: есть ограничения в труде

Люди с III группой инвалидности имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения жизнедеятельности, но нуждаются в социальной помощи и социальной защите.

Критериями для установления III группы инвалидности являются ограничения:

самообслуживания (человек нуждается в использовании вспомогательных средств);

самостоятельного передвижение (передвижение с большой потерей времени);

обучения (могут учиться в заведениях общего типа при условии соблюдения специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);

работы (частично теряют возможность для полноценной трудовой деятельности);

ориентации, общения;

контроля поведения (частично контролируют в особых условиях).

Лица с инвалидностью III группы могут учиться и работать, однако при условии обеспечения их средствами компенсации физических дефектов или нарушенных функций организма, прохождения реабилитации.

Группа инвалидности также может устанавливаться пожизненно — при наличии состояния, определенного Постановлением Кабмина №10 от 21 января 2015 года.

Ольга Новикова

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