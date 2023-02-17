Как получить компенсацию по уходу за маломобильными людьми

Ежемесячная выплата по уходу за маломобильными пожилыми людьми назначается согласно постановлению 859. В редакцию «Одесской жизни» завернулась читательница с просьбой помочь разобраться с ее случаем.

История Екатерины из Киева

«Моей маме 88 лет и ей установлена 1 группа инвалидности. Мама проживает в деревне, за ней ухаживает сестра. Раньше сестра получала пособие по уходу, а впоследствии вышла на пенсию. Ей сказали, что пенсионерам такие выплаты не полагаются. Но недавно узнали, что в законе что-то изменилось, и сестра снова обратилась в социальную службу. Там то справку о доходах требуют, то какие-то медицинские формы. Неужели справки МСЭК мало? Прошу объяснить: какая выплата полагается сестре и какие документы нужно подавать в соцслужбу?, — написала Екатерина Токова, г. Киев»

Как назначаются выплаты по уходу за маломобильными людьми

Ежемесячная выплата по уходу за маломобильными пожилыми людьми назначается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 859 про «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» от 23 сентября 2020 года.

Последние изменения в этот документ были внесены в мае 2022 года.

Теперь главное требование к человеку, оказывающему услуги на непрофессиональной основе:

должен быть родственником нуждающегося в уходе;

оба должны проживать на одной жилплощади;

быть связаны общим бытом;

иметь взаимные права и обязанности;

проблемы со здоровьем должны быть подтверждены медицинскими выводами.

Какие документы необходимы для назначения выплат по уходу за маломобильными людьми

Сегодня для получения компенсации по уходу необходимо подготовить следующий пакет документов:

заявление о согласии предоставлять социальные услуги;

заявление о согласии их получать;

паспорта заявителя и нуждающегося в социальных услугах (подается при подаче заявления);

их идентификационные коды;

декларацию о доходах и имущественном положении (заполненную на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие 6 месяцев);

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для лиц с инвалидностью);

вывод врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода за пожилыми гражданами вследствие когнитивных нарушений (для больных с таким диагнозом);

вывод врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода за неизлечимо больными лицами, если они из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.

Из перечня следует, что вам необходимо предоставить акт обзора МСЭК и справку к акту.

Какая сумма компенсации по уходу за маломобильными людьми

Что касается размера компенсации, то она рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (с 1 января 2023 года — 2589 гривен), и среднемесячным совокупным доходом лица, оказывающего социальные услуги (доход учитывается за последние шесть месяцев).

Среднемесячный доход лица, оказывающего социальные услуги, исчисляется путем разделения среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи. То есть, размер выплаты зависит от доходов и рассчитывается индивидуально для каждого получателя.

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