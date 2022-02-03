Пенсионный стаж: кто сможет докупить и какие нужны документы?

В Украине пенсионерам разрешили докупать пенсионный стаж — для того, чтобы выйти на заслуженный отдых. Но эта возможность для большинства встанет в копеечку. Мы узнали подробности.

С января 2022 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 29 лет страхового стажа — через несколько лет уже необходимо будет иметь 35 лет стажа. Если пенсионеру не хватает пенсионного стажа, власти разрешают его докупить, но для этого надо заплатить 34320 гривен.

При этом договор на покупку страхового стажа нужно заключать не с Пенсионным фондом, а с Государственной фискальной службой Украины, поясняют специалисты.

Будущий пенсионер должен заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, оплатив стаж за предыдущие периоды или будущие годы (для выхода на пенсию раньше). Такой договор можно заключить не менее чем на год.

Для того чтобы купить стаж, необходимо обратиться в налоговую по месту жительства и подать следующие документы:

заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или об одноразовой уплате в систему пенсионного страхования;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию трудовой книжки;

выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5).

Оплата за стаж должна быть произведена в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Тарифы, пенсии, зарплаты: что изменится в Украине в 2022 году?

Стоимость одного года привязана к минимальному размеру единого социального взноса (ЕСВ), который зависит от минимальной зарплаты. Минимальный ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. Сейчас это 1430 гривен, с октября 2022 года — 1474 гривни.

Стоимость недостающего страхового стажа рассчитывается с учетом минимального ЕСВ, коэффициента стоимости компенсации при одноразовой уплате и количества недостающих месяцев страхового стажа. За один год коэффициент составляет 2, за два года — 1,8, за три года — 1,6, за четыре года — 1,4, за пять лет — 1,2.

Таким образом, в 2022 году дополнительные годы страхового стажа будут стоить:

один год — 34320 гривен;

два года — 61776 гривен;

три года — 82368 гривен;

четыре года — 96096 гривен;

пять лет — 102960 гривен.

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