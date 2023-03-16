Новости Одессы и Одесской области

Вопросы от читателей: как неуплата страховых взносов влияет на стаж и пенсию

Вопросы от читателей: как неуплата страховых взносов влияет на стаж и пенсию

Я 1963 года рождения, работаю сельским библиотекарем. С 2020 года переведена на 0,5 должностного оклада. Начиная с первых дней войны и по сей день, нахожусь на простое. Как в данной ситуации будет начисляться мне стаж?

На сегодня страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. За этот период должны ежемесячно быть уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Следовательно, начиная с 2004 года, стаж зависит, прежде всего, от уплаты взносов. Если предприятие или любое другое учреждение находится в простое и работники не получают заработную плату, то, по всей видимости, за этот период не уплачиваются страховые взносы и стаж таким образом полностью теряется.

Читайте также: Кому в Украине платят не просто большие, а огромные пенсии?

Если человек работает не на полную ставку, то количество стажа зависит от размера официальной заработной платы. Можно работать неполный день или неполную неделю, но если за месяц уплачен минимальный страховой взнос, то в стаж занесут полный месяц. Если взнос меньше минимального, то стаж засчитывается пропорционально уплаченной сумме.

Как рассчитывается страховой взнос и как его проверить

На сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен, а минимальный страховой взнос составляет 22% от этой суммы, то есть 1474 гривны. Если, допустим, работодатель платит за человека только половину этой суммы в месяц, то есть 737 гривен, то в стаж будет занесена только половина месяца, даже если человек работал каждый день полный рабочий день.

Читайте также: Накопительная пенсия в Украине: когда заработает и сколько будем перечислять

Проверить уплату страховых взносов за себя и начисляется ли стаж можно также на портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении «Дія» (заказав справку формы ОК-5 или ОК-7). Можно это сделать и непосредственно в Пенсионном фонде. Если у вас нормальные отношения с работодателем, то уточнить это можно и конкретно у своего руководства либо в бухгалтерии компании или соответствующего учреждения.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Вопросы от читателей: засчитают ли в стаж уход за маломобильными
    Вопросы от читателей: засчитают ли в стаж уход за маломобильными

    Мы с женой пожилые люди, оба 1956 года рождения. У меня инвалидность 3 группы, а жена после инсульта. У нее парализована одна сторона и ей нужен постоянный уход. Нам помогает дочь. Мы хотели, чтобы она получала помощь по уходу за нами, и чтобы стаж шел. В сельсовете сказали, что это возможно только при уходе за пенсионерами 80 лет и старше. На что дочери жить и как заработать на пенсию?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Индексация и повышение пенсии может быть уже в марте 2023
    Индексация и повышение пенсии может быть уже в марте 2023

    Повышение пенсий в марте 2023 года анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль в феврале этого же года. Индексация должна состояться на 20%, а пересчет коснется более 10 миллионов пенсионеров. Насколько это реально — читайте дальше.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Cколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2023 году?
    Cколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2023 году?

    В этом году изменились требования к стажу для выхода на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что изменится в Украине в 2023 году?
    Что изменится в Украине в 2023 году?

    В новогодние праздники всегда хочется надеяться на лучшее. Но что скрывать – нас ждет один из самых сложных годов в истории независимого украинского государства. И это понятно – в воюющей стране львиная доля госбюджетных средств направляется на оборону и безопасность. Поэтому ожидать повышения социальных стандартов украинцам не приходится. К чему надо готовиться в 2023 году, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Налог за земельный пай и урожай: кто и когда должен его платить?
    Налог за земельный пай и урожай: кто и когда должен его платить?

    С 1 января 2023 года владельцы пая и фермеры должны будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНО) за пользование землями сельскохозяйственного назначения.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить