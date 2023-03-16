Вопросы от читателей: как неуплата страховых взносов влияет на стаж и пенсию

Я 1963 года рождения, работаю сельским библиотекарем. С 2020 года переведена на 0,5 должностного оклада. Начиная с первых дней войны и по сей день, нахожусь на простое. Как в данной ситуации будет начисляться мне стаж?

На сегодня страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. За этот период должны ежемесячно быть уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Следовательно, начиная с 2004 года, стаж зависит, прежде всего, от уплаты взносов. Если предприятие или любое другое учреждение находится в простое и работники не получают заработную плату, то, по всей видимости, за этот период не уплачиваются страховые взносы и стаж таким образом полностью теряется.

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Если человек работает не на полную ставку, то количество стажа зависит от размера официальной заработной платы. Можно работать неполный день или неполную неделю, но если за месяц уплачен минимальный страховой взнос, то в стаж занесут полный месяц. Если взнос меньше минимального, то стаж засчитывается пропорционально уплаченной сумме.

Как рассчитывается страховой взнос и как его проверить

На сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен, а минимальный страховой взнос составляет 22% от этой суммы, то есть 1474 гривны. Если, допустим, работодатель платит за человека только половину этой суммы в месяц, то есть 737 гривен, то в стаж будет занесена только половина месяца, даже если человек работал каждый день полный рабочий день.

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Проверить уплату страховых взносов за себя и начисляется ли стаж можно также на портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении «Дія» (заказав справку формы ОК-5 или ОК-7). Можно это сделать и непосредственно в Пенсионном фонде. Если у вас нормальные отношения с работодателем, то уточнить это можно и конкретно у своего руководства либо в бухгалтерии компании или соответствующего учреждения.

Сергей Коробкин, независимый консультант

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