Прожиточный минимум:
каким он должен быть в Украине?
Один из важных государственных стандартов, влияющих на размер различных социальных выплат (минимальная пенсия, помощь малообеспеченным и т.д.), – это прожиточный минимум. Он ежегодно прописывается в государственном бюджете для разных возрастных групп населения. Размер прожиточного минимума, как и размер некоторых социальных выплат, уже много лет оставляет желать лучшего. А все потому, что не отвечает реалиям жизни. И чиновники это прекрасно понимают. Когда ждать изменений на законодательном уровне и, как следствие, повышения уровня жизни?
На какие вопросы мы отвечаем
1 Какие сейчас действующий и реальный прожиточные минимумы?
2 Откуда берется прожиточный минимум и почему он отстает от жизни?
3 Какие нормы и цены устарели в потребительской корзине?
4 Сколько времени надо на реформу прожиточного минимума?
5 Какие социальные стандарты в других странах?
Какие сейчас действующий и реальный прожиточные минимумы
Периодически Министерство социальной политики озвучивает информацию о фактическом размере прожиточного минимума для детей и взрослых. Так, недавно были представлены данные «минимумов», рассчитанные в ценах сентября 2021 года. При сравнении легко заметить, что законодательно установленный прожиточный минимум в два раза меньше его фактического размера (см. таблицу). И если быть более дотошным, то скажем, что фактический минимум, с учетом оплаты коммунальных услуг, тоже не гарантирует нормального существования. Хотя многие пенсионеры и это сочли бы за благо.
Действующий и реальный прожиточные минимумы в Украине
по состоянию на сентябрь 2021 года
* С учетом суммы налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Откуда берется прожиточный минимум и почему он отстает от жизни?
Прожиточный минимум – это уровень дохода, необходимый для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Он рассчитывается на основании потребительской корзины, в которую входят минимальный набор продовольственных и непродовольственных товаров и разнообразных услуг, в том числе коммунальных, транспортных. Корзина, при соблюдении законодательных норм, должна пересматриваться раз в пять лет.
Но в последний раз потребительскую корзину переписали еще в 2016 году. Именно переписали, а не пересмотрели. Ее должны были «собрать» после проведения научно-общественной экспертизы. А на самом деле слегка актуализировали.
С несправедливым прожиточным минимумом и устаревшей потребительской корзиной уже несколько лет (с 2015 года) борется правозащитник Станислав Батрин, который судится с Кабмином. Юрист доказал, что научно-общественная экспертиза наборов товаров и услуг проводилась ненадлежащим составом экспертной комиссии, в связи с чем ее заседания были неправомочными.
Мало того, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что в Украине не существует механизма формирования современной потребительской корзины. В результате и корзина 2016 года, и прожиточный минимум, рассчитанный на ее основе, признаны незаконными и не соответствующими действительности.
Какие нормы и цены устарели в потребительской корзине?
О нормах потребления продуктов и количестве носков-халатов-пальто, которые заложены в потребительскую корзину, мы писали не раз. Кроме горького смеха, они ничего не вызывают. Даже в осовремененном виде. К примеру, в 2017 году триумвират в лице Минсоцполитики, Минэкономразвития и Госстата издал Приказ «Об утверждении Методики определения прожиточного минимума». При расчете стоимости одежды для детей до 6 лет тогда взяли один зимний комбинезон (куртку) на два года (как будто дети не растут). А для трудоспособного населения:
- одна куртка на синтепоне на 3 года – для мужчин;
- одно пальто (полупальто) на 7 лет – для женщин.
О верхней одежде для нетрудоспособных речи в методике вообще нет. Значит, пенсионерам надо сидеть дома? На диване. Кстати, диван, по замыслу чиновников, должен служить 25 лет, а холодильник – не меньше 15 лет. Ремонт холодильников и стиральных машин должен «укладываться» в 102,29 гривни, а ремонт телевизора – в 49,43 гривни.
Если говорить о транспортных услугах, то (опять же – для трудоспособных!) средняя стоимость одной поездки, согласно методике, составит:
- в городском автомобильном, электрическом транспорте и метрополитене – 2,31 гривни;
- в пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте — 11,99 гривни.
А один билет в театр или музей должен выходить не дороже 17,08 гривни. Мы уже, наверное, забыли, когда такие цены были, а прожиточный минимум все еще ориентируется на эти цифры.
Бесспорно, Украине уже давно нужна реформа прожиточного минимума, так как он не выполняет свою функцию.
Сколько времени надо на реформу прожиточного минимума?
В сложившейся ситуации радует тот факт, что правительство и чиновники признают несостоятельность государственных стандартов и работают над ними. Так, в начале этого года правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5045, призванный изменить методологию повышения прожиточного минимума.
– Измененные параметры расчета должны существенно повлиять на основные доходы людей: пенсию, помощь малоимущим, социальную помощь людям с инвалидностью. Это невозможно сделать одновременно за один год, но к этому можно двигаться и за три года достичь, – утверждает министр социальной политики Марина Лазебная.
Законопроект предусматривает постепенное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, являющихся основным источником доходов:
- в 2022 году – на 14%;
- в 2023 году – на 15%;
- в 2024 году – на 25%.
Правда, сначала этот показатель надо «отвязать» от других законодательных норм и сосредоточить сугубо на социальных выплатах. В противном случае увеличение прожиточного минимума приведет к автоматическому перерасчету значительного количества выплат, что создаст дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней.
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Сколько еще придется ждать справедливых выплат? Десятки судебных решений по пересмотру потребительской корзины не выполняются годами. Представить такую ситуацию в любой другой европейской стране просто невозможно.
Какие социальные стандарты в других странах?
Социальные стандарты в каждой стране мира имеют свои особенности. Но в большинстве европейских стран привязки размера потребительской корзины к прожиточному минимуму не существует. Потребительская корзина служит преимущественно маркером инфляции. Она пересматривается с завидной регулярностью, что позволяет постоянно корректировать социальные выплаты.
Потребительская корзина для расчёта индекса потребительских цен в США состоит из 300 продуктов и услуг, во Франции – 250 продуктов и услуг, Великобритании – 699 продуктов и услуг, Германии – 475 продуктов и услуг.
Примерно 12 тысяч жителей США из разных штатов, имеющих разный социальный и имущественный статус, ведут дневники своих покупок. Ведение дневников оплачивается респондентам из бюджета.
Дневник покупок сдается в BLS – Бюро статистики труда при Министерстве труда США. Полученные данные анализируются, товары сортируются по востребованности, и формируется потребительская корзина: если товар важен во многих семьях, то он попадает в потребительскую корзину. Такой подход позволяет точно определить предпочтениях среднего потребителя и при выплате пособий позволяет обеспечить нуждающимся средний уровень жизни по стране.