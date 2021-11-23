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Какие сейчас действующий и реальный прожиточные минимумы

Периодически Министерство социальной политики озвучивает информацию о фактическом размере прожиточного минимума для детей и взрослых. Так, недавно были представлены данные «минимумов», рассчитанные в ценах сентября 2021 года. При сравнении легко заметить, что законодательно установленный прожиточный минимум в два раза меньше его фактического размера (см. таблицу). И если быть более дотошным, то скажем, что фактический минимум, с учетом оплаты коммунальных услуг, тоже не гарантирует нормального существования. Хотя многие пенсионеры и это сочли бы за благо.

Действующий и реальный прожиточные минимумы в Украине

по состоянию на сентябрь 2021 года

* С учетом суммы налога на доходы физических лиц и военного сбора.