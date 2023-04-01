Что такое культурный геноцид и культурный лендлиз? (фото, видео)

Этот короткий разговор с генеральным директором Национального музея Революции Достоинства, координатором основанного в начале марта 2022 года Штаба спасения наследия Игорем Пошивайло состоялся на локации выставочного проекта «Война за идентичность. Сила сопротивляемости культуры» в Киеве. В просторном зале галереи искусств «Лавра» представители музейного сообщества тогда собрали не только узнаваемые свидетельства первых недель и месяцев полномасштабной войны, например, петушков из Бородянки и Мощуна.

Также выставкой хотели засвидетельствовать самопожертвование украинских волонтеров ради спасения Украины, соотечественников и культурных ценностей.

Среди подобных экспонатов – обгорелый генератор. Устройство среди прочего необходимого передала по запросу Штаба спасения наследия Международная организация быстрого реагирования по культурному наследию (CHIEF, Италия). Генератор везли в Чернигов, который в марте прошлого года находился в почти полной осаде, и планировали передать местному историческому музею имени Тарновского, подвал которого служил круглосуточным укрытием для нескольких десятков горожан. Недалеко от Чернигова волонтерский гуманитарный конвой попал под обстрел россиян. Трое волонтеров погибли, четверо получили ранения.

Эксперты проекта «Военные преступления в Украине: музеи и нематериальное культурное наследие под прицелом» юрист Тимур Короткий и журналистка Ирина Назарчук спросили Игоря Пошивайло:

– Каково Ваше отношение к так называемой «концепции культурного геноцида» в ее юридическом, социальном, политическом аспектах? Можно ли говорить, что уничтожение культурного наследия Украины является формой реализации Кремлем геноцида украинского народа?

– Убежден, что попытки уничтожения украинской культурной идентичности являются составной частью геноцида. Это же не в первый раз происходит. Так было и когда большевистские войска Муравьева захватили Киев в 1918-м и убивали горожан только за то, что они были одеты в вышиванки, и в 1930-х годах, когда сталинский режим системно уничтожал украинскую интеллигенцию и культурное наследие.

Мы ясно осознаем, что российско-украинская война продолжается не с 2014 года. Веками российская и советская империи предпринимали геноцидальные попытки, запрещая украинский язык, театр, украиноязычные сообщества и общества, национальное искусство и народную культуру – все, что является проявлением украинской идентичности. Не отдельные эпизоды, а системная целенаправленная политика уничтожения нас как нации.

– Являются ли, по Вашему мнению, массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины дополнительными факторами уничтожения украинского культурного наследия?

– Считаю, что да. Разрушение энергетической инфраструктуры делает невозможным полноценное хранение культурных ценностей.

Во время наших экспедиций и вспомогательных действий заведениям культуры, особенно на деоккупированной Харьковщине, Черниговщине, Сумщине, Херсоне и т.д. мы, во-первых, сталкивались с фактом, что даже документирование повреждений и потерь, инвентаризацию ценностей невозможно проводить без электричества и тепла. Особенно когда речь идет о масштабных процессах.

Во-вторых, в небольших городках и поселках мы видели нанесенный ущерб и повреждение культурных ценностей косвенного действия. Когда, скажем, обстрелом в музее повреждена система отопления, что приводит к повышению влажности в помещениях, развитию грибка и плесени, то есть угрожает экспонатам.

Поэтому отсутствие света и тепла считаю прямой угрозой уничтожения коллекций и исторических построек. Даже там, где обстрелов нет.

– Что подразумевается, когда говорят о «культурном лендлизе» для Украины?

– По сути, в начале полномасштабного вторжения россии в Украину это стало первой реакцией мира на потери и угрозы украинскому культурному наследию.

Упаковочные материалы, фондовая мебель, защитное оборудование, осушители, увлажнители, генераторы, бесперебойники, огнетушители, гигрометры, спецодежда, реставрационные материалы и многое другое – до полномасштабной войны большинство всех этих необходимых вещей были либо неизвестны, либо недоступны заведениям культуры Украины. Поэтому международные правительственные и неправительственные организации, институты, отдельные учреждения культуры или частные лица активно помогали нам приобрести то, что необходимо для первых действий по спасению культурного наследия. Переместить культурные ценности в более безопасные локации является частью эвакуационной работы, нужно еще правильно упаковать их, иметь материалы для этого, а также следить за процессами хранения.

В первые недели войны мы, прежде всего, провели оценку потребностей, сформировали запрос, отправили международным донорам. И, честно говоря, были приятно в шоке от быстрой реакции. Глобальная помощь украинскому культурному наследию превратилась в своеобразное оружие для защиты государственных и коммунальных музеев, библиотек, архивов и даже частных коллекций.

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Публикация создана в рамках проекта «Военные преступления в Украине: музеи и нематериальное культурное наследие под прицелом», реализуемого ОО «Фонд поддержки фундаментальных исследований» – членом Коалиции «Украина. Пятое утро» и осуществляется в рамках проекта «Срочная поддержка ЕС для гражданского общества» (вводится ИСАР «Единение» при финансовой поддержке Европейского Союза). Содержание публикации является исключительной ответственностью ОО «Фонд поддержки фундаментальных исследований» и не обязательно отражает позицию Европейского Союза