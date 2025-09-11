Ключевые моменты:

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в сентябре: Львов – Одесса и Киев – Львов;

На маршрутах будут курсировать купейные вагоны, адаптированные под дневные сидячие поездки.

Дополнительные рейсы Львов – Одесса и Киев – Львов: когда отправление

Поезд № 168/167 Львов – Одесса

отправление из Львова и Одессы – 14 и 21 сентября.

Поезд № 243/244 Киев – Львов

отправление из Киева и Львова – 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.

Поезд № 289/290 Киев – Львов

отправление из Киева и Львова – 28 сентября.

«Обратите внимание: на маршруте будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. При покупке билетов советуем внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера – места у окна, четные номера – места ближе к проходу», – напоминает перевозчик.

Где купить билеты

Актуальное расписание движения поездов с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками можно посмотреть на официальном сайте «Укрзалізниці» во вкладке «Расписание движения назначенных пассажирских поездов»/

Продажа билетов открыта в мобильном приложении «Укрзалізниці», на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

