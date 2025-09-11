Ключевые моменты:
- «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в сентябре: Львов – Одесса и Киев – Львов;
- На маршрутах будут курсировать купейные вагоны, адаптированные под дневные сидячие поездки.
Дополнительные рейсы Львов – Одесса и Киев – Львов: когда отправление
Поезд № 168/167 Львов – Одесса
- отправление из Львова и Одессы – 14 и 21 сентября.
Поезд № 243/244 Киев – Львов
- отправление из Киева и Львова – 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.
Поезд № 289/290 Киев – Львов
- отправление из Киева и Львова – 28 сентября.
«Обратите внимание: на маршруте будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. При покупке билетов советуем внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера – места у окна, четные номера – места ближе к проходу», – напоминает перевозчик.
Где купить билеты
Актуальное расписание движения поездов с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками можно посмотреть на официальном сайте «Укрзалізниці» во вкладке «Расписание движения назначенных пассажирских поездов»/
Продажа билетов открыта в мобильном приложении «Укрзалізниці», на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
