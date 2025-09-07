Ключевые моменты:

Одессе была улица, названная в честь «пламенной революционерки» Веры Фигнер, которая участвовала в подготовке покушений на Александра II в Одессе и Петербурге . Недавно её переименовали .

. . Вера Фигнер происходила из дворянской семьи . Она училась в Швейцарии, участвовала во «Всероссийской социально-революционной организации» и вела специфическую «борьбу за народное дело» . В 1883 году её приговорили к смертной казни, но потом приговор пересмотрели .

. . . В процессе деколонизации новое название улица получила в честь Евгения Буковецкого, типичного одессита, известного художника и предпринимателя .

Соучастница убийства царя

Родом она из дворян, родилась в 1852 году в Казанской губернии. Казалось бы, классика жанра: Институт благородных девиц, замужество статусное, учеба в лучших швейцарских вузах — Берн, Цюрих…

Там и мокнулась во «Всероссийскую социально-революционную организацию». Развелась с отрицавшим её идеалы мужем, не доучившись на врача, вернулась в россию фельдшерицей. Ну и окунулась в специфическую «борьбу за народное дело».

Участвовала в подготовке покушений на Александра II в Одессе (1880 год) и Петербурге (в 1881-м здесь царя-батюшку окончательно «задвухсотили»). Фигнер осталась в Одессе, продолжила революционную деятельность: организовала подпольную типографию.

Подсуетилась и с организацией в Одессе в 1882 году покушения на военного прокурора. Одессу она не любила, и, как писала в 2-томнике мемуарном, единственным светлым воспоминанием о пребывании в Одессе для неё осталась встреча с «Сашкой-инженером» (неким Юрковским, совершившим по поручению организации ограбление Херсонского казначейства).

Припутали её весной 1883-го, но уже в Харькове. Там и судили, «вышку» дали, но заменили на бессрочную каторгу. Потом её «помиловали» — заменили на «всего» 20 лет, и она «от звонка до звонка» отмотала этот срок в одиночной камере.

Потом сослали ее в края, «не столь отдаленные», далее разрешили в Европу на лечение отбыть. А она снова за своё! Ну и т.д. и т.п. Две революции в россии, после них она занималась общественно-политической работой.

В 1926 году в связи с 45-й годовщиной убийства императора Александра II Вере Фигнер была назначена персональная пенсия как участнику покушения. В 1933 году эта пенсия была увеличена до 400 рублей в месяц.

Так называемому «искусственному интеллекту» в Сети автор этих строк задал вопрос о среднем размере пенсий в тот период. Если ему верить, то средняя пенсия тогда была 30-50 руб., а зарплата рабочего в промышленности — 150-250 рублей. Это был год голода и карточной системы…

Отметим, что Фигнер в конце жизни сожалела о своей террористической деятельности. А в стране уже махровым цветом расцветал террор государственного масштаба. Один из её родственников был расстрелян в 1938 году. Она писала Сталину, Калинину, просила не расстреливать старых членов кадетской, эсеровской и других народнических партий. Но их как косой косили.

Умерла Вера Фигнер в 1942 году. А «её» улица теперь носит имя Евгения Буковецкого. Тут ни дать, ни взять — типичный одессит! В 1866 году он здесь родился в семье известного и богатого предпринимателя Иосифа Буковецкого.

Улицу Фингер переназвали в честь одесского художника Буковецкого

Окончил Одесское реальное училище Святых Петра и Павла, а также Рисовальную школу одесского общества изящных искусств. Затем, проучившись год в Академии художеств, Буковецкий колесил по Европе, посещая музеи в Париже и Мюнхене и обучаясь живописи у западных мастеров, в частности, во Франции.

В Одессу он вернулся в 1891 году и начал участвовать в выставках южнорусских художников. Также с начала 1890-х годов Буковецкий активничал в выставках передвижников в москве и Петербурге. В 1894 году стал соавтором устава Товарищества южнорусских художников.

Одновременно, продолжая отцовское дело, занимался предпринимательством — в 1890-х годах владел банями и гостиницей на Княжеской улице, рестораном и гостиницей на Торговой. В 1919 году в своем доме на Княжеской, 27 Буковецкий открыл художественную студию, недолго, правда, функционировавшую.

В 1937 году начал преподавать в Одесском художественном училище. Работы Буковецкого представлены в Одесском, Запорожском и Винницком художественных музеях, Национальном художественном музее Украины и в нескольких частных собраниях. БЫЛИ они и в Херсонском музее им. Шовкуненко — пока их не «одолжили» орки. Но раз одолжили — вернут!

Умер Евгений Буковецкий 27 июля 1948 года. Похоронен на Втором Христианском кладбище Одессы.

