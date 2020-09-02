Они не такие, как все: молодые одесситы, которых знает вся страна (фото)

Регина Тодоренко, Коля Серга, Меловин, Сергей Середа и Феликс Шиндер каждый день доказывают – таки да, Одесса — город креативных и талантливых людей. Они могут работать и путешествовать в разных уголках мира, но всегда возвращаются в родной город. Ведь здесь прошли их детство и юность, здесь они получили свои первые жизненные уроки и именно здесь они раскрыли свой талант.

Короли одесского фольклора: Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед»

Одесситам представлять Феликса Шиндера и кооператив «Деньги вперед» не имеет смысла. Их здесь все и так знают. Сегодня эти ребята не только короли одесского фольклора, но и душа Южной Пальмиры. Музыкальные хулигангстеры с Молдаванки пропагандируют тот самый одесский колорит, о котором ходят легенды. Смелые экспериментаторы, дерзкие и веселые парни от большой любви к родной Одессе готовы на любое безумие. Послушайте их народные хиты «Фонарики», «Аманины», «Одесская» – и вы сразу все поймете!

Регина Тодоренко – певица, телеведущая, блогер

Регина Тодоренко, ведущая развлекательной программы «Орел и решка», бывшая участница талант-шоу «Фабрика звезд» и группы «Реал О». Сейчас она не живет в Одессе, но о малой родине не забывает:

– Когда я нахожусь в Одессе, мы с родными каждый день встречаемся. Это так душевно, обожаю галдеж, шум, эту веселую одесскую суету… Люблю большую громкую одесскую семью и хочу, чтобы все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими, и пусть встречи будут теплыми. И как же круто, будучи далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут в Одессе… С Днем Рождения, мой любимый город Одесса. Живи, моя Одесса! Живи и процветай!

Коля Серга – телеведущий, музыкант и юморист

Этот веселый одессит участвовал во многих телепроектах: «Рассмеши комика», «Comedy Club», «Фабрика звезд», а известность ему принесла передача «Орел и решка». Свое детство Серга провел на поселке Таирова, и как он сам признается, здесь он приобрел замашки Остапа Бендера:

– В детстве я постоянно находил, что можно перепродать, и у меня всегда были деньги. А когда поступил в вуз, чтобы развивать свои бендеровские замашки, попал в КВН и стал писать шутки. И в этом, наверное, есть одесский дух. Кода меня спрашивают, какие у меня любимые места в Одессе, я отвечаю – «Да вся Одесса!». Я очень люблю район Таирова, в котором я вырос, и, конечно же, Черное море. У меня есть традиция: когда я приезжаю в Одессу, всегда иду на пирс и здороваюсь с морем.

Сергей Середа – шоумен и актер-комик

Сергей Середа, капитан команды КВН «Одесские мансы», участник проекта «Лига смеха» и главный герой в юмористическом сериале «Однажды в Одессе». В своем творчестве он всегда использует одесский колорит, без которого наш город невозможно представить:

– Я горжусь «одесскостью». В выступлениях нашей команды мы хотим напомнить об Одессе из творчества Бабеля, Ильфа и Петрова. Все, что сегодня показывают в фильмах «Ликвидация» и «Мишка Япончик», никуда не делось, а продолжает жить. Людям нравится слушать этот неповторимый акцент, нравится одесское мышление – не такое, как у всех… Быть одесситом – это значит держать планку. Соответствовать уровню старших товарищей, которые в свое время подняли ее на неимоверную высоту. И куда бы ты ни уезжал, где бы ты ни был, ты всегда хочешь вернуться в Одессу.

Меловин – композитор, музыкант и продюсер

Настоящее имя Меловина – Костя Бочаров. Неординарный и креативный одессит сегодня известен не только на родине, о нем говорят во многих странах Европы. Победитель шоу «Х-фактор» и участник конкурса «Евровидение-2018», сам пишет песни и сам себя продюсирует:

– Одесса – это самая огромная любовь. Я не могу передать словами, насколько я ее люблю. Было дело, когда на свой страх и риск я отказался от мероприятий в новогоднюю ночь и приехал в Одессу. Мне очень не хватало семьи и Дерибасовской с глинтвейном. Одесса – это место, где мной написано более 100 песен. В Киеве не так много пишется. Там пишутся самые грустные и душераздирающие вещи. А в Одессе пишется больше мотивационных композиций.

Источники: viva.ua, znaj.ua, kp.ua, usionline.com, reporter.com.ua