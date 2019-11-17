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Новости Одессы и Одесской области

Забыл слова и раздал публике котят: как в Одессе прошел концерт “кошерного” музыканта Феликса Шиндера (видео)

Забыл слова и раздал публике котят: как в Одессе прошел концерт “кошерного” музыканта Феликса Шиндера (видео)

После успешных гастролей в США Феликс Шиндер и его команда “Деньги вперед” дали концерт в Одесской филармонии “Мама, я вернулся!”.

Традиционно зал был полон. Одесситы очень тепло принимали музыкантов. Со сцены звучали старые одесские песни и свежие композиции.

Зал был полон

Зал был полон

В этот раз Феликс Шиндер представил на суд зрителей новую песню об одесском рынке.

– Это  не о Привозе, не о Новом и даже не о Староконке, – уточнил певец. – Это о нашей “Книжке”.

Не обошлось и без курьезов. Допев новую песню примерно до середины, Феликс вдруг забыл слова. Впрочем, на зрительских симпатиях это никак не отразилось, премьеру все равно встретили на ура.

Настоящим сюрпризом этого концерта стала раздача… котов. Да, вы все правильно прочли. В середине программы певец вынес на сцену саквояж с котятами и пушистую белую кошку в коробке. Все животные за несколько минут были разобраны публикой.

Задумка с котиками удивила и обрадовала зрителей

Задумка с котиками удивила и обрадовала зрителей

Ну, а дальше концерт пошел своих ходом, и многие зрители уже не смогли удержаться в своих креслах. Танцы продолжались до конца выступления.

Задорные мотивы Феликса и компании не давали гостям усидеть на месте

Задорные мотивы Феликса и компании не давали гостям усидеть на месте

Фото, видео автора

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1 комментарий
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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Виталий
Гость
Виталий

Феликс Шиндер облажался, не за ту он песню взялся. Но для нас для Одесситов, этот скромный в песне ляп не испортит настроенья и заслужит криков браво, удивления и славы.

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