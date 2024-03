Известная клипмейкер из Одессы вошла в рейтинг «Сила женщин»

По информации издания, эксперты отметили одесситку в категории «Креативные индустрии».

Чем известна Таня Муиньо

Свою звездную карьеру Таня Муиньо начала с сотрудничества с украинским исполнителем Monatik. А мировую славу режиссера она получила после того, как сняла клип для певицы Кэти Пэрри. С тех пор Муиньо снимает клипы и для мировых звезд, среди которых Cardi B, ROSALÍA, Гарри Эдвард Стайлз, Post Malone, The Weeknd и многие другие.

Таню Муиньо отмечают как в Украине, так и в мире благодаря ее креативности и яркости.

Впервые Таня Муиньо была номинирована на «Грэмми» в 2022 году с клипом на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X, второй раз – в 2023 году с песней «As It Was» Гарри Стайлза.

В 2023 году режиссер получила награду MTV Video Music Awards в категории «Лучшая артрежиссура» за клип на песню Attention американской рэперши Doja Catу.

«Полномасштабную войну режиссер застала в Лондоне, когда снимала клип для певца Гарри Стайлза. Тогда музыкант предложил поставить работу на паузу, однако Таня отказалась. Несмотря на то, что ей было морально тяжело, она продолжила работу над клипом»,

– отмечает издание.

Сегодня Таня продолжает создавать клипы для известных мировых и украинских звезд. Последним творчеством Муиньо стал клип для певицы Дженнифер Лопес на песню Can’t Get Enough.

«УП100. Сила женщин»: что это за рейтинг

«УП100. Сила женщин» – новый проект «Украинской правды». Издание позиционирует его как проект о сотне женщин, которые меняют наше общество, влияют на него на разных уровнях, о женщинах, пример которых потрясает, а порой удивляет.

В январе 2024 года украинцам было предложено выдвинуть свою кандидатку (или нескольких), чьи поступки вносят особый вклад в развитие нашего государства в наши дни.

Все кандидатуры будут собраны в один список, в котором внешние эксперты проголосуют и определят победителей. Голосование идет по таким категориям: политика и государственное управление, общество, культура, защитницы, образование и наука, креативные индустрии, спорт, бизнес.

Церемония награждения победительниц состоится 20 марта.