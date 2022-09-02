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День города: марка с Дюком, новые города-побратимы, поднятие флага (фоторепортаж)

День города: марка с Дюком, новые города-побратимы, поднятие флага (фоторепортаж)

В Одессе сегодня отмечают День города. И хотя время сейчас военное и число праздничных событий ограничено, они все равно есть.

Празднования начались с поднятия на Думской площади флага города. Также представители властей Одессы и области погасили марку с изображением памятника Дюку де Ришелье, обложенного мешками с песком.

поднятие флага в день города
поднятие флага в день города
думская площадь 2 сентября 2022
думская площадь 2 сентября 2022
гашение марки с Дюком
гашение марки с Дюком

А на памятном знаке с указателями городов-побратимов  появились три новых таблички — «Майами», «Майами Бич» и «Венеция».

новые указатели гродов побратимов
новые указатели гродов побратимов
новые указатели гродов побратимов

Напомним, что перед этим с памятного знака демонтировали указатели с названиями городов россии, как страны агрессора и Беларуси, как государства, чье руководство поддерживает российскую агрессию.

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Фото: «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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