День города: марка с Дюком, новые города-побратимы, поднятие флага (фоторепортаж)

В Одессе сегодня отмечают День города. И хотя время сейчас военное и число праздничных событий ограничено, они все равно есть.
Празднования начались с поднятия на Думской площади флага города. Также представители властей Одессы и области погасили марку с изображением памятника Дюку де Ришелье, обложенного мешками с песком.
А на памятном знаке с указателями городов-побратимов появились три новых таблички — «Майами», «Майами Бич» и «Венеция».
Напомним, что перед этим с памятного знака демонтировали указатели с названиями городов россии, как страны агрессора и Беларуси, как государства, чье руководство поддерживает российскую агрессию.
Еще новости Одессы по теме:
- День рождения Одессы: кто стал новым почетным горожанином? (видео, фото)
- С Днем рождения, Одесса: как поздравил город мэр Геннадий Труханов (видео)
- Между 1 апреля и 2 сентября: как шутят одесситы?
Фото: «Суспільне. Одеса»