День города: марка с Дюком, новые города-побратимы, поднятие флага (фоторепортаж)

В Одессе сегодня отмечают День города. И хотя время сейчас военное и число праздничных событий ограничено, они все равно есть.

Празднования начались с поднятия на Думской площади флага города. Также представители властей Одессы и области погасили марку с изображением памятника Дюку де Ришелье, обложенного мешками с песком.

А на памятном знаке с указателями городов-побратимов появились три новых таблички — «Майами», «Майами Бич» и «Венеция».

Напомним, что перед этим с памятного знака демонтировали указатели с названиями городов россии, как страны агрессора и Беларуси, как государства, чье руководство поддерживает российскую агрессию.

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Фото: «Суспільне. Одеса»