Шесть чудес Одессы: чего мы, возможно, не знаем о городе

Многие одесские достопримечательности известны в мире не меньше, чем пирамида Хеопса или сады Семирамиды. Но есть и такие, о которых знают только одесситы, ведь в нашем городе каждое здание и каждый дворик — отдельное чудо. Мы выбрали шесть самых замечательных мест в Одессе, имеющих свою историю и яркую индивидуальность, которые не только удивляют туристов, но и вдохновляют одесситов.

Морское чудо. Музей на дне моря

Неподалеку от пляжа «Ланжерон» был создан настоящий подводный музей. Он насчитывает более 13 статуй в античном стиле и скульптур, а в довесок к ним — настоящие пиратские сокровища: сундук со скелетом, старинные якоря и прочие «антикварные» штучки. А кроме того, экспонатами музея стали еще и артефакты Крымской и Второй мировой войн — противодесантные ежи и литые ядра. Открыт музей был совсем недавно — в 2012 году, но он уже хорошо известен и одесситам, и гостям города, а его экспозиция постоянно пополняется. Вероятно, в нее попадут и мрачные артефакты нынешней войны.

Архитектурное чудо. Шахский дворец

Это здание расположено по улице Гоголя, 2, и было построено в 1851 году архитектором Феликсом Гонсиоровским. В свое время дом служил своеобразным противовесом Воронцовскому дворцу, который находился на противоположном конце современного Военного спуска. Позже здание перешло к графу Юзефу Шенбеку. Здесь также проживал Федор Рафалович, глава знаменитого торгового дома. В начале прошлого века здание в течение 10 лет арендовал шахиншах Персии Мухаммед Али, благодаря которому дворец и получил свое неофициальное название. Шах привез с собой в Одессу гарем в полном составе — в количестве пятидесяти жен. Ходили слухи, что провинившихся «подруг жизни» он сбрасывал с балкона дворца прямо на тротуар. И хотя балконов у дворца никогда не было, именно эта легенда превратила Шахский дворец в одну из самых интересных достопримечательностей Одессы.

Лечебное чудо. Куяльник

Куяльницкий лиман — самая низкая точка Украины, которая находится на пять метров ниже уровня моря. В древности он был морским заливом, где водились огромные карпы и щуки, а на берегу, на торговом пути из Киева в Грецию, находилась пристань. Лиман славился немыслимо соленой водой, и запорожцы добывали здесь соль и везли ее в Европу. Они же подметили лечебные свойства куяльницких грязей. Позже врач Эраст Андреевский занялся их изучением и пришел к выводу, что они превосходят своими свойствами даже грязи европейских курортов. В 1833 году здесь была построена первая лечебница. Во время Крымской войны на берегу лимана была установлена артиллерийская батарея для отражения англо-французского десанта. Сейчас куяльницкие грязи считаются эталонными — они содержат в себе 15 химических элементов, которые участвуют в регенерации всех органов человеческого тела.

Спортивное чудо. Ипподром

Ипподром в Одессе был открыт в 1890 году. Место для конных соревнований одесские власти выбрали не самое лучшее: с одной стороны — с будущим ипподромом соседствовало кладбище, с другой — приют для малолетних преступников, а с третьей — скаковое поле. В 1912 году, после проведенной ревизии, общество поощрения коннозаводства было закрыто, а на ипподроме стали проводить мотоциклетные соревнования и автогонки. Здесь выступали с показательными полетами на аэропланах Михаил Ефимов и Сергей Уточкин. В 1918 году на ипподроме вспыхнул пожар, и он вновь заработал только через 10 лет. За всю историю ипподром закрывали дважды — в 1933 году и во время Второй мировой войны. Это единственный государственный ипподром Украины. К сожалению, наверное, еще при нашей жизни, это чудо застроят высотками.

Каменное чудо. Мостовые

Первые жители Одессы страдали от пыли летом и непролазной грязи в другие времена года. Поэтому улицы начали выкладывать щебнем из местного известняка, который был совершенно непригоден для мостовых. Укладывали его при помощи чугунного катка, в который были запряжены волы. Но щебень не спасал, а узкие ободья колес повозок быстро разрушали любое покрытие. В 1820-х годах решили замостить улицы булыжником, который привозили в качестве балласта на грузовых судах, идущих в Одессу за зерном. Затем появилась идея выложить улицы лавовыми плитами из Триеста, Мальты и Ливорно. Но это создавало определенные неудобства — на улицах, выложенных камнем, стоял дикий грохот от повозок, а на окраинах был слышен постоянный гул, доносившийся из центра. Сегодня каменные мостовые — один из брендов Одессы и туристическая достопримечательность.

«Мимишное» чудо. Одесские котики

Одесских котиков смело можно назвать чудом Одессы. Самые пушистые, самые смелые и самые независимые, они подают нам пример ироничного и философского отношения к жизни, а мы, благодаря им, обладаем неисчерпаемым зарядом юмора, человеколюбия и доброты.