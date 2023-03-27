Новости Одессы и Одесской области

Одесские театры во время войны: о спектаклях в бомбоубежищах и премьерах с генераторами

Одесские театры во время войны: о спектаклях в бомбоубежищах и премьерах с генераторами

Под обстрелами в бомбоубежищах украинские театры продолжают готовить премьеры и радовать зрителей. Когда говорят пушки, музы молчат – есть такое расхожее мнение. Возможно, но это не об Украине. Как проходит военно-театральный сезон в Одессе, рассказывает «Одесская жизнь».

Театр кукол: не остановился и выступал онлайн

После начала российского вторжения Одесский академический театр кукол свою работу не прекращал ни на день. Зрителей, к сожалению, принимать не мог. Но продолжались плановые ремонтные работы, непрерывно шли репетиции, в формате онлайн создавали мини-спектакли. Памфлеты Путин в бункере и Путин в аду, показанные как раз под Юморину, собрали множество просмотров на Ютубе и Фейсбуке. Тысячи благодарных отзывов в соцсетях получили яркие антивоенные миниатюры в исполнении актеров театра Александра и Ирины Богдановичей, патриотические авторские песни Станислава Михайленко.

С первых дней войны актеры принимали участие в концертах для детей переселенцев и военнослужащих. А работники технических цехов занялись изготовлением экипировки для защитников Украины. Начальник художественно-производственного цеха Наталья Бабичева и бутафор Раиса Базелевская собственными руками сшили для военных множество бахил и походных подушек. К тому же, инициировали в театре сбор для бойцов денежных средств и продуктов.

Первые показы и тревоги в подвале

театр кукол

В июне театр возобновил показ спектаклей на своей сцене. На случай воздушных тревог одно из его подвальных помещений было переоборудовано в укрытие. Если маленьким зрителям приходится туда спускаться, актеры пытаются отвлечь и развлечь малышей, предлагая им разные игры.

Тревога длится менее 45 минут — показ спектакля возобновляется. Продолжается дольше – отменяется. Но всех зрителей приглашают посетить одно из следующих репертуарных представлений бесплатно.

Во время войны на все спектакли в продажу поступает только часть билетов. Остальное — театр бесплатно предоставляет вынужденным переселенцам и людям с ограниченными физическими возможностями.

Спектакли на украинском и ближайшие премьеры

Выставки прошлых лет возобновлены в новой, украиноязычной редакции. Теперь любимые сказочные персонажи — Колобок, Золушка, Дюймовочка, Красная Шапочка, поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф и многие другие — разговаривают на сцене по-украински.

К Международному дню театра и Международному дню кукольника, который отмечается 21 марта, театр подготовил премьеру. Зрители показали обновленную версию одного из лучших детских представлений прошлых лет — героическую комедию «Казацкие приключения», созданную по мотивам украинского фольклора.

К тому же малышей вскоре пригласят на премьеры сказок «Красный лис» Ивана Франко и «Ивасик-Телесик» Марка Кропивницкого.

Ближайшей премьерой для взрослых станет новая интерпретация знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон летней ночи». Над спектаклем работает режиссер Евгений Резниченко.

Также в планах театра — поэтический спектакль «Уже началось, наверное, будущее…» по стихам Лины Костенеко и «Зернохранилище» по пьесе Натальи Ворожбит, посвященной трагедии украинского Голодомора.

Театр им. В. Василько: премьеры в условиях военного положения

С начала войны Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько, как и другие, находился в вынужденном простое. Многие актеры, помощники режиссера, осветители, заведующий постановочной частью сразу ушли на фронт.

Читайте также: Одесский театр Василько: как живется на военном положении?

В марте оставшиеся расчистили бомбоубежище в здании театра. Главный режиссер Максим Голенко начал там работать над спектаклем «Саша, вынеси мусор». А значительная часть актеров в театр переехала. Так родился формат «Театр в укрытии». Во взрывы и воздушные тревоги Одесский украинский театр стал первым, сделавшим премьеру в условиях военного положения. Состоялась она в июне. На следующий день с этой премьерой театр отправился на гастроли в Ровно. Съездили со своими спектаклями и в Ивано-Франковск. А в марте театр ждут в Николаеве.

из-за войны все больше актеров выезжали в более безопасные места. Поэтому часть представлений пришлось снять. Хотя одну убрали принципиально – «О любви без слов». Потому что, считает директор-художественная руководительница театра Юлия Пивоварова. был гимн советовскому союзу.

Обновленный состав актеров

Карпатский вестерн

Без полноценного состава театр работать не мог. Поэтому труппу стали понемногу набирать. Сегодня она пополнилась известными актерами театра и кино. Так, перебралась в Одессу из столицы Рима Зюбина, обладательница премии «Золотой волчок» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Дарии в фильме «Гнездо горлицы». К тому же, театр приглашал актеров к себе на гастроли. На его сцене играли коллеги из Николаева и Херсона. Все звезды театра собрались в недавней премьере «Карпатский вестерн».

Сегодня значительное количество репертуара удалось восстановить. Недавно в нем появилась еще одна «свежая» комедия — «Неаполитанские страсти». Театр много работает с волонтерами, военнослужащими. И комедии просят ставить именно они. Смех, положительные эмоции, необходимые для реабилитации наших защитников.

Следующая премьера состоится в апреле, к 130-летию Василия Василька. Это будут «Зверские истории» в постановке режиссера Леры Федотовой.

А в июне здесь планируют премьеру спектакля «1984» по роману-антиутопии английского писателя Джорджа Орвелла.

Театр музыкальной комедии: красноречивые лозунги по всему городу

театр музыкальной комедии

Театр Музыкальной комедии

В мастерских Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного с первых дней войны начали работать портнихи, которые отшивали термобелье, спальные мешки, государственные флаги… Художники-декораторы во главе с главным художником театра Станиславом Зайцевым создали и развесили по всему городу красноречивые лозунги от имени одесситов: «Если Маму кто-то тронет, того мама похоронит», «Все будет Украина!», «Правду не скрыть, нас не преодолеть!».

Солисты театра во время войны дали более 40 концертов для бойцов ВСУ, Территориальной обороны, временно перемещенных лиц и одесских зрителей. Выступления проходили под открытым небом, в помещении железнодорожного вокзала, на полянах и блокпостах, в госпиталях.

С августа постепенно театр начал возобновлять свою работу на стационаре. Восстановили для показа представления «Ночь перед Рождеством», «Белая акация», «За двумя зайцами», «Марица», «12 стульев», «Чиполлино», «Золушка», «Лоха». А в октябре театр сыграл премьеру оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Она должна была произойти 4 марта 2022 года. И войне таки не удалось ее упразднить.

Читайте также: Мы можем только радовать: Одесская Музкомедия готовится к открытию сезона (фото)

Еще одна премьера военно-театрального сезона — мистический трагифарс «Золотой теленок», написанный специально для Одесской музкомедии композитором Александром Злотником и поэтом Александром Вратаревым.

К любимым экскурсиям по театру, которые проходят в темноте при мире фонариков добавились еще две: «С любовью к Победе» и «Театральный блекаут». Возобновила свою работу детская студия «Театральная продлёнка».

Во время войны театр заработал более трех миллионов гривен. И это позволяет, кроме государственного финансирования, продолжать создание новых спектаклей.

Ближайшей премьерой театра станет романтическая, полная юмора и бескомпромиссного патриотизма оперетта «Шарика — любовь сечевого стрелка». Создал ее выдающийся украинский композитор, талантливый дирижёр и общественный деятель Ярослав Барнич — отец модерной украинской оперетты.

Театр юного зрителя: сезон непокоренных и проекты в онлайн формате

театр юного зрителя

Театр Юного зрителя

Свою онлайн-работу одесский театр юного зрителя начал уже с 27 февраля.

Первыми проектами стали видеофлешмобы «Стихи об Украине» и «Стихи войны. Поэзия свободных». Увидеть их можно было на странице театра в Фейсбуке и в Инстаграм. К актерам присоединялись их зрители.

В онлайн-формате продолжились и «Открытые читки» пьес современных украинских драматургов. Особенно важно было правильно подойти к выбору репертуара. Пьесы для читок подбирали так, чтобы они были актуальными, при этом о войне и смерти говорили деликатно. Ведь большинство зрителей уже имело печальный опыт.

Читайте также: Одесский театр юного зрителя во время военного положения: что изменилось? (видео, фото)

Любимым среди малышей и их родителей стал проект «Читаем украинские народные сказки». «Сказки народов мира на украинском» для оказавшихся в Европе маленьких украинцев распространять через интернет помогла Международная Ассоциация театров для детей.

А чтобы усовершенствовать украинский язык и пополнить языковой запас ТЮЗ выпускал развлекательно-познавательную программу «Жидкие украинские слова».

Вскоре театр начал показывать благотворительные представления в бомбоубежищах города. Зрителей там собиралось очень много.

С июня ТЮЗ снова начал работу на собственной сцене. Летом сделали два новых спектакля-концерта – «А мы нашу красную калину поднимем! и «А мы нашу славную Украину развеселим!». А в театральном дворике открыли для юных зрителей «Театральную мастерскую». Здесь дети могли овладеть «азбукой» актерского мастерства, занимались декоративно-прикладным творчеством.

Новый театральный сезон ТЮЗ назвал «Сезон непокоренных».

Состоялись премьеры: «Полианна» по классическому детскому роману Элеанор Портер и «Колысанка» по мотивам украинских колыбельных песен.

Театр работает для своих зрителей в любых условиях. При отключении света – с помощью генератора. И некоторые представления, сыгранные тогда, по мнению актеров и зрителей, приобретают более камерное звучание.

Читайте также: 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить