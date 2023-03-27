Одесские театры во время войны: о спектаклях в бомбоубежищах и премьерах с генераторами

Под обстрелами в бомбоубежищах украинские театры продолжают готовить премьеры и радовать зрителей. Когда говорят пушки, музы молчат – есть такое расхожее мнение. Возможно, но это не об Украине. Как проходит военно-театральный сезон в Одессе, рассказывает «Одесская жизнь».

Театр кукол: не остановился и выступал онлайн

После начала российского вторжения Одесский академический театр кукол свою работу не прекращал ни на день. Зрителей, к сожалению, принимать не мог. Но продолжались плановые ремонтные работы, непрерывно шли репетиции, в формате онлайн создавали мини-спектакли. Памфлеты Путин в бункере и Путин в аду, показанные как раз под Юморину, собрали множество просмотров на Ютубе и Фейсбуке. Тысячи благодарных отзывов в соцсетях получили яркие антивоенные миниатюры в исполнении актеров театра Александра и Ирины Богдановичей, патриотические авторские песни Станислава Михайленко.

С первых дней войны актеры принимали участие в концертах для детей переселенцев и военнослужащих. А работники технических цехов занялись изготовлением экипировки для защитников Украины. Начальник художественно-производственного цеха Наталья Бабичева и бутафор Раиса Базелевская собственными руками сшили для военных множество бахил и походных подушек. К тому же, инициировали в театре сбор для бойцов денежных средств и продуктов.

Первые показы и тревоги в подвале

В июне театр возобновил показ спектаклей на своей сцене. На случай воздушных тревог одно из его подвальных помещений было переоборудовано в укрытие. Если маленьким зрителям приходится туда спускаться, актеры пытаются отвлечь и развлечь малышей, предлагая им разные игры.

Тревога длится менее 45 минут — показ спектакля возобновляется. Продолжается дольше – отменяется. Но всех зрителей приглашают посетить одно из следующих репертуарных представлений бесплатно.

Во время войны на все спектакли в продажу поступает только часть билетов. Остальное — театр бесплатно предоставляет вынужденным переселенцам и людям с ограниченными физическими возможностями.

Спектакли на украинском и ближайшие премьеры

Выставки прошлых лет возобновлены в новой, украиноязычной редакции. Теперь любимые сказочные персонажи — Колобок, Золушка, Дюймовочка, Красная Шапочка, поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф и многие другие — разговаривают на сцене по-украински.

К Международному дню театра и Международному дню кукольника, который отмечается 21 марта, театр подготовил премьеру. Зрители показали обновленную версию одного из лучших детских представлений прошлых лет — героическую комедию «Казацкие приключения», созданную по мотивам украинского фольклора.

К тому же малышей вскоре пригласят на премьеры сказок «Красный лис» Ивана Франко и «Ивасик-Телесик» Марка Кропивницкого.

Ближайшей премьерой для взрослых станет новая интерпретация знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон летней ночи». Над спектаклем работает режиссер Евгений Резниченко.

Также в планах театра — поэтический спектакль «Уже началось, наверное, будущее…» по стихам Лины Костенеко и «Зернохранилище» по пьесе Натальи Ворожбит, посвященной трагедии украинского Голодомора.

Театр им. В. Василько: премьеры в условиях военного положения

С начала войны Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько, как и другие, находился в вынужденном простое. Многие актеры, помощники режиссера, осветители, заведующий постановочной частью сразу ушли на фронт.

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В марте оставшиеся расчистили бомбоубежище в здании театра. Главный режиссер Максим Голенко начал там работать над спектаклем «Саша, вынеси мусор». А значительная часть актеров в театр переехала. Так родился формат «Театр в укрытии». Во взрывы и воздушные тревоги Одесский украинский театр стал первым, сделавшим премьеру в условиях военного положения. Состоялась она в июне. На следующий день с этой премьерой театр отправился на гастроли в Ровно. Съездили со своими спектаклями и в Ивано-Франковск. А в марте театр ждут в Николаеве.

из-за войны все больше актеров выезжали в более безопасные места. Поэтому часть представлений пришлось снять. Хотя одну убрали принципиально – «О любви без слов». Потому что, считает директор-художественная руководительница театра Юлия Пивоварова. был гимн советовскому союзу.

Обновленный состав актеров

Без полноценного состава театр работать не мог. Поэтому труппу стали понемногу набирать. Сегодня она пополнилась известными актерами театра и кино. Так, перебралась в Одессу из столицы Рима Зюбина, обладательница премии «Золотой волчок» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Дарии в фильме «Гнездо горлицы». К тому же, театр приглашал актеров к себе на гастроли. На его сцене играли коллеги из Николаева и Херсона. Все звезды театра собрались в недавней премьере «Карпатский вестерн».

Сегодня значительное количество репертуара удалось восстановить. Недавно в нем появилась еще одна «свежая» комедия — «Неаполитанские страсти». Театр много работает с волонтерами, военнослужащими. И комедии просят ставить именно они. Смех, положительные эмоции, необходимые для реабилитации наших защитников.

Следующая премьера состоится в апреле, к 130-летию Василия Василька. Это будут «Зверские истории» в постановке режиссера Леры Федотовой.

А в июне здесь планируют премьеру спектакля «1984» по роману-антиутопии английского писателя Джорджа Орвелла.

Театр музыкальной комедии: красноречивые лозунги по всему городу

В мастерских Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного с первых дней войны начали работать портнихи, которые отшивали термобелье, спальные мешки, государственные флаги… Художники-декораторы во главе с главным художником театра Станиславом Зайцевым создали и развесили по всему городу красноречивые лозунги от имени одесситов: «Если Маму кто-то тронет, того мама похоронит», «Все будет Украина!», «Правду не скрыть, нас не преодолеть!».

Солисты театра во время войны дали более 40 концертов для бойцов ВСУ, Территориальной обороны, временно перемещенных лиц и одесских зрителей. Выступления проходили под открытым небом, в помещении железнодорожного вокзала, на полянах и блокпостах, в госпиталях.

С августа постепенно театр начал возобновлять свою работу на стационаре. Восстановили для показа представления «Ночь перед Рождеством», «Белая акация», «За двумя зайцами», «Марица», «12 стульев», «Чиполлино», «Золушка», «Лоха». А в октябре театр сыграл премьеру оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Она должна была произойти 4 марта 2022 года. И войне таки не удалось ее упразднить.

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Еще одна премьера военно-театрального сезона — мистический трагифарс «Золотой теленок», написанный специально для Одесской музкомедии композитором Александром Злотником и поэтом Александром Вратаревым.

К любимым экскурсиям по театру, которые проходят в темноте при мире фонариков добавились еще две: «С любовью к Победе» и «Театральный блекаут». Возобновила свою работу детская студия «Театральная продлёнка».

Во время войны театр заработал более трех миллионов гривен. И это позволяет, кроме государственного финансирования, продолжать создание новых спектаклей.

Ближайшей премьерой театра станет романтическая, полная юмора и бескомпромиссного патриотизма оперетта «Шарика — любовь сечевого стрелка». Создал ее выдающийся украинский композитор, талантливый дирижёр и общественный деятель Ярослав Барнич — отец модерной украинской оперетты.

Театр юного зрителя: сезон непокоренных и проекты в онлайн формате

Свою онлайн-работу одесский театр юного зрителя начал уже с 27 февраля.

Первыми проектами стали видеофлешмобы «Стихи об Украине» и «Стихи войны. Поэзия свободных». Увидеть их можно было на странице театра в Фейсбуке и в Инстаграм. К актерам присоединялись их зрители.

В онлайн-формате продолжились и «Открытые читки» пьес современных украинских драматургов. Особенно важно было правильно подойти к выбору репертуара. Пьесы для читок подбирали так, чтобы они были актуальными, при этом о войне и смерти говорили деликатно. Ведь большинство зрителей уже имело печальный опыт.

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Любимым среди малышей и их родителей стал проект «Читаем украинские народные сказки». «Сказки народов мира на украинском» для оказавшихся в Европе маленьких украинцев распространять через интернет помогла Международная Ассоциация театров для детей.

А чтобы усовершенствовать украинский язык и пополнить языковой запас ТЮЗ выпускал развлекательно-познавательную программу «Жидкие украинские слова».

Вскоре театр начал показывать благотворительные представления в бомбоубежищах города. Зрителей там собиралось очень много.

С июня ТЮЗ снова начал работу на собственной сцене. Летом сделали два новых спектакля-концерта – «А мы нашу красную калину поднимем! и «А мы нашу славную Украину развеселим!». А в театральном дворике открыли для юных зрителей «Театральную мастерскую». Здесь дети могли овладеть «азбукой» актерского мастерства, занимались декоративно-прикладным творчеством.

Новый театральный сезон ТЮЗ назвал «Сезон непокоренных».

Состоялись премьеры: «Полианна» по классическому детскому роману Элеанор Портер и «Колысанка» по мотивам украинских колыбельных песен.

Театр работает для своих зрителей в любых условиях. При отключении света – с помощью генератора. И некоторые представления, сыгранные тогда, по мнению актеров и зрителей, приобретают более камерное звучание.

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