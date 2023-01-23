Забит и заклеен: как Одесский художественный музей выживает во время войны

Закрытый фанерой морской фасад здания, запечатаны световые окна на потолке, саркофаг с Екатериной Второй. Как на одиннадцатом месяце войны смотрится Одесский художественный музей в Одессе?

Временное хранение Екатерины II (Основателей Одессы)

В конце декабря Одесский художественный музей принял на временное хранение пять фигур, составлявших скульптурную композицию «Учредителям Одессы» Екатерининской площади. Монумент, более известный как «памятник Екатерине II», был демонтирован ночью 29 декабря. Возвышавшаяся в центре скульптурного ансамбля императрицу убрали последней. Историческую ценность на самом деле представляет не она, а фигуры вице-адмирала Иосифа де Рибаса, генерал-губернатора Платона Зубова, главнокомандующего армией Григория Потемкина и инженера-полковника Франца де Волана. Они являются оригиналами, созданными скульптором Борисом Эдуардсом в 1890-1900 гг., поэтому скульптуры находятся в фондах художественного музея в Одессе.

Как надолго они там прописались? Ответа пока нет, есть только планы, озвученные мэром Одессы Геннадием Трухановым по созданию «единого паркового комплекса имперского и советского прошлого».

Деимпериализация и демонтаж памятников в Украине

Относительно Екатерины, равно как и демонтированной той же ночью в Одессе скульптуры российского полководца Александра Суворова, они являются памятниками-новоделами. Императрицу отлили в 2007, а одесский Суворов был точной копией работы Эдуардса в городе Измаил на Одесщине. В Измаиле генералиссимус простоял с 1945 года, в начале декабря в 2022-м статую убрали опять-таки законным способом – решением сессии городского совета для временного хранения.

Одещина не исключение в общей тенденции деимпериализации. Расторжение связей с маркерами имперского прошлого по всей Украине значительно ускорилось из-за полномасштабной войны, развернутой Российской Федерацией в феврале 2022 года.

Впервые со времен Второй мировой, когда Одесса больше двух месяцев оборонялась, затем находилась под оккупацией, войну как таковую ощутил на себе художественный музей. Иначе быть не могло, музей областного подчинения является частью городского ландшафта Одессы, неотъемлемой составляющей истории города.

Как эвакуировали экспонаты в феврале 2022

Сейчас, как и 80 лет назад, в подземном гроте под художественным музеем Одессы находится укрытие. На исторической ограде – колючая проволока. Правда, говорят историки, эвакуация части музейной коллекции в конце февраля 2022-го, несмотря на все, прошла более эффективно, чем в 1941-м. Тогда некоторые полотна просто не успели вывезти, их похитили оккупанты, поэтому после победы пришлось изрядными усилиями разыскивать и возвращать. Во время боевых действий первых месяцев Второй мировой снаряд попал в один зал музея, восстановить аутентичную роспись ее потолка не удалось.

В 2022 году через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ самое ценное из коллекции художественного музея вывезли в безопасное место. Прежде всего, речь идет о произведениях XVIII-XIX веков, частично XX века из постоянной музейной экспозиции. Эвакуация шла скоординировано с другими музейными учреждениями Одессы – музеями Археологическим, Западным и Восточным искусством, краеведческим. Министерство культуры определило только конечный пункт назначения культурных ценностей и обеспечило транспортом.

Музей возобновил работу с заколоченными окнами

До середины марта Одесский художественный музей почти не работал. Затем постепенно стал возвращаться к текущей деятельности, сначала сконцентрировавшись на научной. Отсутствие посетителей в самом популярном благодаря покойному директору Александру Ройтбурду музее Одессы, и, соответственно, невозможность зарабатывать на экскурсиях стало одним из ключевых вызовов для заведения в первые месяцы масштабной войны. Еще одним стал существенный отток персонала, когда по Украине или за ее пределы выехало около 40% сотрудников музея.

Первые экскурсии и сорванные планы в 2022 году

В июне в художественном музее начали проводить экскурсии по оставшейся после эвакуации. По «обломкам старой экспозиции», как назвали сами музейщики, часть работ классического искусства. Скажем, на стене остался, и сейчас его можно увидеть, масштабный по размеру пейзаж Айвазовского «Купание овец» (всего в собрании ОХМ около 30 живописных картин художника и несколько графических – ред.). По-прежнему стоит монументальный мраморный «Христос и грешница» того же скульптора Бориса Эдуардса.

На 23 июля в художественном музее была запланирована выставка «ДОВИЙНЫ». Хотели показать публике поступление в коллекцию с предыдущего года. Российский ракетный удар по Одессе планы подвинул.

В тот день российские военные выпустили по порту четыре ракеты типа «Калибр», две удалось сбить силам ПВО. Самыми масштабными последствиями попадания были непосредственно в порту близ музея.

Также пострадали жилые дома на бульваре Жванецкого, повреждения получила и историческое здание художественного музея. Взрывной волной выбило стекла в помещениях музейного фонда и экспозиционных залах. В перспективе это могло привести к критическому нарушению условий хранения коллекций. Необходимо было срочно что-нибудь сделать для спасения.

Материальную помощь на восстановление тогда музей получил из фонда «Алиф». Повреждение удалось оперативно ликвидировать. Находившиеся в день обстрела на территории музея сотрудники, к счастью, не пострадали. Выставка «ДОВИЙНЫ» при всем открылась – буквально через неделю после обстрела.

Примечательно, что удар по Одесскому порту высокоточными ракетами морского базирования россияне прибегли на следующий день после подписания «зернового соглашения» об экспорте украинского зерна из портов Большой Одессы (Черноморск, Одесса и Южный) через гуманитарный коридор.

С какими трудностями сталкивается Одесский художественный музей во время войны

Музеи далеких от линии фронта городов – и Одесский художественный не исключение – из-за войны чувствуют не только падение финансирования, но и невозможность проводить плановую реставрацию работ из музейных коллекций, участвовать во внешней выставочной деятельности. В этом смысле ОХМ все же несколько удалось. Например, экспонировать некоторые работы по собственным коллекциям на выставке в Чикаго. В настоящее время обсуждается проект презентации украинского искусства из собраний украинских музеев на выставке в Париже.

Эмблема Голубого Щита – отличительного знака Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей на более чем 50 памятниках архитектуры Одессы, в том числе на здании художественного музея появилась сравнительно недавно, в ноябре. Хотя во Львове значительное количество культурных ценностей этот знак уже несколько лет. Благодаря поддержке ЮНЕСКО Одесский художественный музей упорядочил электронную коллекцию своего самого ценного, ведь на 24 февраля цифровую фотофиксацию имели только самые главные произведения, так называемые хайлайты.

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Публикация создана в рамках проекта «Военные преступления в Украине: музеи и нематериальное культурное наследие под прицелом», реализуемого ОО «Фонд поддержки фундаментальных исследований» – членом Коалиции «Украина. Пятое утро» и осуществляется в рамках проекта «Срочная поддержка ЕС для гражданского общества» (вводится ИСАР «Единение» при финансовой поддержке Европейского Союза). Содержание публикации является исключительной ответственностью ОО «Фонд поддержки фундаментальных исследований» и необязательно отражает позицию Европейского Союза.

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