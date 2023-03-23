Год несокрушимости Одесской оперы: триумфальная «Екатерина» и оперный «Оскар»

Одесский национальный академический театр оперы и балета с первого дня войны работает под действенным слоганом: Когда звучат пушки, музы не молчат! Оперный не прекратил свою работу, поддерживал своим творчеством украинцев, и весь мир заявил, что он работает и продолжает жить.

Акция «Свободное Небо/Free Sky»

12 марта 2022 года Театральная площадь перед Одесской оперой заполонили одесситы. Здесь при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию состоялась акция «Свободное Небо/Free Sky». Ее целью стала поддержка призыва украинского народа и президента Зеленского к странам мира: закрыть небо над Украиной!

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Под руководством дирижера театра Игоря Чернецкого в исполнении симфонического оркестра и хора Одесской Национальной Оперы прозвучали:

«Государственный гимн Украины»;

хор из оперы Джузеппе Верди «Набукко»;

духовный гимн «Молитва за Украину»;

композиция Даниила Крыжановского «Ревет и стонет Днепр широкий».

По окончании концерта под открытым небом перед горожанами выступила генеральная директор и художественная руководительница театра Надежда Бабич. С первого дня военного вторжения она не покидала Одесскую оперу.

Тогда художественную акцию осветили около 100 ведущих информ агентств и телекомпаний со всего мира. Видео обращения от деятелей культуры, музыкантов, партнеров театра в поддержку Одесской оперы приходили из всех стран мира: Германии, Японии, Нидерландов, Бельгии, Италии… Берлинский филармонический оркестр, юбилейный концерт которого в Оперном театре должен был стать одним из триумфальных событий2 одесского, записал музыкальное видео поздравление в его поддержку

Гастроли Одесской оперы на позиции военных

С начала войны ряд артистов Одесской оперы пошли в ряды ВСУ. Солисты оперы и балета, артисты оркестра и хора принимали участие в подготовке обороны города в рядах территориальной обороны, волонтерских движениях.

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Несмотря на то, что часть коллектива театра вынуждена была покинуть город, оставшиеся в Одессе артисты под руководством Надежды Бабич приложили максимум усилий, чтобы снова радовать зрителей своим мастерством. Художественный десант Одесской оперы выезжал с концертами в места дислокации военных, поддерживая боевой дух воинов ВСУ. В рамках цикла «С любовью к Украине» выступал с благотворительными концертами во Всемирном клубе одесситов, Лютеранской церкви, на концертных площадках Черноморска.

Изъятые средства ВКО передавал в Территориальную оборону Одесской области.

Международные гастроли Одесской оперы

Коллектив театра проводил свою деятельность в гастрольных турах в Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландах, Бельгии. В этот период были осуществлены записи транслируемых масштабных концертных программ. Это концерты:

до Международного дня театра;

ко Дню Европы — «Украина — Европа. Единение»;

«Украинское измерение»;

«Феерия балета»;

флешмоб ко Дню Конституции Украины.

В течение апреля – мая продолжалась работа в театральных мастерских по подготовке премьеры оперы «Екатерина» на музыку современного украинского композитора Александра Родина по мотивам творческого наследия Тараса Шевченко. Запланирована она была на март 2022, но сорвана войной.

Концерты со слезами на глазах и мировая премьера

В июне 2022 года Оперный театр открыл свои двери зрителю. Количество мест, на которые осуществляется продажа билетов, соответствует количеству мест в специальном сертифицированном укрытии театра. В настоящее время бомбоубежище может вместить более 1000 посетителей.

Постоянными гостями представлений Одесской оперы являются военные и члены их семей. А недавно состоялся концерт, на котором невозможно было удержать слезы. Концерт для бойцов, которые вечером присутствовали в театре, а утром уже уехали на передовую.

Несмотря на военное время Одесский оперный первый из оперных театров Украины провел в августе – сентябре 22-го года VII Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». В его рамках произошло самое масштабное культурное событие во время войны – премьера оперы Александра Родина «Екатерина». Автором идеи, художественной руководительницей этого уникального авторского проекта стала заслуженная работница культуры Надежда Бабич.

В ноябре, в Королевском театре Мадрида Одесская опера завоевала престижную международную награду «INTERNATIONAL OPERA AWARDS» в номинации «Лучший оперный театр». Это отличие называют «Оперным Оскаром».

А в январе состоялась вторая мировая премьера «Екатерины» — ее телевизионной версии. В годовщину войны, 24 февраля – третья мировая премьера телеверсии. Демонстрировал представление один из ведущих европейских межгосударственных культурных каналов – «ARTE». Ее трансляция прошла в рамках расширенного программного фокуса «Украина, год войны в Европе». Она стала важным шагом на пути включения украинской оперы в контекст современного мирового оперного пространства, символом несокрушимости и устойчивости украинской нации.

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