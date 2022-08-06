Мы можем только радовать: Одесская Музкомедия готовится к открытию сезона (фото)

Но этим летом артисты отдыхали мало – они создали «театральный батальон» и давали концерты нашим защитникам. Заслуженная артистка Украины Аурика Ахметова, как ее в шутку называют «театральный комбат», рассказывает, как проходили эти встречи:

– Мы начинали обычно с песни об Одессе. «Когда я пою о широком просторе… Одесса, мой город родной». Когда звучали эти строки, они вставали. Как они аплодировали! Это их настраивало на то, что Одессу нужно отстаивать.

Репертуар батальона в основном сформировался из украинских песен – веселых и о любви, потому что среди военных большинство молодежи. Была попытка исполнять и «серьезные» песни о войне, но артисты быстро поняли, что воинов, прежде всего, нужно заряжать положительной энергией. Ведь концерты проходили даже в те дни, когда город и область подвергались обстрелам.

– Было несколько таких ситуаций, когда утром упала ракета. Мы думали, все отменят. Нет, буквально через минут сорок-час, мы поехали и дали два больших концерта, – вспоминает Аурика Ахметова.

Конечно, с началом сезона артисты не будут переставать давать концерты и для военных. Но пока готовят большую концертную программу для зрителей, которые придут уже 7 августа. На сцене будут звучать как известные народные песни, так и номера из любимых зрителями спектаклей из репертуара театра. Через неделю, 13 августа, состоится показ комедии «За двумя зайцами», который сыграют на украинском языке.

Главный режиссер театра Владимир Подгородинский считает основной задачей в новом сезоне сохранение высокого уровня постановок. А что касается премьер, то они обязательно будут! Во-первых, одесситы увидят спектакль «Принцесса цирка», премьеру которого готовили ко Всемирному дню театра, 27 марта. Проблема остается в том, что ее ставили для арены нашего цирка. Но сейчас, скорее всего, будут переносить на сцену театра. Что касается других планов на будущее, то Владимир Подгородинский уже приступил к подготовке нового спектакля по произведению одесских классиков:

– Я продолжаю работать над Ильфом и Петровым. В прошлом сезоне мы поставили «12 стульев», а сейчас очень хочется поставить «Золотого теленка». Уже идут читки-спевки. Планируем показать спектакль нашему зрителю к Новому году.

Еще одна примета военного времени – ограниченное количество мест в зале. Театр может принять не более 450 зрителей. Именно столько людей может разместить бомбоубежище в случае воздушной тревоги. Так что не откладывайте до последнего решение посетить театр, вы же помните о постоянных аншлагах? Доставайте из шкафа свои вечерние наряды – артисты уже соскучились и с нетерпением ждут встречи с вами!

Узнать о репертуаре на август можно на сайте театра.

Еще новости Одессы о театре Музкомедии:

Фото автора