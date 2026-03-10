Ключевые моменты:

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на премьере спектакля «Носороги» в Одесском академическом областном театре кукол. При подготовке статьи также использована информация театра о постановке, ее творческой команде и актерском составе.

«Не дай себя оносорожить»

Это не просто театральная постановка — это манифест против конформизма, против того тихого и незаметного процесса, когда человек постепенно перестает быть собой.

Режиссер Денис Григорук выбрал для этой истории особую форму — язык пластического театра. Здесь слово отходит на второй план, а главным инструментом становятся движение тела, ритм, пластика и напряжение жеста.

— Не дай себя оносорожить, — так в театре формулируют основную идею спектакля.

К чему это приводит? На сцене разворачивается процесс «оносороживания» — странная и одновременно пугающая метаморфоза, когда люди, поддавшись коллективной истерии, превращаются в толстокожих существ с рогом вместо носа.

Представьте: вы идете по улице, заглядываете в кафе, книжные магазины, офисы — и вдруг замечаете, что там больше нет людей. Там носороги. Ваши знакомые, соседи, коллеги — все они утратили что-то человеческое, стали частью серого стада. И только вы стоите в стороне от этого ревущего потока. Вас это пугает. А их — совсем нет. Ведь их большинство.

Пластический язык спектакля

Пластический язык спектакля делает этот процесс особенно ощутимым. Актеры буквально телами показывают, как рождается толпа: как возникает агрессия, как движения людей постепенно теряют индивидуальность и превращаются в однообразный ритм стада. Здесь почти нет текста — но каждый жест, каждая пауза, каждый излом пластики говорит громче слов.

В центре этой истории — Беранже, человек, который не вписывается в общую систему. Он не идеальный герой: растерянный, уязвимый, иногда слабый. Но именно он решается на самое трудное — остаться человеком, когда все вокруг выбирают другой путь.

Финальная сцена звучит особенно сильно. Одинокая фигура Беранже на темной сцене — среди ревущих носорогов. И в этой тишине становится очевидно: иногда один человек значит больше, чем толпа.

Как остаться человеком

— Пьеса Ионеско была написана более полувека назад, но ее смыслы звучат тревожно современно. Она о том, как идея может иметь ценность, пока не затмевает разум многих. Потому что тогда она превращается в опасную идеологию, — рассказывают в театре.

Постановка наполнена аллегориями, метафорами и подтекстами. Она задает простой и одновременно болезненный вопрос: как остаться человеком в мире, где гуманизм вдруг начинают считать слабостью?

Пластические «Носороги» в Одесском театре кукол — это спектакль, который работает не только с разумом, но и с чувствами. Он не объясняет — он показывает. И именно поэтому производит такое сильное впечатление…

Художница-сценограф — Ульяна Кульчицкая

Музыкальное оформление — Илья Воронюк

Художник по свету — Руслан Исауленко

Действующие лица и исполнители:

Беранже — Александр Богданович

Дези — Ирина Богданович

Жан — Артем Теляшенко

Дюдар, Папийон — заслуженный артист Украины Валерий Стрелец

Конформист — заслуженный артист Украины Иван Цуркан

Жители городка: Анастасия Игнатович, Евгения Есьман, Александра Смирнова-Кошелева, Любовь Солдатова, Галина Цибулина, заслуженная артистка Украины Ольга Чабан.

Фото автора