Ключевые моменты:
- В Одесском академическом областном театре кукол состоялась премьера пластического спектакля «Носороги» по пьесе Эжена Ионеско.
- Режиссер Денис Григорук использовал язык пластического театра — минимум текста и максимум движения, жеста и ритма.
- Центральная тема постановки — процесс «оносороживания», аллегория утраты человечности под давлением коллективной идеологии.
- Главный герой Беранже в финале спектакля остается единственным человеком среди «носорогов», что усиливает главную идею произведения — сохранить человечность даже в одиночестве.
Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на премьере спектакля «Носороги» в Одесском академическом областном театре кукол. При подготовке статьи также использована информация театра о постановке, ее творческой команде и актерском составе.
«Не дай себя оносорожить»
Это не просто театральная постановка — это манифест против конформизма, против того тихого и незаметного процесса, когда человек постепенно перестает быть собой.
Режиссер Денис Григорук выбрал для этой истории особую форму — язык пластического театра. Здесь слово отходит на второй план, а главным инструментом становятся движение тела, ритм, пластика и напряжение жеста.
— Не дай себя оносорожить, — так в театре формулируют основную идею спектакля.
К чему это приводит? На сцене разворачивается процесс «оносороживания» — странная и одновременно пугающая метаморфоза, когда люди, поддавшись коллективной истерии, превращаются в толстокожих существ с рогом вместо носа.
Представьте: вы идете по улице, заглядываете в кафе, книжные магазины, офисы — и вдруг замечаете, что там больше нет людей. Там носороги. Ваши знакомые, соседи, коллеги — все они утратили что-то человеческое, стали частью серого стада. И только вы стоите в стороне от этого ревущего потока. Вас это пугает. А их — совсем нет. Ведь их большинство.
Пластический язык спектакля
Пластический язык спектакля делает этот процесс особенно ощутимым. Актеры буквально телами показывают, как рождается толпа: как возникает агрессия, как движения людей постепенно теряют индивидуальность и превращаются в однообразный ритм стада. Здесь почти нет текста — но каждый жест, каждая пауза, каждый излом пластики говорит громче слов.
В центре этой истории — Беранже, человек, который не вписывается в общую систему. Он не идеальный герой: растерянный, уязвимый, иногда слабый. Но именно он решается на самое трудное — остаться человеком, когда все вокруг выбирают другой путь.
Финальная сцена звучит особенно сильно. Одинокая фигура Беранже на темной сцене — среди ревущих носорогов. И в этой тишине становится очевидно: иногда один человек значит больше, чем толпа.
Как остаться человеком
— Пьеса Ионеско была написана более полувека назад, но ее смыслы звучат тревожно современно. Она о том, как идея может иметь ценность, пока не затмевает разум многих. Потому что тогда она превращается в опасную идеологию, — рассказывают в театре.
Постановка наполнена аллегориями, метафорами и подтекстами. Она задает простой и одновременно болезненный вопрос: как остаться человеком в мире, где гуманизм вдруг начинают считать слабостью?
Пластические «Носороги» в Одесском театре кукол — это спектакль, который работает не только с разумом, но и с чувствами. Он не объясняет — он показывает. И именно поэтому производит такое сильное впечатление…
Художница-сценограф — Ульяна Кульчицкая
Музыкальное оформление — Илья Воронюк
Художник по свету — Руслан Исауленко
Действующие лица и исполнители:
Беранже — Александр Богданович
Дези — Ирина Богданович
Жан — Артем Теляшенко
Дюдар, Папийон — заслуженный артист Украины Валерий Стрелец
Конформист — заслуженный артист Украины Иван Цуркан
Жители городка: Анастасия Игнатович, Евгения Есьман, Александра Смирнова-Кошелева, Любовь Солдатова, Галина Цибулина, заслуженная артистка Украины Ольга Чабан.
Фото автора