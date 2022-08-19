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Как живет Одесский украинский театр в условиях военного положения (видео, фото)

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о том, как живут одесские театры в условиях военного положения. Сегодня мы отправились в Украинский театр имени Василько, где поговорили с директором-художественной руководительницей театра Юлией Пивоваровой.

Война – не повод не работать

Где-то в середине марта, вспоминает Юлия Пивоварова, она поговорила по телефону с актером театра Александром Самусенко. Он сказал, что не может больше не работать. В то время театр еще находился в вынужденном простое. Но, тем не менее, они вместе с Максимом Голенко, главным режиссером, решили начать работать над спектаклем «Саша, вынеси мусор». Так родился формат «Театр в укрытии», спектакли которого идут под сценой. После премьерных показов в Одессе, театр сразу отправился на гастроли в Ровно, где было сразу решено сделать совместный проект «Зернохранилище» по пьесе Наталки Ворожбит.

Спектакль Одесского театра Василька, афиша

 

Именно сейчас идет активная фаза подготовки, ведь премьера заявлена уже на 10 сентября.

Но и в Одессе в это время идет работа. Ведь совсем недавно состоялась премьера спектакля «Чуваки на празднуют» и приступили к постановке еще двух спектаклей. На этот раз это будет комедия Эдуардо де Филиппо и необыкновенно красивая история о двух выдающихся женщинах из мира моды по пьесе современного австралийского драматурга Джона Мистоу. Параллельно идет работа по вводу новых актеров в спектакли по текущему репертуару и восстановлению любимых многими спектаклей «Кайдаши» и «Город моего детства».

Спектакль Одесского театра Василька, афиша2

«Мы выбираем лучших»

С началом военной агрессии часть актеров ушла на фронт, часть оказалась в Европе. Некоторые постоянно находятся на связи, а кто-то даже не сообщил об отъезде, констатирует Юлия Пивоварова. Некоторые актрисы уже нашли работу в европейских проектах, чему в театре очень рады, ведь это свидетельствует об их высоком профессиональном уровне.

Какое-то время рассчитывали только на тех, кто остался в Одессе. Но театр не может оставаться без полноценного состава. Так что в коллективе появились новые лица. Это актеры из Киева и Николаева. Сейчас ведутся переговоры еще с двумя:

«Перед войной у нас был звездный состав. Но и сейчас мы выбираем самых-самых. Будет сложно, но все они талантливы, они все упорны и они – справятся!»

Спектакль Одесского театра Василька
Спектакль Одесского театра Василька2
Спектакль Одесского театра Василька3
Спектакль Одесского театра Василька4

Ранее мы рассказывали, как в Одесском украинском театре готовят премьеру со зрителями на сцене.

«Одесская жизнь» о театрах города:

На фото – фрагменты спектакля «Саша, вынеси мусор» и афиши премьер, фото автора

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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