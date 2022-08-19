Как живет Одесский украинский театр в условиях военного положения (видео, фото)

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о том, как живут одесские театры в условиях военного положения. Сегодня мы отправились в Украинский театр имени Василько, где поговорили с директором-художественной руководительницей театра Юлией Пивоваровой.

Война – не повод не работать

Где-то в середине марта, вспоминает Юлия Пивоварова, она поговорила по телефону с актером театра Александром Самусенко. Он сказал, что не может больше не работать. В то время театр еще находился в вынужденном простое. Но, тем не менее, они вместе с Максимом Голенко, главным режиссером, решили начать работать над спектаклем «Саша, вынеси мусор». Так родился формат «Театр в укрытии», спектакли которого идут под сценой. После премьерных показов в Одессе, театр сразу отправился на гастроли в Ровно, где было сразу решено сделать совместный проект «Зернохранилище» по пьесе Наталки Ворожбит.

Именно сейчас идет активная фаза подготовки, ведь премьера заявлена уже на 10 сентября.

Но и в Одессе в это время идет работа. Ведь совсем недавно состоялась премьера спектакля «Чуваки на празднуют» и приступили к постановке еще двух спектаклей. На этот раз это будет комедия Эдуардо де Филиппо и необыкновенно красивая история о двух выдающихся женщинах из мира моды по пьесе современного австралийского драматурга Джона Мистоу. Параллельно идет работа по вводу новых актеров в спектакли по текущему репертуару и восстановлению любимых многими спектаклей «Кайдаши» и «Город моего детства».

«Мы выбираем лучших»

С началом военной агрессии часть актеров ушла на фронт, часть оказалась в Европе. Некоторые постоянно находятся на связи, а кто-то даже не сообщил об отъезде, констатирует Юлия Пивоварова. Некоторые актрисы уже нашли работу в европейских проектах, чему в театре очень рады, ведь это свидетельствует об их высоком профессиональном уровне.

Какое-то время рассчитывали только на тех, кто остался в Одессе. Но театр не может оставаться без полноценного состава. Так что в коллективе появились новые лица. Это актеры из Киева и Николаева. Сейчас ведутся переговоры еще с двумя:

«Перед войной у нас был звездный состав. Но и сейчас мы выбираем самых-самых. Будет сложно, но все они талантливы, они все упорны и они – справятся!»

Ранее мы рассказывали, как в Одесском украинском театре готовят премьеру со зрителями на сцене.

«Одесская жизнь» о театрах города:

На фото – фрагменты спектакля «Саша, вынеси мусор» и афиши премьер, фото автора