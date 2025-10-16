Ключевые моменты:

Солнце выбросило несколько крупных CME (корональных выбросов массы); их влияние начало ощущаться 15 октября. Пик активности — вечером 16 октября.

Прогнозируется буря уровня G2 — умеренная геомагнитная буря (K-индекс 6).

Прогноз магнитных бурь на 16 октября

Ученые из Национального океанического и атмосферного управления США (NOAA) сообщили, что с 11 по 13 октября Солнце выпустило несколько крупных выбросов плазмы, так называемых CME. Их влияние начало ощущаться с 15 октября, а пика активности достигнут к вечеру 16 октября. Мощность магнитных бурь может достичь уровня G2 — это умеренная буря, которая соответствует K-индексу 5-6.

Влияние бурь и советы медиков

Уровень G2 по пятибалльной шкале космической погоды означает возможные слабые или умеренные колебания в электросетях, незначительные сбои в работе спутников и возможность наблюдения полярных сияний на более низких широтах. Такая буря также может повлиять на самочувствие людей.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Влияние бурь может ощущаться за день до начала, в сам день активности и даже сутки спустя. Может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность.

Для людей, чувствительных к погодным и геомагнитным изменениям, рекомендуется: