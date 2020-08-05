 «Аккерманский мальчик»: одесский писатель реализовал идеи своего отца (фото)

Одесский журналист, путешественник, писатель, главный редактор одесской газеты «Порто-Франко» Аркадий Рыбак презентовал сегодня свою новую книгу. Собственно, это две книги, объединенные в одну, но никак не связанные между собой тематикой.

Она не совсем обычно издана: это книга-перевертыш, ее можно открыть с двух сторон, чтобы попасть либо в мир первой повести «Аккерманский мальчик», либо погрузиться в «пасквильно-памфлетные заметки на салфетках «Бывшие».

Что касается «Бывших», то это разные мысли и наброски Аркадия. Как он сам говорит, «это вещь без сюжета с целой галереей узнаваемых образов».

А вот повесть «Аккерманский мальчик», посвящена отцу автора книги — известному одесскому фотокорреспонденту, талантливому светописцу Михаилу Рыбаку, которого уже нет с нами.

— Отец родился в Аккермане (Белгород-Днестровский – ред.), и называл этот город только так. Эта повесть — реализация идеи моего отца. Он хотел и сам написать книгу именно под названием «Аккерманский мальчик». Я очень благодарен всем, кто пришел сегодня на презентацию этой книги, кто по сей день помнит моего отца, настоящего фотомастера с нестандартной судьбой. Он долго искал себя, окончил авиационное училище, служил штурманом, окончил геолого-географический факультет нашего университета. Когда-то я дал себе слово написать эту книгу, и сдержал его. Конечно, книга большей частью документальна, и охватывает период жизни моего отца до того момента, как он стал работать в прессе, — говорит Аркадий Рыбак.

Глава Одесского отделения Союза журналистов Юрий Работин, журналист Феликс Кохрихт, поэт Станислав Стриженюк и многие другие, кто пришел разделить радость появления новой книги Аркадия Рыбака, очень светло отзывались о ее герое. Книгу назвали «продолжением жизни Михаила Рыбака», рассказывали о нем как об очень светлом человеке, которого порой даже называли «наше солнце». А еще у Михаила Рыбака была удивительная способность все делать хорошо и всегда находиться в позитиве.

К счастью, презентация получилась по-настоящему живой, светлой, как и сам Михаил Рыбак, очень позитивной, как и сам светописец.

Станислав Стриженюк с большой любовью и юмором рассказал, как он однажды вел известнейшего писателя Чингиза Айтматова по Одессе, пообещав, что обслуживать их сейчас будет официант, который подвал блюда еще императору Николаю II, когда тот посещал Одессу:

— Мы шли по Одессе, по дороге нам случайно встретился Миша Рыбак. Прошел мимо, потом возгласом заставил обернуться и сфотографировал нас с Чингизом. После подарил фото. К большому сожалению, это фото у меня не сохранилось…

О мастерстве Михаила Рыбака, о его вечной улыбке на лице, о том, какой позитив он излучал и каким был мастером, говорили на презентации многие. И все отмечали: как это прекрасно, что сын мастера Аркадий Рыбак издал эту книгу, вложил в нее свою душу, память, сумел снова напомнить всем нам о большом одесском мастере Михаиле Рыбаке. К тому же, повесть «Аккерманский мальчик» — это целый исторический срез из непростой жизни нашего Одесского края.

Книгу можно приобрести в редакции газеты «Порто-Франко», на фестивале «Зеленая волна» в парке им. Т.Г.Шевченко (6-9 августа), во Всемирном клубе одесситов.