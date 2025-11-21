Ключевые моменты
- Новый поезд Киев–Бухарест открыл одесситам удобный железнодорожный маршрут в Европу, но потребуется ночная пересадка.
- Стоимость железнодорожного маршрута выше, чем автобусные варианты.
- Поезд через Яссы удобен для тех, кто планирует перелет лоукостами, ведь румынский аэропорт предлагает широкий выбор бюджетных рейсов.
- Альтернативой остаются многочисленные автобусные маршруты в Бухарест и Яссы — они прямые, дешевле, но менее комфортные.
О новом поезде в Румынию
Поезд 99/100 «Киев – Бухарест» следует в Румынию через территорию Молдовы. В Украине он делает остановки в Виннице, Жмеринке и на станции Бар. С ноября поезду добавили еще три остановки в Молдове — на станциях Бельцы-Ораш, Окница, Унгены.
В Румынии поезд идет через Яссы, где расположен популярный аэропорт, привлекающий украинцев большим выбором лоукост-рейсов по всей Европе.
По данным Укрзализныци, в первый месяц поездом уже воспользовались более 6500 пассажиров. Большинство отзывов в сети — положительные. Одна из пассажирок назвала эту поездку «санаторием в поезде». Однако уже были и жалобы на задержки на несколько часов.
Одесса – Жмеринка – Румыния: маршруты, расходы и нюансы поездки через Жмеринку
- Ближайшая для одесситов станция, где можно сесть на этот поезд, — Жмеринка. Отправление поезда — в 9:43.
- Стоимость билета в Бухарест составляет 3259 грн, а в Яссы — 1718 грн. К этой сумме нужно добавить стоимость билета до Жмеринки: 271 грн львовским поездом или 539 грн — киевским.
- Эти поезда прибывают в Жмеринку ночью. Значит, вам придётся ждать 6–7 часов на вокзале — в зале ожидания или в комнате отдыха (258 грн в сутки). Однако время ожидания можно немного сократить, если ехать через Винницу.
- Обратная логистика выглядит немного лучше. Поезд прибывает в Жмеринку в 16:18, а первый поезд в Одессу отправляется в 1:15 ночи. Поэтому можно прогуляться по городу и рассмотреть красивый вокзал — памятник архитектуры, который раньше многие видели лишь с перрона, покупая пирожки во время длинной остановки.
Как добраться до румынских аэропортов автобусом
Одесситам доступны многочисленные автобусные перевозки. До Бухареста или аэропорта можно доехать прямыми рейсами без пересадок за 2300 грн в восьмиместном микроавтобусе. Если на границе нет очередей и форс-мажоров, поездка длится около 12 часов.
Можно выбрать более дешевый вариант — рейсовый автобус с пересадкой в Кишиневе. Такая поездка длится 15–16 часов и стоит 1317 грн.
В аэропорт Яссы из Одессы также можно добраться через Кишинев за 1550–1950 грн в зависимости от перевозчика. Пересадки происходят в Кишиневе и Бельцах. Дорога занимает 9–11 часов.
Вывод: пользоваться ли новым поездом
Итак, как и у любого маршрута, здесь есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
- Высокий уровень комфорта железнодорожного путешествия. Отзывы преимущественно положительные, а поезд уже достаточно популярен.
- Возможность оптимизировать пересадку. Поездка через Винницу уменьшает время ночного ожидания.
- Возможность совместить поездку с прогулкой по городу. На обратном пути пересадка в Жмеринке проходит днем — можно осмотреть город и исторический вокзал.
Минусы:
- Отсутствие прямого сообщения с Одессой. Ближайшая посадка — Жмеринка, а до неё нужно добираться другими поездами.
- Ночное прибытие и долгое ожидание. Поезда из Одессы приходят ночью, пассажирам приходится ждать 6–7 часов.
- Стоимость выше автобусных вариантов и есть дополнительные расходы. К цене билета в Бухарест или Яссы нужно добавить дорогу до Жмеринки и, возможно, оплату комнаты отдыха и питания.
