Ключевые моменты

Новый поезд Киев–Бухарест открыл одесситам удобный железнодорожный маршрут в Европу, но потребуется ночная пересадка.

Стоимость железнодорожного маршрута выше, чем автобусные варианты.

Поезд через Яссы удобен для тех, кто планирует перелет лоукостами, ведь румынский аэропорт предлагает широкий выбор бюджетных рейсов.

Альтернативой остаются многочисленные автобусные маршруты в Бухарест и Яссы — они прямые, дешевле, но менее комфортные.

О новом поезде в Румынию

Поезд 99/100 «Киев – Бухарест» следует в Румынию через территорию Молдовы. В Украине он делает остановки в Виннице, Жмеринке и на станции Бар. С ноября поезду добавили еще три остановки в Молдове — на станциях Бельцы-Ораш, Окница, Унгены.

В Румынии поезд идет через Яссы, где расположен популярный аэропорт, привлекающий украинцев большим выбором лоукост-рейсов по всей Европе.

По данным Укрзализныци, в первый месяц поездом уже воспользовались более 6500 пассажиров. Большинство отзывов в сети — положительные. Одна из пассажирок назвала эту поездку «санаторием в поезде». Однако уже были и жалобы на задержки на несколько часов.

Одесса – Жмеринка – Румыния: маршруты, расходы и нюансы поездки через Жмеринку

Ближайшая для одесситов станция, где можно сесть на этот поезд, — Жмеринка. Отправление поезда — в 9:43.

Стоимость билета в Бухарест составляет 3259 грн, а в Яссы — 1718 грн. К этой сумме нужно добавить стоимость билета до Жмеринки: 271 грн львовским поездом или 539 грн — киевским.

Эти поезда прибывают в Жмеринку ночью. Значит, вам придётся ждать 6–7 часов на вокзале — в зале ожидания или в комнате отдыха (258 грн в сутки). Однако время ожидания можно немного сократить, если ехать через Винницу.

Обратная логистика выглядит немного лучше. Поезд прибывает в Жмеринку в 16:18, а первый поезд в Одессу отправляется в 1:15 ночи. Поэтому можно прогуляться по городу и рассмотреть красивый вокзал — памятник архитектуры, который раньше многие видели лишь с перрона, покупая пирожки во время длинной остановки.

Как добраться до румынских аэропортов автобусом

Одесситам доступны многочисленные автобусные перевозки. До Бухареста или аэропорта можно доехать прямыми рейсами без пересадок за 2300 грн в восьмиместном микроавтобусе. Если на границе нет очередей и форс-мажоров, поездка длится около 12 часов.

Можно выбрать более дешевый вариант — рейсовый автобус с пересадкой в Кишиневе. Такая поездка длится 15–16 часов и стоит 1317 грн.

В аэропорт Яссы из Одессы также можно добраться через Кишинев за 1550–1950 грн в зависимости от перевозчика. Пересадки происходят в Кишиневе и Бельцах. Дорога занимает 9–11 часов.

Вывод: пользоваться ли новым поездом

Итак, как и у любого маршрута, здесь есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Высокий уровень комфорта железнодорожного путешествия. Отзывы преимущественно положительные, а поезд уже достаточно популярен. Возможность оптимизировать пересадку. Поездка через Винницу уменьшает время ночного ожидания. Возможность совместить поездку с прогулкой по городу. На обратном пути пересадка в Жмеринке проходит днем — можно осмотреть город и исторический вокзал.

Минусы:

Отсутствие прямого сообщения с Одессой. Ближайшая посадка — Жмеринка, а до неё нужно добираться другими поездами. Ночное прибытие и долгое ожидание. Поезда из Одессы приходят ночью, пассажирам приходится ждать 6–7 часов. Стоимость выше автобусных вариантов и есть дополнительные расходы. К цене билета в Бухарест или Яссы нужно добавить дорогу до Жмеринки и, возможно, оплату комнаты отдыха и питания.

