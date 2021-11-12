Остап Вишня: что мы знаем о знаменитом украинском писателе-сатирике

Он значительно дополнил традиции шутливого жанра в украинской литературе, заложенные Тарасом Шевченко, Иваном Франко, Лесем Мартовичем. Но и в повседневной жизни у Остапа Вишни было много различных эпизодов и бывальщин, о которых шла молва в народе. 13 ноября — день рождения писателя.

За что такая кара?

В одном из колхозов в Винницкой области проходило отчетно-выборное собрание. Его председатель был не очень-то работящим и не очень-то сообразительным, зато был непревзойденным мастаком по части выпить и закусить. Потому его председательствование приносило немало вреда коллективному хозяйству.

После отчетного доклада на собрании разгорелись такие дебаты, развернулась такая критика в адрес председателя, что другой на его месте сквозь землю провалился бы. А наш герой с каменным лицом молча «варил раков» за столом президиума и только сопел сердито.

Все примолкли, когда взял слово один из бригадиров: «Думаю, товарищи колхозники, что нашей критики будет мало. Я вношу такое предложение. Давайте пошлем протокол нашего отчетно-выборного собрания Остапу Вишне и попросим его, чтобы написал про нашего председателя фельетон. А он его уж так размалюет, что и свои не узнают!» И только тогда сопевший – само спокойствие – глава колхоза побледнел, встал из-за стола и жалобно пробормотал: «Смилостивитесь, люди добрые, за что такая кара?»

Наточить язык

Когда Остап Вишня был членом театрального совета «Березоля», то регулярно приходил на его заседания, всегда заботился о высоком художественном уровне театральных постановок. Не допускал появления так называемых «накладок», которые изредка все-таки проскакивали в том или ином спектакле. Один из таких «накладчиков» как-то высказался:

– Лучше б Остап обругал, а он тебя смехом бацнет не хуже, чем камнем.

Актер и автор статей на театральную тему Иона Шевченко, который считался «штатным оратором» совета, не любил выступать на его заседаниях с длинными речами, если присутствовал Остап Вишня. Как-то он пожаловался коллегам:

– Надо взвешивать каждое слово, когда тебя слушает Остап. Хорошо ему, он острый на язык. Да не у всех так выходит. Я, например, не знаю, как себе наточить.

Эти слова коллеги дошли до Павла Михайловича. На очередном заседании совета он пришел заранее и, увидев Шевченко, обратился к нему:

– Хочу вам помочь наточить язык. Нате вот! – И дал ему небольшой точильный брусок.

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Надежное лекарство

Уже будучи профессиональным писателем, Остап Вишня продолжал фельдшерствовать. Многие друзья обращались к нему за советами, помощью, в том числе и по медицинским вопросам. И он поддерживал их своими надежными, проверенными на практике способами. Среди друзей Остапа был и талантливый поэт-сатирик Василий Эллан. Человек болезненный, он просил Вишню: «Вы хоть веселый некролог обо мне напишите».

Павел Михайлович усмехался и отвечал: «Лучше я вам веселую историю сейчас расскажу». И его искрометные шутки заставляли еще раз отступить болезнь.

Улицы, музеи и памятная монета

Остап Вишня – автор книг «Вишневые усмешки», «Охотничьи усмешки», «Украинизуемся», «Чухраинцы» и многих других, наполненных неподдельной верой в возрождение национального достоинства народа. Сборник литературных усмешек «Украинизуемся» переиздавался шесть раз, а знаменитая «Зенитка», увидевшая свет в 1943 году, обрела невиданную популярность. Ее читали даже на фронте.

Именем Остапа Вишни названы улицы в городах Киеве, Полтаве, Жмеринке, Чернигове. А в Сумской и Херсонской областях есть музеи знаменитого писателя-юмориста. В 2014 году, к 125-летию со дня рождения известного литератора, была введена в обращение монета «Остап Вишня» номиналом в две гривни (серия «Выдающиеся личности Украины»).

Виктор Максимов

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