«Белая ворона для Одессы и всего мира»: одесские адреса Владимира Жаботинского (фото)

Вот так идешь спешным шагом по длинной-длинной Базарной – и не заметишь этот красивый старый дом под номером 33. Его первый этаж стал «сплошной современностью», верхние сохранили свои первоначальные черты.

А на торце дома появился мурал: огромный настенный портрет Владимира (Зеэва) Жаботинского, созданного одесской художницей и певицей Лесей Вербой. И самое время остановиться, всмотреться и в необычный «многогранный» портрет, в черты дома, где родился Жаботинский (1880-1940).

«Журналист «Одесского листка» стал величайшим Человеком»

Сложный портрет, «многослойный»… А он и не мог быть «простым»: Жаботинский и сам многогранен, настоящее достояние Одессы, где он родился. Один из основателей государства Израиль, выдающийся общественный деятель, литератор, прекрасный оратор и полиглот…

Леся Верба по этому поводу рассказывает: «Моя миссия, как художника, передать образ-суть и идею его жизни, быть проводником в его мир…».

Художница приготовила три эскиза портрета Жаботинского. Тот, что мы видим, как она сама рассказывает, это «Altalena (в переводе с итальянского – «Качели»), «Белая ворона» – творческий псевдоним его молодости как публициста, автора, переводчика… Его перевод «Ворона» Эдгара По признан лучшим в мире. Сам Жаботинский, как «белая ворона» – для Одессы и всего мира. Вопреки укладам и течениям, простой журналист «Одесского листка» станет величайшим Человеком – символом Свободы и Достоинства».

Новый мурал – это первая работа в рамках украинско-израильского проекта Art speaks History, где украинские художники-муралисты привлечены к созданию портретов израильских деятелей, чья молодость прошла в Украине.

— Все мы знаем, что Одесса без евреев – не Одесса. И я также хотел добавить, что и в еврейской культуре евреи без Одессы – не евреи. Для меня большая честь накануне Дня независимости Израиля открывать этот мурал, посвященный человеку, который непосредственно связан и является одним из основателей современного Государства Израиль», – сказал на церемонии открытия мурала посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Его одесские адреса

Дом на улице Базарной, 33 – памятник архитектуры. Небольшой, но с ярким декором. В списке памятников значится как «Дом доходный Г. Гелеловича». Постройка позапрошлого века, но нам он представлен уже перестроенным в 1900 году.

Что касается архитектора, то им считается Я. Пономаренко, однако, издание «Домофото» пишет: «В списке памятников в качестве автора указан Я. М. Пономаренко, однако Пономаренко не мог построить этот дом, так как окончил Императорскую академию художеств только в 1902 году. В архиве дело об утверждении планов на 1900 год не сохранилось».

Базарная, 33 – не единственный одесский адрес Жаботинского. Он жил на улице Еврейской, 1, где в его честь был установлен памятный знак (горельеф), уничтоженный вандалами.

Проживал Жаботинский и по другим одесским адресам. Некоторых из этих домов (в частности, на Малой Арнаутской) уже нет на карте города…

В честь Владимира Жаботинского в Одессе названа одна из улиц, а на Аллее звезд на улице Ланжероновской «зажглась» и его звезда.

В прошлом году на воротах Зеленого театра появилась табличка из серии «Чтение на дом» с цитатой писателя из его «очень-очень одесского», изданного в Париже в 1936 году романа «Пятеро».

Удивительные факты удивительной биографии

Преподаватель иврита, гид по еврейской Одессе Инна Закс представила биографию Владимира Жаботинского в справочнике «Они оставили след в истории Одессы». Факты его биографии порой просто поражают:

публицист, фельетонист, поэт, драматург, переводчик, незаурядный оратор и полиглот; один из лидеров сионистского движения, бескомпромиссный полемист, идеолог и основатель ревизионистского течения в сионизме; создатель, вместе с Иосифом Трумпельдором, Еврейского легиона, в котором сам служил поначалу рядовым; создатель в Иерусалиме первых еврейских отрядов самообороны и глава Хаганы в подмандатной Палестине, создатель молодежной сионистской организации «Бейтар»;

учился в гимназии вместе со своим другом Корнеем Чуковским;

благодаря незаурядному литературному дарованию (перевод «Ворона» Эдгара По, сделанный им в 17 лет, был в свое время признан лучшим русским переводом этого стихотворения), уже в возрасте 18 лет Жаботинский становится иностранным корреспондентом – сначала в Берне, а затем в Риме – газет «Одесский листок» и «Одесские новости»;

успел посидеть в одесской тюрьме в 1902 году по подозрению в хранении «запрещенной» литературы и в 1904-м после выступления на митинге;

еврейские погромы, прокатившиеся по России в 1903-1905 гг., пробудили в Жаботинском еврейское национальное самосознание: он вступает в еврейскую самооборону и вместе с М. Дизенгофом собирает средства для покупки оружия. В 1904 году перевел на русский язык «Сказание о погроме» Х.Н. Бялика;

в 1911 году Жаботинский, основал в Одессе издательство «Тургеман» («Переводчик»), задачей которого было издание лучших произведений мировой литературы в переводе на иврит;

в 1910-13 гг. Жаботинский возглавил борьбу за введение иврита в качестве языка преподавания в еврейских школах;

на выборах в III и IV (1912) Государственную думу по Одессе он выступал кандидатом от прогрессивно-национального блока и собирал значительное число голосов;

уже в те годы Жаботинский противопоставил социалистическим идеям, которыми были увлечены многие сионисты, либеральные, демократические ценности.

именно Жаботинский предупреждал о катастрофе еврейства во Второй Мировой войне – его не поняли.

в последний раз он посетил Одессу летом 1915 года. И хоть этот город он любил больше всего, вернуться сюда он смог лишь в своей великолепной книге. Его лирический роман «Пятеро», изданный в Париже в 1936 году, и сегодня читается как признание в любви к Одессе и одесситам.

Владимир Жаботинский скончался в 1940 году в Нью-Йорке, куда поехал с лекциями. В своем завещании он распорядился перенести свои останки в независимое Еврейское государство. В том, что таковое будет создано через несколько лет, у Владимира Евгеньевича не было сомнения. Еврейское государство, за которое боролся Жаботинский, было создано 14 мая 1948 года.

Фото автора, фото «звезды Жаботинского» на одесской Аллее Звезд – odessa-memory.info