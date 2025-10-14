Ключевые моменты

Известный учёный и писатель из Одесской области Владимир Панченко , имея неизлечимую болезнь , за год до смерти издал три книги об украинской литературе.

Его произведения — « Повесть о Николае Зерове », « Литературный ландшафт Украины. XX столетие » и « Солнечные часы » — стали важной частью культурного наследия.

Память о Панченко увековечили в Кропивницком, Любашёвке и Демидовке: его именем названы библиотеки, улицы и учреждена литературная премия.

Первым лауреатом премии имени Владимира Панченко стал журналист Валерий Мятович .

Панченко оставил после себя не только книги, но и идею: украинскую культуру нужно беречь как « культурный щит » государства.

О чём три последние книги Владимира Панченко

Что можно сделать за один год жизни, зная, что он — последний? В 2018-м у известного учёного и педагога Владимира Панченко диагностировали неизлечимую болезнь, несмотря на которую он в течение последнего года жизни сумел написать и издать одну за другой три книги.

Это «Повесть о Николае Зерове», «Литературный ландшафт Украины. XX столетие» и второе издание «Солнечные часы. Книга пилигрима». Все три — не специализированная научная литература.

Эти три книги до сих пор есть в продаже в украинских интернет-книгарнях, так что с ними может свободно познакомиться каждый желающий.

«Повість про Миколу Зерова» (2018)

Это документально-художественная книга, посвящённая жизни и трагической судьбе Николая Зерова — ключевой фигуры в истории украинского Возрождения 1920-х годов. Автор рассказывает о Зерове как о лидере «пятерного грона» поэтов-неоклассиков, блестящем литературоведе и переводчике, известном как «киевский Златоуст».

«Літературний ландшафт України. XX століття»

В этой книге Владимир Панченко предлагает масштабную панораму украинской литературы XX столетия — от Ивана Франко до Юрия Андруховича. Это своего рода путешествие по закономерностям, вызовам и переломным моментам, определившим развитие национальной литературы в один из самых сложных периодов истории. Книга помогает лучше понять контекст и наследие украинского литературного процесса XX века.

«Сонячний годинник. Книга пілігрима» (второе издание)

Это очень оригинальное произведение, в котором автор словно пилигрим путешествует по Украине, встречается и ведёт диалоги с выдающимися, но зачастую забытыми фигурами украинской истории, культуры и литературы XVII–XXI веков.

Книга содержит биографические сюжеты и размышления, возникающие во время странствий автора. Второе издание дополнено новыми «встречами», персонажами и эпизодами, которые расширяют «духовную карту» Украины. Благодаря авторской интерпретации имена и судьбы «незнакомых незнакомцев» из прошлого становятся понятными и близкими современному читателю.

Как чтят память известного земляка?

14 октября исполняется 6 лет с тех пор, как завершился жизненный путь писателя, педагога, доктора филологических наук, профессора, автора учебников, общественного и политического деятеля, народного депутата Украины первого созыва, уроженца Одесской области Владимира Панченко (1954–2019).

Прощались с ним во дворе Кропивницкого педагогического университета имени В. Винниченко, где педагог проработал более 20 лет.

Но всю жизнь Владимир Панченко не терял связей с родной Демидовкой, соседней Любашёвкой и Одессой, где некоторое время работал.

Первыми ещё в 2020-м почтили память о выдающемся уроженце Любашёвщины и своём почётном гражданине жители Кропивницкого. Там его именем назвали городскую библиотеку (ей Панченко ещё при жизни подарил 700 томов из собственной коллекции) и бывшую улицу Декабристов.

По инициативе Панченко в Кропивницком появился музей Карпенко-Карого и была создана гимназия имени Тараса Шевченко.

В родной Демидовке (Одесская область) в честь знаменитого земляка переименовали улицу и переулок.

В Любашёвке на фасаде лицея №1, где он учился, установлена памятная доска, а Любашёвская публичная библиотека носит его имя.

А вот улицы Владимира Панченко на картах Одессы, Киева и Любашёвки до сих пор нет.

Цитата Владимира Панченко:

«Культурный щит» защищает страну больше, чем армия».

Премию имени Владимира Панченко получил бывший редактор любашёвской районки

В Кировоградской области в этом году родственники литератора учредили областную литературную премию имени Владимира Панченко.

Её первым лауреатом стал журналист и писатель, бывший редактор Любашёвской газеты «Хлібороб» Валерий Мятович с приключенческой повестью «Хозяйка лавки».

Диплом лауреата автору вручила дочь Владимира Панченко Олеся Яцканыч, ведь именно семья инициировала эту литературную награду.

«Искренне благодарю дочь Владимира Евгеньевича Олесю Яцканыч и её мужа Анатолия Яцканыча, которые сделали важное дело. Они поддерживают украинское писательство, украинскую культуру в то время, когда россия хочет доказать, что не существует страны Украина, нет народа украинцев», — написал на своей странице в Facebook Валерий Мятович, который часть премии перевёл на нужды наших защитников.

В конце сентября повесть «Хозяйка лавки» получила ещё одну литературную премию — имени Михаила Чабановского.

Об авторе «Хозяйки лавки»

Писатель Валерий Мятович родился в Кировоградской области. В его творческой и бурной крови текут гены сербов-переселенцев, которые в середине XVIII века основали историческую территорию Новая Сербия, отголосок которой скрывается в фамилиях и топонимах.

В творческом доробке автора — тысячи журналистских публикаций и книги «Номенклатурный Декамерон», «Да святится имя Твоё…», (посвящена другу и единомышленнику Владимиру Панченко), «Случай на окраине города».

Как и Владимир Панченко, пан Валерий также получал высшее образование, правда, на юридическом факультете Одесского государственного университета имени Мечникова.

После окончания вуза в 1974-м, не пробившись в юристы, он подался в журналистику. Сначала работал редактором районной газеты «Слава хлебороба» в Коминтерново (сейчас Доброслав), отслужил срочную, а затем возглавил в Любашёвке районку «Хлібороб».

Когда в конце 1983 года решил перебраться в Кировоград, районное руководство долго не отпускало талантливого и перспективного редактора.

В гротескном романе «Номенклатурный Декамерон» о любовных похождениях престарелого донжуана автор изобразил некоторых из тогдашних любашёвских чиновников советско-партийного толка и события того времени.

Для учёного и писателя в Одессе не нашлось квартиры

В медиацентре Любашёвской публичной библиотеки имени В.Е. Панченко творческое наследие писателя представлено на отдельном выставочном стенде.

Рядом с трудами литературоведа размещена книга однокурсницы учёного, доцента Одесского национального университета имени Мечникова Любови Исаенко: «Владимир Панченко: в своём времени и сверх времени» с многочисленными воспоминаниями о его жизни и творчестве.

Также рядом красуются все четыре книги и первого лауреата премии имени В. Панченко Валерия Мятовича, присланные автором в подарок любашёвским читателям.

– Воспоминания об Одесщине и Любашёвщине, где мне довелось познакомиться и работать с замечательными людьми, остаются на редкость яркими, тёплыми и памятными. Мне посчастливилось подружиться с Владимиром Панченко. Где-то в 1984 году, когда я работал редактором газеты Кировоградского района, мы случайно встретились в городе, куда он недавно перебрался из Одессы, потому что не нашлось там жилья, и преподавал украинскую литературу в педагогическом институте. В частности, вспомнилось, как мы вместе пели в одесском институтском хоре, интересные встречи и творческие мероприятия, — рассказал Валерий Мятович.

Он два десятилетия работал главным редактором внепартийной кировоградской газеты «Народное слово», основанной в 1990-м при содействии Владимира Панченко.

– Среди безотлагательных дел — издание книги воспоминаний о нашем незабываемом Владимире Панченко. Мы напишем совместный портрет Владимира Евгеньевича — человека, который оставил заметный след как в науке, политике и становлении независимой Украины, так и в душах тех, кто его знал. Рабочее название книги — «Это — Панченко», — добавил Валерий Мятович.

