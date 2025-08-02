Инициаторы раскопок: кто и зачем?

По словам профессора Андрея Красножона, инициаторами прошлогодней экспедиции стали Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского и Институт археологии НАН Украины. Работы проводились в рамках запланированного научного проекта, который стартовал еще в 2020 году.

«Это не кавалерийский наскок, — отмечает Красножон, — Мы методично работаем уже третий полевой сезон».

Крепость Хаджибей: генуэзская или османская?

Один из главных вопросов, вызвавший дискуссии в медиа: кому принадлежала крепость, остатки которой обнаружили на раскопках? В публичном пространстве появилась версия о генуэзском происхождении укрепления. Однако Андрей Красножон комментирует это так:

«Я не знаю, откуда взялась выдумка о Генуэзском замке. Мы нашли остатки крепости с османскими сопутствующими археологическими материалами».

Однако во время раскопок найдена керамика и генуэзского периода, ее датируют XIV веком. Однако, в переотложенном состоянии. То есть она не относится к конкретным архитектурным остаткам.

Кто построил Хаджибей?

Археологи обнаружили остатки стен, которые идентифицируют как артиллерийскую батарею, пристроенную к крепости Хаджибей. Эта батарея, по выводам Андрея Красножона, имеет османское происхождение. Что касается основной части самого замка, то ее датировку еще предстоит выяснять.

«Я высказывал еще много лет назад мысль, что по своей планировке замок может принадлежать к Литовскому периоду. Это могло быть связано с экспансией Великого княжества Литовского на северное Причерноморье», — отмечает историк.

В то же время по его словам, археологически эта версия пока не подтверждена.

«Сенсация» без открытия?

Хотя в медиа находки называют «сенсационными», сам Красножон считает такую реакцию преувеличенной:

«О существовании Хаджибея мы знали давно — еще из русских и османских документов XVI-XVII веков. Безусловным научным открытием является находка самого замка».

Ученый удивляется, что общество восприняло это как сенсацию. Однако объясняет реакцию ностальгией по «романтике поисков» и потребностью положительных смыслов на фоне войны.

Политика и археология: действительно ли все отдельно?

Кампания по популяризации «екатерининской» истории Одессы заставила многих задаться вопросом: не стоит ли за раскопками политический проект? Красножон отрицает какой-либо «соцзаказ»:

«Мы не можем выкопать что-то под заказ. Археология — это наука, и ты никогда не знаешь, что будет под почвой».

Впрочем, признает — политизации избежать невозможно: «Общество всегда будет интерпретировать исторические данные согласно своим потребностям».

Памятник под стеклом?

Профессор Тарас Гончарук — еще один активный участник историко-археологического дискурса — резко критикует любые попытки отрицать украинское происхождение Одессы.

«Русских здесь никогда не было до XVIII века. Идея реваншизма — это прямая калька с политики Гитлера в отношении Польши. Нас устраивает только правда».

Оба ученых высказались за идею оставить часть раскопок открытыми для публики — под стеклом или в виде музеефицированного объекта под открытым небом.

«Люди должны видеть. Это станет изюминкой и для экскурсий, и для местной идентичности», — говорит Тарас Гончарук.

Центр Одессы, которому более 2000 лет

Археологи обнаружили наслоения культур — от античных стоянок до османской крепости. Это позволяет сделать неожиданный вывод: центр Одессы практически не менялся более двух тысяч лет.

«Приморский бульвар — это историческое ядро. Не Дерибасовская, как часто считают. Именно здесь была концентрация жизни с античных времен», — отмечает исследователь.

Поэтому раскопки на Приморском — это не просто находки под землей. Это еще и зеркало современного украинского общества, которое ищет свою преемственность, свое право на правду и собственную версию истории. И хотя ученые говорят об объективности, сама история никогда не бывает аполитичной.

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