Фото демонтажа публикуют в группе «Деколонізація. Україна» и местные телеграм-каналы.

Замену баннера на фасаде одесского железнодорожного вокзала запечатлели сегодня, 20 мая.

“Деколонизаторы” отчитались о демонтаже советского герба в Одессе, не уточнив где именно.

А демонтаж мемориальной доски Александру Маринеско сопроводили надписью: «В Одессе такой сильный ветер, что упала доска Маринеско».

Днем ранее активисты отчитались, что “первый Пушкин упал от ветра” (речь идет о мемориальной доске Пушкину на Дерибасовской) и разместили фото памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре с подписью: «Тебе осталось стоять уже очень недолго. Это главный объект, который надо деколонизировать в Украине».

Напомним, во время демонтажа памятной доски героям-пограничникам с дома на одноименной улице произошла потасовка между активистами и местными жителями с применением перцовых баллончиков.





