Об этом он рассказал в интервью видеоблогеру Сергею Корниевскому.

В этом интервью Олег Филимонов назвал переименование улиц в Одессе «ужасным явлением», поскольку уверен: в нашей истории было много плохого, однако таким образом ее не изменишь. Кроме того, по его словам, немало нововведений разрушают литературную традицию Одессы, ведь с карты города исчезают имена всемирно известных авторов, которые здесь жили и работали.

«Я с большим уважением отношусь к семье Глодан, которые погибли в Одессе в результате обстрела. Но при чем здесь Ильф и Петров? Неужели нет других улиц? Ильф и Петров здесь жили и работали, они сделали славу этому городу, вошли в его литературную традицию», – заявил экс-депутат.

При этом он добавил, что некоторые улицы (например, Затонского) можно переименовывать в рамках декоммунизации. Однако подходить к этому процессу необходимо более осмотрительно.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала о наследии Ильфа и Петрова и трагической судьбе семьи Глодан.

Источник: odesa.novyny.live