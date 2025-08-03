Ключевые моменты:

16-летний подросток исчез во время купания в шторм 28 июля в Черноморске, под Одессой;

Спасатели обследовали морское дно и побережье, но ни парня, ни его тело не нашли;

Поиски приостановлены утром 3 августа после нескольких дней безрезультатных попыток.

Об этом сообщает сегодня утром пресс-служба областного управления ГСЧС.

Спасатели напомнили, что подросток 2009 года рождения бесследно пропал во время купания в море 28 июля 2025 года в Черноморске.

В тот день спасатели вытащили из воды еще десять детей, которые проигнорировали запрет купания в штормовом море.

До сегодняшнего дня поиски пропавшего подростка продолжались.

«Всего обследовано 111200 м кв. морского дна (из них 47 000 м кв. с помощью дрона) и 78 километров побережья», – сообщают в ГСЧС.

На утро воскресенья, 3 августа 2025 года, поиски приостановлены, парень не найден.

Как сообщалось, на днях в Одессе спасли в море еще трех подростков.

Фото иллюстративное