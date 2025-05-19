Об этом рассказали активисты ОО «Деколонизация.Украина».

Конфликт произошел в воскресенье вечером на улице Героев-Пограничников. Активисты пытались демонтировать табличку погибшим пограничникам, однако попытка завершилась столкновением с местными жителями с применением перцовых баллончиков.

Активисты, утверждают, что одного из них люди избили, а у другого украли IPhone. На место происшествия была вызвана полиция. Видео с конфликтом распространяется по соцсетям.

«Один из пострадавших ребят — с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, у второго — украли телефон марки IPhone. И при всех этих обстоятельствах полиция, приехав на вызов о нападении, имела больше вопросов за демонтаж советской символики, а не за избиение и кражу»,— говорится в сообщении активистов.

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Инцидент расследует полиция

Предварительно правоохранители установили, что в течение двух дней между представителями одной из общественных организаций, которые пытались демонтировать мемориальную доску, и местными жителями произошел конфликт. В первый день один гражданин помешал сорвать табличку активистам, в результате чего они применили к нему газовый баллончик.

Уже на следующий вечер на спецлинию 102 поступило сообщение о конфликте группы лиц по этому же адресу, который завершился дракой, демонтажем памятной доски и исчезновением мобильного телефона одного из участников инцидента.

Сейчас по заявлениям двух представителей общественной организации полицейские открыли два производства: по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Нападавших не задержали

На защиту активистов стал Артем Карташов — адвокат, член рабочей группы при ОВА по выполнению закона о деколонизации. Соответствующая доска, как и десятки других, должны были быть давно уже демонтированы местными властями, считает он.

По его словам, когда активисты прибыли для демонтажа мемориальной таблички с запрещенной символикой по ул. Героев- пограничников, на месте происходила дискуссия.

“Однако практически сразу группа молодых и не очень людей, как можно предположить местных жителей, в каком-то опьянении набросились на них с кулаками, рамами от окон и др. Один из ребят сейчас находится в больнице с поврежденной головой. После нападения толпы кто-то распылил газовый баллончик, в результате чего нападение было прекращено”, — написал он на своей странице в Фейсбук

Артем Карташов говорит, что нападавших не задержали и не пытались установить их личности.

“Местные сориентировались и вбросили историю о том, что якобы активисты начали задувать всех газом и только после этого толпа начала их бить, что по их словам было «по справедливости», при прибытии на место полиция сразу сосредоточилась именно на этой версии и пострадавших, а не на нападающих”, — рассказал Карташов.







