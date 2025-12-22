Ключевые моменты:

Российское гражданство Оксаны Доровской.

Бизнес на Кипре, юридическое сопровождение от PMS MERCURY (семья Софоклеусов под санкциями, связанная с Медведчуком и Новинским).

Элитная недвижимость на $1,3 млн.

О паспортах и ​​активах жены генерала СБУ

По информации раследования hromadske, супруга генерала СБУ Оксана Доровская имеет гражданство России. Кроме того, во время полномасштабной войны она наладила бизнес-контакты на Кипре с юристами под санкциями, связанными с пророссийскими олигархами Виктором Медведчуком и Вадимом Новинским.

Также есть информация о двух российских паспортах Оксане Доровской. Ведь на сайте российской налоговой зафиксирована ее ИНН. Один паспорт, выданный в 2004 году (когда ей исполнилось 20). Также СБУ в ответе на запрос признала наличие российского гражданства супруги генерала. Однако спецслужба упомянула только паспорт, выданный в 14 лет, и заграничный с 2005-го (срок действия которого истек).

В общем, Добровская вроде бы пыталась отказаться от гражданства РФ, но из-за бюрократии не смогла этого сделать.

В 2020 году Оксана Доровская запустила в Одессе салон красоты Timespell. После полномасштабного вторжения бизнес расширился на Кипр: в июне 2022 года она купила там компанию CHANELO LIMITED. Уже в 2023-м появился салон у Пафоса. А вот как раз юридическое сопровождение обеспечивала PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, управляемая семьей кипрских юристов Софоклеусов. Кстати, все под украинскими санкциями.

Что касается недвижимости, то в 2018–2019 годах Доровская купила активы на $1,3 млн. В июне 2019 года — участок в коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом. Площадь главного дома составляет 488 квадратов. Рыночная стоимость такой недвижимости минимум $585 тыс. Правда, официально Оксана Доровская дом не покупала. После того как она приобрела земельный участок в июне 2019-го, женщина якобы начала строительство поместья. По документам это строительство якобы продолжалось в течение месяца — с августа по сентябрь 2019 года.

Также в ноябре 2018 года жена генерала получила имущественные права на 491,6 м² коммерческой недвижимости в ЖК Delmar на Печерске. И снова недвижимость со скидкой: за 355 долларов за квадратный метр.

