Ключевые моменты:

На станции «Одесса-Главная» поезд наехал на мужчину, который лежал на путях.

Пострадавший в тяжелом состоянии с ампутацией ноги был доставлен в больницу.

Детали

Несчастный случай произошел сегодня утром на станции «Одесса-Главная». 41-летний мужчина лежал на железнодорожных путях и не реагировал на предупредительные сигналы машиниста пассажирского поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Об инциденте в полицию сообщили медики, прибывшие на место происшествия. Мужчина получил тяжелые травмы, в частности ему ампутировали нижнюю конечность. В критическом состоянии его госпитализировали.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Напомним, это уже второй трагический случай на железной дороге в Одессе за неделю. 4 ноября под колесами локомотива погибла женщина, которая переходила пути в неустановленном месте.

