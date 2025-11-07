Ключевые моменты:
- На станции «Одесса-Главная» поезд наехал на мужчину, который лежал на путях.
- Пострадавший в тяжелом состоянии с ампутацией ноги был доставлен в больницу.
Детали
Несчастный случай произошел сегодня утром на станции «Одесса-Главная». 41-летний мужчина лежал на железнодорожных путях и не реагировал на предупредительные сигналы машиниста пассажирского поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Об инциденте в полицию сообщили медики, прибывшие на место происшествия. Мужчина получил тяжелые травмы, в частности ему ампутировали нижнюю конечность. В критическом состоянии его госпитализировали.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения).
Напомним, это уже второй трагический случай на железной дороге в Одессе за неделю. 4 ноября под колесами локомотива погибла женщина, которая переходила пути в неустановленном месте.
Железные бубенцы у мужика — вот так самому покалечиться,помрёт ведь,это не ампутация в хорошей клинике со всеми вытекающими.Машинист опять же стрессанул дико… это ужасно.